جزییات اجرای فورتنایت روی PS5 و Xbox Series اعلام شد

به دنبال معرفی نسخه‌های نسل بعدی یا بهبودهای جزئی بازی‌های فعلی در کنسول‌های نسل بعد، اکنون اپیک گیمز هم وضعیت بازی فورتنایت را مشخص کرده است. بازی فورتنایت قرار است در زمان عرضه‌ی کنسول‌های نسل بعدی سونی و مایکروسافت به‌صورت بهبودیافته در این کنسول‌ها اجرا شود.

فورتنایت دیگر نیازی به معرفی ندارد و اکنون در جامعه به یکی از پرطرفدارترین بازی‌های بتل رویال تبدیل شده است. کمی جای خوشحالی دارد که طبق اطلاعات جدید، مشخص شده که قرار است به‌روز رسان مخصوص این بازی برای کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس/ اس و پلی‌استیشن ۵ منتشر شود. این به‌روزرسان موجب پیشرفت‌ها و بهبودهایی در نحوه‌ی اجرا بازی خواهد شد.

با توجه به اطلاعات جدید منتشر شده، نسخه‌ی نسل بعدی بازی فورتنایت در کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس با رزولوشن ۴K و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهد شد. فیزیک و جزییات محیط و انفجارها در نسخه‌ی ایکس باکس سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ بهبود یافته است. این در حالی است که نسخه‌ی ایکس باکس سری اس با رزولوشن ۱۰۸۰p و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا می‌شود. این نسخه هم از اکثر قابلیت‌های گرافیکی نسخه‌ی ایکس باکس سری ایکس پشتیبانی خواهد کرد. ویژگی‌هایی نظیر لودینگ‌های سریع‌تر و همین‌طور قابلیت اسپلیت اسکرین بهبودیافته که اکنون می‌تواند نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه را پشتیبانی کند، در همه‌ی کنسول‌های نسل بعد وجود خواهند داشت.

علاوه بر این‌ها، نسخه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵، از ویژگی‌های منحصربه‌فرد دوال‌سنس بهره‌ خواهد برد و «بازخورد لمسی» این دسته باعث می‌شود که تجربه‌ی متفاوتی از بازی را داشته باشید. همچنین با کمک قابلیت‌ جدید «فعالیت‌ها» (Activities) در رابط کاربری پلی‌استیشن ۵، می‌توانید قبل از ورود به بازی و از صفحه‌ی اصلی کنسول به‌صورت مستقیم انتخاب کنید که قصد دارید وارد کدام بخش از بازی شوید و بعد مستقیماً به لابی حالت انتخاب‌شده منتقل خواهید شد. این ویژگی، در کنار سرعت بالای لودینگ‌های بازی، باعث می‌شود، کارها بسیار سریع‌تر و راحت‌تر انجام شود و در زمانتان صرفه‌جویی صورت گیرد.

همچنین تائید شده که قابلیت کراس پلی در نسخه‌های نسل بعد هم وجود خواهد داشت. همین‌طور سیوهای شما هم به نسخه‌ی کنسول‌های نسل بعد انتقال داده می‌شود و از این بابت نگرانی خاصی وجود ندارد. در کنسول ایکس باکس سری ایکس/ اس کافی است وارد اکانت ایکس باکس خود در کنسول شوید و بازی را دانلود کنید. سیوها به‌صورت خودکار منتقل خواهند شد. در کنسول پلی‌استیشن ۵ هم پس از دانلود بازی از پلی‌استیشن استور، با وصل شدن به اکانت پلی‌استیشن یا اکانت اپیک، سیوها انتقال داده می‌شوند. همچنین اپیک وعده داده که در آینده سعی می‌کند ویژگی‌ها و امکانات جدیدی را برای بازی در کنسول‌های نسل بعدی مهیا کند.

بازی فورتنایت در حال حاضر برای پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، نینتندو سوییچ، کامپیوترهای شخصی (از طریق اپیک گیم استور) و گوشی‌های اندرویدی در دسترس است. در زمان عرضه‌‌ی کنسول‌های نسل بعد، نسخه‌ی نسل بعدی بازی فورتنایت هم در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

منبع: Gematsu

منبع متن: digikala