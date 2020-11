در هفته‌ی گذشته به دلیل عدم عرضه‌ی آثار بزرگ و جدید، بازار فروش فیزیکی بازی‌ها در انگلستان آرام دنبال شد. این هفته آثار جدیدی منتشر شدند که طبق انتظار توانستند تغییراتی را در جدول ایجاد کنند اما تغییرات یا فروش آن‌ها به‌گونه‌ای نبود که انتظار داشتیم و می‌توانستیم در لیست پرفروش‌های هفته شاهد عملکرد بسیار بهتری از آن‌ها باشیم.

یکی از بازی‌های بزرگ این هفته، ساخته‌ی جدید یوبی‌سافت یعنی بازی Watch Dogs Legion بود. هرچند نسخه‌ی جدید «واچ داگز» توانست در رتبه‌های بالای لیست قرار گیرد اما شروع بسیار خوبی را هم تجربه نکرد و کمتر از انتظارات ظاهر شد. بازی Watch Dogs Legion با فروش فیزیکی در هفته‌ی اول عرضه‌اش در جایگاه دوم لیست پرفروش‌های هفته انگلستان قرار گرفته و نتوانست فیفا ۲۱ را از صدر جدول کنار بزند. هفته‌ی قبل گفتیم که فروش فیزیکی فیفا ۲۱ نسبت به نسخه‌ی قبل کم‌تر و فروش دیجیتالی آن افزایش یافته است. در این هفته، چنین اتفاقی برای سومین نسخه‌ی «واچ داگز» هم رخ داد. فروش فیزیکی بازی Watch Dogs Legion حدود ۵۴ درصد نسبت به فروش فیزیکی «واچ داگز ۲» در هفته‌ی اول عرضه‌اش در انگلستان در سال ۲۰۱۶ کاهش یافته است اما از آن‌طرف فروش دیجیتالی با افزایش روبه‌رو بوده است. هرچند هنوز آمار دقیق فروش دیجیتالی را نمی‌دانیم و باید تا آخر هفته صبر کنیم. علاوه بر رایج‌تر شدن فروش دیجیتالی و رشد آن در این چند سال اخیر، مشخصاً یکی از دلایل اصلی چنین امری همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ بوده که باعث کم رونق شدن خرید بازی‌ها به‌صورت فیزیکی شده است.

البته، باید در نظر داشت که در هفته‌های آینده با عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعدی پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس نسخه‌ی نسل بعدی بازی Watch Dogs Legion هم منتشر خواهد شد و به همین خاطر احتمالاً بازی این شانس را داشته باشد که فروش خود را در آینده افزایش دهد. استقبال منتقدان هم از بازی معمولی بوده اما جریان داشتن بازی در لندن می‌تواند یکی از انگیزه‌ها برای فروش بازی در انگلستان باشد.

دیگر اثر جدید بزرگ این هفته، بازی Pikmin 3 Deluxe است که برای کنسول نینتندو سوییچ منتشر شده و در رتبه‌ی هفتم این لیست قرار گرفته است. این بازی در گذشته برای کنسول Wii U منتشر شده بود و اکنون پورت آن برای نینتندو سوییچ آمده است. برخلاف دیگر پورت‌هایی که از Wii U به سوییچ آمده‌اند، عملکرد فروش فیزیکی هفته‌ی آغازین نسخه‌ی سوییچ Pikmin 3 Deluxe ضعیف‌تر از نسخه‌ی Wii U بوده و ۱۸.۵ درصد کمتر فروخته است. هرچند، فروش دیجیتالی این بازی هم محاسبه نشده و این احتمال وجود دارد که با احتساب فروش دیجیتالی، معادله تغییر کند.

سومین و آخرین بازی جدید این هفته، The Dark Pictures Anthology: Little Hope است که در زمان مناسبی و در هنگام هالووین برای طرفداران منتشر شده و در جایگاه نهم لیست پرفروش‌های هفته انگلستان قرار گرفته است. نسخه‌ی قبلی این آنتالوژی، Man of Medan نام داشت و سال گذشته منتشر شده بود. فروش فیزیکی این بازی ۴۷ درصد کمتر از فروش اثر سال گذشته بوده است. دوباره باید تأکید کرد که به خاطر کرونا، فروش بازی‌ها در امسال عمدتاً دیجیتالی بوده و همین‌طور در این آمار ذکر نشده‌اند.

در میان بازی‌های هفته‌های گذشته، رتبه‌ی اول همچنان در اختیار فیفا ۲۱ است. این بازی نسبت به هفته‌ی قبل با ۲۴ درصد کاهش فروش مواجه بوده است. بازی Animal Crossing: New Horizons که هفته‌ی گذشته در مکان دوم قرار داشت، این هفته علیرغم افزایش ۱۷ درصدی فروشش، به جایگاه سوم پرفروش‌های هفته سقوط کرده است. بازی Animal Crossing: New Horizons یکی از پرفروش‌ترین بازی‌های امسال بوده و عملکرد فوق‌العاده‌ای را از خود ثبت کرده است.

هرچند در این هفته آمار کمی بهتر از هفته‌ی قبل بوده اما همچنان باید در انتظار آمدن کنسول‌های نسل بعدی سونی و مایکروسافت بمانیم تا شاهد تحول و رونق بازار فروش بازی‌ها باشیم. البته، این نکته باید ذکر شود که ایکس باکس سری ایکس/ اس قرار است یک هفته زودتر از پلی‌استیشن ۵ در انگلستان عرضه شود.

لیست ۱۰ بازی پرفروش هفته در انگلستان:

FIFA 21 Watch Dogs Legion Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (نسخه‌ی نینتندو سوییچ) Super Mario 3D All-Stars Pikmin 3 Deluxe Ring Fit Adventure The Dark Pictures Anthology: Little Hope Minecraft Dungeons

