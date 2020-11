یکی از انتقادات مهمی که در این نسل به بازی‌های بتسدا وارد شده و طرفداران را رنجانده بود، استفاده از موتور بازی‌سازی قدیمی این استودیو در بازی‌هایی نظیر فال‌اوت ۴ یا فال‌اوت ۷۶ بود. قدیمی بودن و ضعف بزرگ موتور بازی‌سازی بتسدا در فال‌اوت ۷۶ بیش از همیشه نمایان شد. اکنون تاد هاوارد تأکید کرده که برای بازی‌های آینده‌ی استودیو همچون استارفیلد و الدر اسکرولز ۶ از موتور بازی‌سازی جدید این استودیو بهره خواهند برد.

طبق گفته‌ی او، موتور بازی‌سازی جدید آن‌ها به شکل مشخصی نسبت به موتور قبلی بهتر خواهد بود. تاد هاوارد در جریان گفتگوی جدید خود اعلام کرده که این احتمالاً بزرگ‌ترین تغییر و بازنگری موتور بازی‌سازی بتسدا در تاریخ استودیو بوده است. بر اساس سخنان او، این تغییرات موتور بازی‌سازی جدید آن‌ها حتی شاید بزرگ‌تر و قابل‌لمس‌تر از تغییری بوده که آن‌ها در دوره‌ی گذر از مورویند (Morrowind) به آبلیویون (Oblivion) تجربه‌ کرده‌اند. هاوارد اشاره می‌کند که بتسدا برای چنین کاری گروه بزرگی را برای توسعه و کار روی این موتور قرار داده است. به گفته‌ی او، این تعداد بیش از همیشه بوده و حتی می‌توان آن‌ را پنج برابر دانست.

انجین جدید بتسدا، ویژگی‌های آشنایی همچون پشتیبانی از مادها و رویکرد کلی و مناسب برای خلق جهان‌های بزرگ و باز که طرفداران با آن‌ها آشنا هستند، حفظ خواهد کرد اما طرفداران می‌توانند در انتظار تغییرات بزرگ و ویژگی‌های جدیدی هم باشند. از رندرینگ تا انیمیشن‌ها و بسیاری از جزییات دیگر در این موتور بازی‌سازی جدید تغییرات اساسی به خود دیده‌اند. هاوارد درباره‌ی این موضوع می‌گوید: «کار روی آن بیش از اندازه‌ای که دوست داشتیم، طول کشیده است اما قرار است روی همه‌چیز در استارفیلد و الدر اسکرولز ۶ تأثیر بگذارد. وقتی مردم نتایج آن را ببینند، آن‌ها هم به‌اندازه ما از چیزی که روی صحنه می‌بینند و کاری که ما می‌توانیم با آن انجام دهیم، خوشحال خواهند شد»

هاوارد اعلام کرده که آن‌ها علاقه دارند در وضعیتی مشابه فال‌اوت ۴ که در ماه ژوئن ۲۰۱۵ در E3 معرفی و در ماه نوامبر همان سال عرضه شد، اثری را معرفی کنند و چند ماه بعد آن را منتشر کنند؛ اما در حال حاضر برنامه‌ دقیق و قطعی برای زمان عرضه‌ی دو بازی استارفیلد و الدر اسکرولز ۶ وجود ندارد و او نمی‌تواند در مورد زمان عرضه‌ی این بازی‌ها چیزی بگوید. هاوارد اشاره می‌کند شیوه‌‌ی معرفی و عرضه‌ی فال‌اوت ۴ را دوست دارد چراکه باعث می‌شود هیجان مخاطب حفظ و در طولانی‌مدت خسته نشود. همچنین او می‌گوید: «فاصله‌ی زیاد میان معرفی و عرضه‌ی بازی، موجب می‌شود تا پروسه‌ای از زمان ساخت بازی درگیر آماده کردن تریلر یا دموهایی برای بازی شود و همین‌طور این چالش را برای تیم ایجاد می‌کند که هر تریلر باید بهتر از قبلی باشد. من ترجیح می‌دهم که تمام تمرکز را روی بازی بگذاریم و یک دمو یا تریلر بزرگ هم آماده کنیم.»

دو بازی Starfield و The Elder Scrolls VI در E3 2018 با یک تیزر بسیار کوتاه معرفی شدند اما از آن پس هیچ نمایش یا خبر خاصی از آن‌ها منتشر نشده است. احتمالاً دلیل آن چیزی باشد که اکنون از تاد هاوارد شنیده‌ایم. به نظر می‌رسد که آن‌ها در حال حاضر شدیداً مشغول کار روی این دو بازی هستند و تا زمانی که اطمینان پیدا نکنند و نزدیک به زمان عرضه نشوند احتمالاً خبر یا نمایش بزرگی از آن‌ بازی‌ها مشاهده نخواهیم کرد. مخصوصاً بعد از شکست و عملکرد بسیار بد فال‌اوت ۷۶، اکنون بتسدا می‌خواهد ابتدا با عرضه‌ی بازی جدیدش یعنی استارفیلد و سپس انتشار نسخه‌ی ششم سری پرطرفدار الدر اسکرولز، دوباره به اوج خود بازگردد.

این ‌روزها بتسدا تیتر بسیاری از خبرها را به خود اختصاص داده است. پس از اینکه مایکروسافت با قیمت ۷.۵ میلیارد دلار شرکت زنی‌مکس و زیرمجموعه‌هایش از جمله بتسدا را تصاحب کرد، بسیاری در پی این سؤال بودند که آیا بازی‌های بزرگ بعدی بتسدا یعنی استارفیلد و الدر اسکرولز ۶ انحصاری مایکروسافت خواهند بود یا خیر. تاکنون پاسخی قطعی داده نشده و البته اسپنسر هم در گفته‌های خود اعلام کرده که هنوز نمی‌تواند با جزییات کامل از این قضیه صحبت کند اما این را می‌دانیم که بازی‌های آینده بتسدا قطعاً برای کنسول‌های ایکس باکس و رایانه‌های شخصی عرضه خواهند شد و همین‌طور در روز عرضه هم در سرویس گیم‌پس شاهد آن‌ها خواهیم بود.

