بازی Gran Turismo 7 یکی از اولین آثاری بود که در رویداد رونمایی پلی‌استیشن ۵ معرفی شد اما پس از آن نمایش جدیدی را از بازی ندیدیم و هیچ خبری از تاریخ عرضه‌ی آن اعلام نشد. اکنون شواهدی منتشرشده که با رجوع به آن، احتمال عرضه‌ی این بازی در اوایل سال ۲۰۲۱ یا حداکثر نیمه‌ی اول آن بیش‌تر می‌شود.

بر اساس یکی از تبلیغ‌های رسمی پلی‌استیشن ۵ در کانال پلی‌استیشن فرانسه در یوتیوب، مشخص شده که این بازی احتمالاً در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد. کاربری به‌ نام ElieTheStig در فروم سایت GTPlanet این نکته را کشف کرده است. در واقع در قسمتی از این تبلیغ، متنی در گوشه‌ی پایین سمت چپ تصویر به زبان فرانسوی نوشته شده که ترجمه‌ی آن به فارسی این‌گونه می‌شود: «تاریخ عرضه برای نیمه‌ی اول ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است.»

مدت‌هاست که شایعه‌ی عرضه بازی Gran Turismo 7 در ماه‌های آغازین عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ وجود دارد. حتی در اوایل معرفی بازی، شایعه‌ای منتشر شد که خبر می‌داد بازی در زمان عرضه‌ی این کنسول منتشر خواهد شد که البته بعدها مشخص شد این قضیه صحت ندارد اما اگر شواهد جدید منتشرشده را در نظر بگیریم، می‌توانیم بگوییم که احتمالاً بازی در «پنجره‌ی عرضه‌ی» کنسول منتشر شود. این عبارت غالباً اشاره به ۳ ماه اول بعد از عرضه دارد اما می‌تواند حتی تا ۶ ماه بعد از عرضه هم طول بکشد. با توجه به اینکه در این تبلیغ نیمه‌ی اول سال برای تاریخ عرضه بازی تعیین شده، پس می‌توان تاریخ انتشار بازی را به‌نوعی در بازه‌ی «پنجره‌ی عرضه» کنسول قرار دهیم. سونی قبلاً برای تاریخ انتشار بازی Ratchet & Clank: Rift Apart هم از چنین واژه‌ای استفاده کرده بود. در حال حاضر سونی فهرست عظیمی از بازی‌های انحصاری را در سال اول عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ تدارک دیده است.

حتی مدتی قبل در صفحه‌ی فیس‌بوک بازی هم برای تبلیغ بازی نوشته شده بود که به‌زودی بازی عرضه خواهد شد. این‌ها همه شواهدی هستند که جزییاتی از تاریخ عرضه‌ی احتمالی این بازی را به ما می‌دهند. بااین‌وجود، سونی یا استودیو سازنده‌ی بازی هنوز هیچ اظهارنظر رسمی در مورد تاریخ عرضه‌ی این بازی نکرده‌اند. این احتمال وجود دارد که هنوز تاریخ دقیق عرضه مشخص نشده باشد و به همین خاطر آن‌ها نمی‌خواهند با ارائه یک تاریخ و سپس تأخیر آن هواداران را آزرده‌خاطر کنند. به‌خصوص در این شرایط که ویروس کووید ۱۹ تمامی دنیا را درگیر خود کرده و طبیعتاً استودیوهای بازی‌سازی هم درگیر این موضوع هستند. در این شرایط، حتی در صورت تعیین تاریخ احتمالی عرضه‌ی بازی هر لحظه احتمال نرسیدن به زمان‌ تعیین‌شده و تأخیر در زمان انتشار بازی وجود دارد.

گرن توریسمو ۷ رسما برای پلی‌استیشن ۵ معرفی شد

علاوه بر نمایش‌ ویژه‌ی بازی که در رویداد رونمایی پلی‌استیشن ۵ نشان داده شد، تاکنون اعلام شده که این بازی از ویژگی‌های خاص دوال‌سنس، قابلیت صدای سه‌بعدی پلی‌استیشن ۵ و همین‌طور دیگر ویژگی‌های گرافیکی این کنسول بهره خواهد برد.

