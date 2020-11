بیش از ۱۸۰ ویدیوی راهنما در Demon’s Souls قرار داده شده است

همیشه به‌خاطر دشواری بالا و طراحی خاص بازی‌های استودیو فرام سافتور و به‌ویژه سری بازی‌های سولز، بعضی از بازیکنان به دنبال راهنمای متنی یا ویدیویی برای سپری کردن بخش‌های خاصی از بازی بوده‌اند. به نظر می‌رسد که نسخه‌ی بازسازی‌شده بازی Demon’s Souls این روند را کمی آسان‌تر کرده و با توجه به قابلیت‌های جدید رابط کاربری پلی‌استیشن ۵، ویدیوهای راهنمای زیادی را برای شما مهیا کرده است تا بتوانید آن‌ها را از طریق کنسول به‌راحتی مشاهده کنید.

ماه پیش برای اولین بار رابط کاربری پلی‌استیشن ۵ را دیدیم و با قابلیت‌های جدید آن آشنا شدیم. یکی از ویژگی‌های جدید رابط کاربری پلی‌استیشن ۵، قابلیتی است که با پخش ویدیوهای راهنمایی می‌تواند شما را در جریان بازی کمک کند و چگونگی سپری کردن بخش‌هایی از بازی را به شما نشان دهد. تاکنون اعلام شده که این قابلیت برای مشترکین سرویس پلی‌استیشن پلاس در دسترس خواهد بود. مشخصاً این قابلیت به‌صورت خودکار برای همه‌ی بازی‌ها در دسترس نیست و توسعه‌دهندگان مختلف باید این ویدیوها را برای بازی مهیا کنند. این قضیه ابهامی به وجود آورده بود که شاید برخی از استودیوها از این ویژگی جالب استفاده‌ی زیاد و تأثیرگذاری به عمل نیاورند اما دیمونز سولز شاید خلاف این را ثابت کند.

بازسازی Demon’s Souls؛ آنچه حفظ شده و آنچه پیشرفت کرده

در مصاحبه‌ی اخیر گوین مور، کارگردان بازی Demon’s Souls، متوجه شدیم که نه‌تنها دیمونز سولز از این ویژگی استفاده خواهد کرد، بلکه تعداد ویدیوهای بسیاری هم برای راهنمایی بازیکنان تدارک دیده شده است. در واقع، بیش از ۱۸۰ ویدیو کمکی در بازی گنجانده شده است. سونی می‌گوید این ویژگی را برای از بین بردن موانع گیم‌پلی برای بعضی از بازیکنان طراحی کرده است. یکی از خوبی‌های این قابلیت این است که بدون مزاحمت خاصی یا بدون خطر لو رفتن بخش‌هایی از بازی در اینترنت، می‌توانید این راهنماها را در محیط بازی مشاهده کنید و بلافاصله بازی خود را ادامه دهید. هرچند به‌صورت دقیق مشخص نشده اما بعید است که این ویدیوها در فایل‌های بازی قرار داده شده‌ باشند، به نظر می‌رسد که قرار است این ویدیوها از طریق اینترنت استریم شوند چراکه در غیر این صورت موجب افزایش حجم بازی خواهند شد.

همچنین بازی Demon’s Souls از ویژگی‌های منحصربه‌فرد کنترلر دوال‌سنس هم پشتیبانی می‌کند. گوین مور درباره‌ی این موضوع به واشنگتن‌پست می‌گوید که شما می‌توانید برخورد فلز به فلز را با توجه به ویژگی «بازخورد لمسی» در دسته حس کنید. به گفته او، وقتی ضربه‌ای را دفاع می‌کنید یا به باس‌های بازی ضربه می‌زنید، می‌تواند از طریق دوال‌سنس آن‌ ضربه‌ها را حس کنید. چنین چیزهایی موجب می‌شود که حس گیم‌پلی بهتر و پویاتر باشد.

همچنین در این مصاحبه اعلام شده که SSD کنسول پلی‌استیشن ۵ تأثیر زیادی روی لودینگ‌های بازی و راحتی مخاطبان گذاشته است. گوین مور می‌گوید: «در گذشته بعد از هر بار مردن در بازی باید مدت‌ نسبتاً زیادی را صبر می‌کردید تا دوباره بازی بارگذاری شود اما اکنون با SSD پلی‌استیشن ۵ تقریباً بدون درنگ می‌توانید بازی را پس از مردن بارگذاری کنید و از این روند طولانی و تکراری اذیت کننده در امان باشید.»

هفته‌ی گذشته سونی ۵ دقیقه از گیم‌پلی بازی را به نمایش گذاشت. بازی Demon’s Souls قرار است هم‌زمان با عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ در تاریخ ۲۲ آبان در آمریکا و ژاپن و ۲۹ در آبان در دیگر نقاط دنیا منتشر شود.

