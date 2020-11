نقدها و نمرات بازی Dirt 5 منتشر شد

چند روزی است که جدیدترین نسخه‌ی سری بازی Dirt برای کنسول‌های نسل حاضر، کامپیوتر‌های شخصی و استیدیا منتشر شده است و قرار است به‌زودی برای کنسول‌های نسل بعد هم عرضه شود. این فرصت مناسبی است که نگاهی به نقدها و نمرات بازی Dirt 5 بیندازیم.

برای جمع‌بندی مناسب از این بررسی‌ها علاوه بر نمرات بازی Dirt 5، نظر کوتاه بعضی از منتقدین را جمع‌آوری کردیم تا در مجموع بتوان به شکل بهتری به نتایج آن‌ها نگاه کنیم. طبیعی است که نظر همه‌ی منتقدان در مورد این بازی یکسان نباشد. نظر برخی عادی بوده و به نظر آن‌ها Dirt 5 بیش و کم شبیه همان نسخه‌ی قبلی است و در مقابل بعضی از بازی‌های ریسینگ دیگر برجسته نیست. عده‌ای دیگر اعتقاد دارند که بازی تجربه‌ای تازه و با طراوت از یک بازی مسابقه‌ای آرکید است.

Dirt 5 ساخته‌ی استودیو Codemasters است که با ساخت بازی‌های مسابقه‌ای آرکید بیگانه نیست اما از آن‌طرف به ساخت شبیه‌سازهای واقعی رالی هم مشهور است. در واقع، عمده‌ی تفاوت نظر میان منتقدین به اختلاف در رویکرد کدمسترز در این نسخه باز می‌گردد. برخی از تصمیم استودیو سازنده‌ی بازی برای تبدیل کردن این بازی به اثری کاملاً آرکید انتقاد داشته‌اند و به‌زعم آن‌ها این اقدام موجب شده تا بازی از روح سری دور شود اما در مقابل برخی آن را دلیل قوت و برجستگی اثر دانسته‌اند؛ دلیلی که از دید آن‌ها باعث تنوع و سرگرم‌کنندگی بازی شده است. بازی Dirt 5‌ در حال حاضر برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، کامپیوترهای شخصی و استیدیا در دسترس است و در تاریخ ۲۰ آبان برای ایکس باکس سری ایکس/ اس و در ۲۲ آبان برای پلی‌استیشن ۵ منتشر خواهد شد. نسخه‌ی نسل بعدی بازی از رزولوشن ۴K و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه پشتیبانی خواهد کرد. همچنین حالتی در نسخه‌ی نسل بعدی گنجانده شده (با رزولوشن و جزییات کمتر) که نرخ فریم بازی را به ۱۲۰ فریم بر ثانیه می‌رساند.

Dirt 5‌ در مجموع توانسته نمرات خوبی را از منتقدین مختلف دریافت کند. می‌توانید در ادامه نمرات بازی Dirt 5 و نظر منتقدین را درباره‌ی آن مشاهده کنید.

PC Gamer: امتیاز ۶۰/۱۰۰

«Dirt 5 برای چه چیزی و چه کسی است؟ این سؤالی است که در هنگام رانندگی در شن‌ها و جاده‌های پر از سنگ‌ریزه‌ی فراموش‌شدنی بازی مدام از خود می‌پرسیدم. پاسخش را نمی‌دانم و مطمئن نیستم که کدمسترز هم پاسخ آن را بداند یا نه… بازی Dirt 5 اثری بدی نیست. این بازی مثل Project CARS 3 نیست. بااین‌حال، این دو موارد جالبی برای مقایسه با هم دارند. هر دو تصمیم‌های عجیبی برای دور کردن سری‌ بازی‌های خود از یک شبیه‌ساز مسابقه‌ای انجام داده‌اند، این در صورتی است که هیچ‌گاه بیش‌تر از زمانی که مشابه شبیه‌سازها بوده‌اند، محبوب نشده‌اند و احتمالاً هرگز هم دوباره نخواهند شد. درحالی‌که استودیو Slightly Mad با بازی پراجکت کارز ۳ زور خود را زده تا شما را در این چالش قرار ‌دهد که در میان آشفته‌بازار بی‌هویت جدید اثرش، از گذشته و هویت سری چیزی دوست‌داشتنی پیدا کنید اما از آن‌طرف Dirt 5‌ خلاف این کار را انجام می‌دهد. Dirt 5 بسیار امن و بااحتیاط عمل می‌کند و به دنبال مخاطب کژوال می‌گردد.»

Push Square: بدون امتیاز

«مجموعه بازی‌های DIRT در این سال‌ها تغییرات زیادی را به خود دیده است. نسخه‌ی دوم و سوم سری از تجربه‌ی خالص رالی منحرف شدند و گستره‌ی بازی و حالت‌هایش را بیش‌تر کردند. کدمسترز دوباره با بازی DIRT 4 تمرکز محوری خود را روی رالی گذاشت اما با آمدن سری DIRT Rally که تجربه‌ی خالص رالی را ارائه‌ می‌داد و روی آن تمرکز داشت، سری اصلی در موقعیتی عجیبی قرار گرفت. راه‌حلی که کدمسترز اتخاذ کرد این بود که چرخشی در رویکرد خود وارد کند و عنصر سرگرم‌کنندگی را به بازی برگرداند. ما خوشحال هستیم که بگوییم DIRT 5 واقعاً از این رویکرد منفعت برده است. این بازگشتی به ریشه‌های آرکید سری است که با چشم‌اندازی رنگارنگ و چشم‌نواز، موسیقی‌های لایسنس‌شده‌ی عالی و سیستم هندلینگ بخشنده‌ای ترکیب شده که کاملاً لحن متفاوتی نسبت به نسخه‌های قبل سری دارد.»

Tom’s Guide: بدون امتیاز

«مشخصاً، بازی DIRT 5 تجربه‌ای بیش‌ازحد واقع‌گرایانه را ارائه نمی‌دهد و با رویکرد بازی DIRT Rally 2.0 تفاوت دارد، استودیو Codemasters Cheshire با اطمینان کامل اثر را به‌گونه‌ای ساخته که این نسخه با رویکرد سرگرم‌کننده‌‌تری شناخته شود. تجربه‌ای که شما را تشویق می‌کند همراه با دوستانتان و از طریق حالت اسپلیت اسکرین از بازی لذت ببرید. اکنون همان‌طور که کدمسترز با DIRT Rally سعی دارد تجربه‌‌ی شبیه‌ساز واقعی رالی را به تصویر بکشد، DIRT 5 هم قصد دارد تجربه‌‌ی سرگرم‌کننده‌ای را برای افرادی که می‌خواهند اثر آرکید پاداش‌دهنده و خیره‌کننده‌ای را بازی کنند، رقم بزند.»

Twinfinite: امتیاز: ۴/۵

«با معرفی سری Dirt Rally، اکنون سری اصلی این فرصت را پیدا کرده که طراحی کژوال‌تری به‌ خود بگیرد. با وجود سری Rally که یک شبیه‌ساز حرفه‌ای است، Dirt اکنون رویکرد سنتی‌ و رایج «اتومبیلی بردار و بازی کن» بازی‌های مسابقه‌ای را اتخاذ کرده است. در نتیجه، گیم‌پلی بازی Dirt 5 نسبت به چیزی که طرفداران سری انتظار دارند، دچار تغییراتی شده است. نبود چالش بسیار زیاد آثار شبیه‌ساز شاید بعضی از طرفداران حرفه‌ای سری Dirt را آزرده کند اما Dirt 5 یک بازی مسابقه‌ای زیبا و متنوعی است که می‌تواند بسیار جذاب باشد.»

Wccftech: امتیاز: ۹/۱۰

«DIRT 5 مسیر جدیدی را در سری DIRT گشوده و به شکلی درخشان هم آن را انجام داده است. همیشه عناوین سری اصلی شماره‌دار DIRT کمی آرکیدتر بوده‌اند اما DIRT 5 این قضیه را به سطح کاملاً جدیدی برده و این خارق‌العاده است. این بازی مسابقه‌ای به‌گونه‌ای باورنکردنی قابل‌دسترس و متنوع است و با چند سبک مسابقه‌ای مختلف شما را به گردشی در نقاط مختلف جهان می‌برد. با هر نسل جدید کنسول‌های بازی، نسل جدیدی از بازی‌های مسابقه‌ای معرفی و منتشر می‌شوند. DIRT 5 اثری است که چنین حسی دارد. بازی فوق‌العاده به ‌نظر می‌رسد و بسیار سرگرم‌کننده است و به‌ شکلی عالی صیقل داده شده است. حتی می‌توان گفت که بهترین بازی کدمسترز است.»

در ادامه می‌توانید سایر نمرات بازی Dirt 5 را ببینید.

TheGamer: امتیاز ۱۰/۱۰

The Games Machine: امتیاز ۹.۱/۱۰

GameSpew: امتیاز ۹/۱۰

Multiplayer.it: امتیاز ۸.۸/۱۰

Critical Hit: امتیاز ۸.۵/۱۰

Vandal: امتیاز ۸.۵/۱۰

Cultured Vultures: امتیاز ۸.۵/۱۰

SpazioGames: امتیاز ۸.۴/۱۰

Eurogamer Italy: امتیاز ۸/۱۰

Hobby Consolas: امتیاز: ۸/۱۰

Stevivor: امتیاز ۸/۱۰

ZTGD: امتیاز ۸/۱۰

Press Start Australia: امتیاز ۷.۵/۱۰

Metro GameCentral: امتیاز ۷/۱۰

