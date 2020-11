به گزارش پردیس‌گیم، نینتندو به تازگی آمار فروش دستگاه و بازی‌های نینتندو سوئیچ را به اشتراک گذاشته است. Mario Kart 8: Deluxe کماکان در صدر پرفروش‌ترین عناوین انحصاری نینتندو می‌باشد ولی چیزی که خیره‌کننده است آمار فروش Animal Crossing: New Horizons می‌باشد. 26.04 میلیون نسخه!!! آن هم در حالی که بازی در ماه مارس همین امسال منتشر شده است. با توجه به به‌روزرسانی‌های منظم نینتندو و همچنین تعطیلات پیش‌رو، دیری نخواهد پایید تا آمار فروش 28.99 میلیون نسخه‌ای ماریو کارت را کناری بزند و به صدر برود.

بازی Super Smash Bros. Ultimate نیز توانسته 21.10 میلیون نسخه به فروش رساند و بازی فوق‌العاده‌ی The Legend of Zelda: Breath of the Wild نیز 19.74 میلیون نسخه را پشت سر گذاشته است و در نزدیکی فروش 20 میلیون نسخه‌ای رسیده است.

بازی Pokemon Sword and Shield نیز که به زودی یک ساله می‌شود با فروش 19.02 میلیون نسخه‌ای آمار خوبی را از خودش به نمایش گذاشته است. در همین راستا پرفروش‌ترین بازی‌های انحصاری Nintendo Switch را در پائین مشاهده کنید:

Mario Kart 8 Deluxe – 28.99 million Animal Crossing: New Horizons – 26.04 million Super Smash Bros. Ultimate – 21.10 million The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 19.74 million Pokemon Sword / Pokemon Shield – 19.02 million Super Mario Odyssey – 18.99 million Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 12.49 million Super Mario Party – 12.10 million Splatoon 2 – 11.27 million New Super Mario Bros. U Deluxe – 8.32 million

منبع متن: pardisgame