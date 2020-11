به گزارش پردیس‌گیم، بازی Ori and the Will of the Wisps از جمله عناوین نسل قبلی خواهد بود که قرار است بهینه‌سازی نسل بعدی برای Xbox Series X و Xbox Series S دریافت کند. پیش از این عنوان شده بود که این سکوبازی متروییدوانیایی قرار است به صورت 4K و 120 فریم بر روی ایکس‌باکس سری ایکس اجرا شود، اما گویا این همه‌ی ماجرا نبوده و کیفیت اجرایی بازی شگفت‌انگیزتر از این حرف‌هاست.

کارگردان بازی جناب آقای Thomas Mahler در جدیدترین اظهارات در مورد کیفیت اجرایی بازی گفت: در حقیقت بازی با کیفیت 6K پردازش می‌شود و سپس با تکنیک supersample آن را به 4K تقلیل می‌دهیم. به این ترتيب کیفیتی که بازی به دست می‌آورد قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست و از دید کیفیت تصویر فکر نمی‌کنم تا مدت‌ها مشابهی داشته باشد.

حال این سؤال پیش می‌آید که کیفیت آن بر روی ایکس‌باکس سری اس چگونه خواهد بود؟ اما امیدوارانه، نرخ فریم بر روی کنسول ضعیف‌تر نیز انتظار می‌رود که 120 باشد. برای عنوانی در این سبک و سیاق این نرخ فریم جهش بسیار بزرگی خواهد بود و بسیار کارا می‌باشد.

بازی Ori and the Will of the Wisps هم‌اکنون بر روی ایکس‌باکس وان، کامپیوتر و نینتندو سوئیچ در دسترس می‌باشد. هم‌زمان با عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعد مایکروسافت نیز بر روی آن‌ها در دسترس قرار خواهد گرفت یعنی در تاریخ 20 آبان‌ماه.

خب دوستان نظرتان چیست؟ این کیفیت اجرایی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ لطفاً با ما در بخش نظرات در میان بگذارید.

منبع متن: pardisgame