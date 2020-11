به گزارش پردیس‌گیم، ویدئوی جدیدی به تازگی در حال پخش شدن است که بازی God of War 2 را با کیفیت 4K و رهگیری پرتو به نمایش می‌گذارد.

برای این‌که به طور کامل شفاف‌سازی کنیم-ما درباره‌ی دنباله‌ی God of War که قرار است به صورت انحصاری برای PS5 عرضه شود صحبت نمی‌کنیم. بلکه منظورمان محصول سال 2007 استودیوی سانتامونیکای سونی می‌باشد که با این ویدئوی جدید فوق‌العاده جذاب و چشم‌نواز به نظر می‌رسد.

شاید فناوری رهگیری پرتوی به کار رفته در این ویدئو هم سطح با کارت‌های NVIDIA RTX نباشد، اما با این حال برای عنوانی که بیش از یک دهه‌ی پیش عرضه شده است، فوق‌العاده به نظر می‌رسد. خودتان در پائین مشاهده بفرمائید:

دانلود با کیفیتSD دانلود با کیفیتHD دانلود با کیفیتFULLHD

تماشا به صورت تمام صفحه

لینک اصلی ویدئو

این بازی پرطرفدار توسط کوری بارلوگ نوشته و کارگردانی شده است. God of War 2 نخست در سال 2007 به صورت انحصاری برای کنسول افسانه‌ای PS2 منتشر شده بود و سپس تحت عنوان God of War Collection و God of War Saga برای PS3 در دسترس قرار گرفت.

استودیوی سانتامونیکای سونی در حال حاضر به شکل جدی بر روی دنباله‌ی بازی God of War 2018 کار می‌کند. God of War: Ragnarok قرار است در سال 2021 برای PS5 عرضه شود.

خب دوستان نظرتان چیست؟ تأثیر فناوری رهگیری پرتو را در بازی‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame