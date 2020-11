بدون شک، بازی یا بهتر است بگوییم دموی ترسناک P.T یکی از پرحاشیه‌ترین بازی‌های این نسل بوده که البته با سرنوشت غم‌انگیزی هم روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد سرنوشت شوم این اثر همچنان ادامه دارد و اکنون مشخص‌ شده با درخواست کونامی بازی P.T از حالت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل در ‌پلی‌استیشن ۵ استفاده نخواهد کرد.

در آن بحبوحه‌ای که جنجال‌ها و اختلافاتی بین هیدئو کوجیما و کونامی پیش آمد و در نهایت موجب خروج کوجیما از کونامی شد، اتفاق ناخوشایند دیگری هم رخ داد. ما در آن موقع می‌دانستیم که P.T در واقع دمو قابل‌بازی «سایلنت هیلز» جدیدی است که کوجیما قصد دارد آن را بسازد؛ اما با آن شرایط خاص، کونامی اعلام کرد که ساخت آن بازی متوقف شده است. مدتی بعد این شرکت اعلام کرد که حتی P.T هم از این به بعد قابل دانلود نخواهد بود و فقط افرادی که در گذشته آن را دانلود کرده‌اند، می‌توانند به تجربه بازی بپردازند. این خبر دوباره خشم بازیکنان را به همراه داشت و باعث شد عده‌ای نتوانند این اثر را بازی کنند.

بااین‌حال، به نظر می‌رسد که همه‌ی این‌ها کافی نبوده و کونامی قصد دارد بیش‌ازپیش طرفداران را خشمگین کند. از مدت‌ها قبل می‌دانستیم که پلی‌استیشن ۵ توانایی اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۴ را دارد. هرچند تعدادی بازی محدود وجود دارد که یا اجرا نمی‌شوند یا ممکن است به‌صورت نه‌چندان خوب و ناپایداری اجرا شوند. این آثار را سونی به‌صورت رسمی اعلام کرده و P.T هم در میان آن‌ها حضور نداشته است. اکنون مشخص شده که بازی P.T در کنسول پلی‌استیشن ۵ اجرا نخواهد شد و از این قابلیت استفاده نخواهد کرد. یعنی حتی اگر خوش‌شانس بوده‌اید و در گذشته روی پلی‌استیشن ۴ آن را دانلود کرده باشید، روی پلی‌استیشن ۵ نمی‌توانید آن را انتقال دهید و به تجربه‌اش بپردازید.

شاید این چیز عجیبی نباشد و در نگاه اول آن را به خاطر عملکرد قابلیت پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل در ‌پلی‌استیشن ۵ دانست اما نکته‌ای وجود دارد که ماجرا را عجیب و ناخوشایند ساخته است. می‌دانیم که رسانه‌های مختلف چندهفته‌ای است که کنسول‌های نسل بعد را از مایکروسافت و سونی دریافت کرده‌اند تا آن‌ها را بررسی کنند. سایت‌های Polygon و Gamesradar می‌گویند که بازی تا مدتی قبل با استفاده از این قابلیت در پلی‌استیشن ۵ قابل‌اجرا بوده است اما این قضیه در روزهای بعد تغییر یافته است.

ژورنالیست سایت Polygon می‌گوید که در تاریخ ۲۴ اکتبر داده‌های بازی P.T و فایل سیوهای آن را از کنسول پلی‌استیشن ۴ به پلی‌استیشن ۵ انتقال داده و حتی توانسته مدتی آن را بدون هیچ مشکلی بازی کند. بااین‌وجود، او می‌گوید چند وقت بعد با پیامی جهت ریست فکتوری (تنظیمات کارخانه) دستگاه مواجه شده که پس از آن این بازی قابل بازی نبوده است. این یعنی هرچند بازی در میان لیست بازی‌های پشتیبانی نشده‌ی کنسول نیست، اما طرفداران نباید منتظر اجرای آن در پلی‌استیشن ۵ باشند.

سونی درباره‌ی این موضوع به Polygon اعلام کرده که عدم اجرای بازی P.T و این تغییر ایجادشده، تصمیم ناشر بازی بوده است. با این سخن، متوجه می‌شویم که مشکل از قابلیت پشتیبانی از نسل قبل سونی یا بهینه‌ نبودن بازی در این حالت نبوده بلکه ناشر بازی یعنی کونامی به دلیل نامشخصی تصمیم گرفته آن را در پلی‌استیشن ۵ غیرقابل بازی کند؛ تصمیمی که مشخص نیست کونامی به چه دلیل آن را اتخاذ کرده است.

همه‌ی این بحث‌ها در حالی است که شایعه‌هایی وجود دارد که خبر از ساخت نسخه‌ی جدیدی از سری بازی سایلنت هیل توسط سونی می‌دهد. طبق این شایعات، کونامی بر اساس یک همکاری مشخص این اجازه را به سونی داده که ریبوت سایلنت هیل را بسازد. اگر این شایعات درست باشند، این یعنی یک سایلنت جدید توسط استودیو ژاپن سونی ساخته خواهد شد؛ استودیویی که کیچیرو تویوما (خالق سری سایلنت هیل) و همین‌طور ماساهیرو ایتو، طراح و کارگردان هنری بازی، در آن فعالیت دارند. البته خبر ساخت این بازی فعلاً در حد شایعه باقی‌مانده است و برای تصدیق آن باید همچنان منتظر بمانیم.

منبع متن: digikala