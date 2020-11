از گذشته می‌دانستیم که قرار است به‌زودی بازی Dragon Quest XI: Definitive Edition برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی منتشر شود. با این حال، برای طرفداران پروپاقرص بازی که می‌خواهند قبل از عرضه آن را امتحان کنند، اکنون نسخه نمایشی (دمو) بزرگی وجود دارد که می‌توان از طریق آن به تجربه‌ی بخشی از بازی پرداخت.

علاقه‌مندان سری بازی‌های «دراگون کوئست» و آثار نقش آفرینی‌ ژاپنی، هم‌اکنون می‌توانند نسخه‌ی دمو بازی را در پلتفرم‌های ذکرشده، دانلود و بازی کنند. خبر خوب اینجاست که این نسخه نمایشی، نسبتاً بزرگ خواهد بود و می‌تواند تا زمان عرضه‌ی بازی کمی شما را سرگرم کند.

این نسخه نمایشی مشابه همان نسخه‌ای است که برای نینتندو سوییچ در سال ۲۰۱۹ و قبل از عرضه بازی برای آن کنسول منتشر شده بود. این دمو محتوای حدود ۱۰ ساعت خواهد داشت که برای چنین نسخه‌ای رقم نسبتاً بالایی است. البته، بازی Dragon Quest XI به‌صورت عادی هم حدود ۹۰ ساعت به طول می‌انجامد و این یعنی با اتمام نسخه‌ی نمایشی هنوز محتوای بسیاری در نسخه‌ی کامل در انتظارتان خواهد بود. خوشبختانه، سیو و پیشرفت‌های شما در این نسخه، به نسخه‌ی اصلی انتقال داده خواهد شد و به همین خاطر اگر بخواهید این دمو را تجربه کنید، دوباره مجبور نیستید آن قسمت از بازی را تکرار کنید. ظاهراً این نسخه‌ی آزمایشی، از قابلیت حالت رترو ۲ بعدی پشتیبانی نمی‌کند و فقط حالت مدرن و امروزی بازی در دسترس خواهد بود. اگر قصد دارید حالت رترو ۲ بعدی را تجربه کنید، متاسفانه باید تا زمان عرضه‌ی بازی منتظر بمانید.

بازی دراگون کوئست و نسخه‌ی نهمش برای طرفداران نقش آفرینی‌های ژاپنی به‌شدت شناخته‌‌شده است اما شاید عرضه‌ی بازی Dragon Quest XI: Definitive Edition دوباره این انگیزه را برای برخی از طرفداران یا برخی از افراد که بازی را هنوز انجام نداده‌اند. ایجاد کند. دراگون کوئست ۹ در ژوئیه سال ۲۰۱۷ برای اولین بار در ژاپن برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ۳DS منتشر شد و سال بعد نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای شخصی این در سراسر جهان منتشر شد. سال گذشته نسخه‌ی Definitive Edition این بازی برای نینتندو سوییچ منتشر شد تا طرفداران کنسول هیبریدی نینتندو هم بتوانند این بازی را تجربه کنند. با این حال، چند ماه پیش مشخص شد که بازی Dragon Quest XI: Definitive Edition قرار است برای دیگر پلتفرم‌ها یعنی پلی‌استیشن ۴، کامپیوترهای شخصی و ایکس باکس وان عرضه شود. این اولین باری است که دارندگان ایکس باکس وان می‌توانند دراگون کوئست ۹ را تجربه کنند. همچنین طبق گفته‌ مایکروسافت، این نسخه در روز عرضه‌اش در سرویس گیم‌پس منتشر خواهد شد.

بازی Dragon Quest XI: Definitive Edition در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۹ (۴ دسامبر) برای پلتفرم‌های ذکر شده عرضه خواهد شد. اگر می‌خواهید زودتر به تجربه‌ی بخشی از بازی بپردازید، نسخه‌ی آزمایشی منتشرشده، بهترین فرصت شما است.

