بر اساس قراردادی تجاری که بین دو شرکت سونی و اکتیویژن بسته شده است، برخی از محتویات بازی Destiny به صورت انحصاری زمانی برای نسخه‌های پلی‌استیشن این عنوان عرضه شدند. بخش زیادی از این محتویات، هنوز در دسترس دارندگان نسخه‌های ایکس‌باکس این بازی محبوب قرار نگرفته‌اند اما اینطور که پیداست این رویه تا مدتی دیگر و با عرضه دنباله این بازی یعنی Destiny 2، تغییر خواهد کرد.

بازی Destiny همچنان پس از انتشار دنباله‌اش پشتیبانی خواهد شد اما برخی از ویژگی‌های آن نظیر رویدادهای مرتبط با Iron Banner و Trials of Osiris و همچنین توانایی بازکردن برخی از پاداش‌های Destiny 2 دیگر در دسترس نخواهد بود. اخیراً نوشته‌ای در وب‌سایت استودیوی بانجی (Bungie)، سازنده این سری، منتشر شده است که در آن اشاراتی به کارهایی که پس از انتشار بازی Destiny 2 صورت خواهد گرفت نیز شده است. به موجب این نوشته، تا مدتی دیگر، محتویاتی که به صورت انحصاری زمانی برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن منتشر شده بودند، برای بازیکنان نسخه‌های دیگر بازی Destiny نیز در دسترس قرار خواهند گرفت.

در ماه اکتبر میلادی، بازیکنان ایکس‌باکس به تمامی اسلحه‌ها، زره‌ها و فعالیت‌هایی که در انحصار نسخه‌های پلی‌استیشن بازی Destiny -از جمله Exotics و Strikes و دیگر چیزها- قرار داشتند، دسترسی خواهند یافت. محتویات اضافی The Taken King که از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در انحصار نسخه‌های پلی‌استیشن بازی مورد بحث بود نیز برای پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس ۳۶۰ عرضه خواهند گردید. محتویات انحصاری Rise of Iron –همانند نقشه Icarus- نیز تنها برای کنسول ایکس‌باکس وان در دسترس قرار خواهد گرفت چراکه این محتوای اضافه برای کنسول‌های نسل قبل عرضه نگردید. استودیوی بانجی بیان کرده است که در روزهای نزدیک به ماه اکتبر، تاریخ انتشار دقیق این بسته‌ها را اعلام خواهد کرد.

انتشار این بسته‌های اضافی برای نسخه‌های ایکس‌باکس بازی Destiny، مدتی پس از عرضه دنباله آن در ماه سپتامبر سال جاری میلادی خواهد بود. بی‌شک این اقدام شرکت بانجی برای دارندگان ایکس‌باکس ۳۶۰ طرفدار این بازی امری خوشحال‌کننده است چراکه بازی Destiny 2 برای پلتفرم‌های نسل قبل عرضه نخواهد شد.

نسخه پلی‌استیشن ۴ بازی Destiny 2 نیز شامل محتویاتی انحصاری از جمله سلاح و Strike خواهد بود. البته دارندگان نسخه‌های ایکس‌باکس وان نیازی به تحمل دو سال زمان برای دسترسی به این محتویات نخواهند داشت چراکه شرکت بانجی اعلام کرده است که این محتویات تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی برای دیگر پلتفرم‌های مقصد این بازی نیز عرضه خواهد گردید.

بازی Destiny 2 در تاریخ چهارشنبه ۱۵ شهریور ماه (۶ سپتامبر ۲۰۱۷) برای پلتفرم‌های پلی‌استیش ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه و منتشر خواهد گردید. این در حالی است که نسخه رایانه‌های شخصی این بازی حدود دو ماه بعد از انتشارش برای کنسول‌های نسل هشتمی یعنی در تاریخ سه‌شنبه ۲ آبان ماه (۲۴ اکتبر ۲۰۱۷) در دسترس قرار خواهد گرفت. در راستای دیگر اخبار مرتبط با این بازی، چندی پیش مشخص شد که نسخه ایکس‌باکس وان ایکس این بازی با نرخ فریم ۳۰ بر ثانیه اجرا خواهد گردید. از سوی دیگر شاهد معرفی گوینده شخصیت شرور اصلی این عنوان نیز بودیم که از این نشانی می‌توانید به جزئیات بیشتری در این رابطه دست یابید.

منبع متن: gamefa