بازی اونجرز حدود ۶۰ میلیون دلار ضرر به اسکوئر انیکس وارد کرده

باورش سخت است که اثری همچون اونجرز که سری فیلم‌هایش همیشه در سینما فروش خیره‌کننده‌ای را تجربه‌ کرده‌اند و آخرین نسخه‌اش هم رکورد فروش سینما را جابجا کرده است، در دنیای بازی‌های ویدیویی در حال حاضر طعم شکست را چشیده و به اسکوئر انیکس ضرر زده باشد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که واقعاً برای بازی Marvel’s Avengers چنین اتفاقی افتاده و این اثر با شکست تجاری روبه‌رو شده است.

با بعضی از نمایش‌های بازی می‌توانستیم حدس بزنیم که بازی از نظر کیفی عملکرد بسیار خوبی را نشان ندهد و در بعضی از بخش‌ها کاستی‌هایی داشته باشد، اتفاقی که همچون حدس و گمان‌ها، در اثر نهایی هم رخ داد؛ اما نمی‌توانستیم حدس بزنیم که بازی Marvel’s Avengers از نظر فروش هم انتظارات را برآورده نکند و نتواند طرفداران مارول را بی‌مهابا به‌سوی بازی بکشاند.

هرچند اسکوئر انیکس هنوز به‌صورت رسمی جزییات دقیق فروش بازی Marvel’s Avengers را مشخص نکرده است، اما بر اساس گزارش تحلیل‌گری به ‌نام David Gibson در توییتر، این اثر حدود ۶.۵ میلیارد ین به بخش بازی‌های اچ‌دی (HD Games) شرکت اسکوئر ضرر رسانده است. این رقم تقریباً معادل ۶۳ میلیون دلار است. هرچند آمار فروش مشخص نشده، اما او می‌گوید که میزان فروش بازی فقط ۶۰ درصد چیزی بوده که اسکوئر انیکس انتظار داشته است. با یک نسبت تقریبی، یعنی اگر هزینه‌ی ساخت این عنوان بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بوده باشد، با این احتساب بازی فقط حدود ۳ میلیون یا کمی بیش‌تر فروخته است. البته، در پستی جدیدتر David Gibson اعلام کرده که احتمالاً هزینه‌ی ساخت بازی و تبلیغات آن حدود ۱۷۰ تا ۱۹۰ میلیون دلار بوده که با این حساب، فروش آن بیش‌تر از ۳ میلیون می‌شود اما به‌هرحال به نسبت آن چیزی که اسکوئر در نظر داشته و هزینه‌ی بسیاری که روی آن انجام شده، نتیجه‌ی آن اصلاً قابل‌قبول نبوده است. البته این آمار به‌صورت رسمی اعلام نشده و ممکن در‌ آن خطا وجود داشته باشد.

این واقعیت که بازی Marvel’s Avengers فقط ۶۰ درصد از چیزی که اسکوئر انیکس انتظار داشته فروخته و چنین ضرری را به آن‌ها متحمل کرده، خود نشان‌دهنده‌ی این است که بازی عملکرد تجاری خوبی را پشت سر نگذاشته است. سکوت اسکوئر انیکس در رابطه با آمار فروش بازی هم می‌تواند احتمال درستی این گزارش را بیش‌تر کند. نکته‌ی جالب این است که David Gibson در گزارش خود می‌گوید که اسکوئر انیکس به‌صورت مصمم و قاطع باور دارد که می‌تواند این شرایط و ضرر را جبران کند. با وجودی که بخش آنلاین یکی از تمرکزهای اصلی بازی است و به‌عنوان یک اثر GaaS همچنان قصد دارد به حیات خود ادامه دهد، بازگرداندن بازی و احیای آن غیرممکن نیست اما طبیعتاً کار بسیار سختی است که نیاز به تلاش و ریسک بالایی دارد. هرچند، گزارش اشاره می‌کند که اسکوئر مایل است بازی را برگرداند اما باید دید که در آینده اسکوئر انیکس چه برنامه‌هایی را برای این بازی تدارک دیده و آیا حاضر می‌شود برای Marvel’s Avengers چنین ریسک عظیمی انجام دهد یا قصد دارد آن را رها و فراموش کند.

اگرچه این گزارش ناراحت‌کننده‌ای برای اسکوئر انیکس و به‌ویژه‌ استودیو کریستال داینامیکس است اما این واقعیت را برای ما عیان کرد که گیمرها قرار نیست صرفاً برای نام و برند اثری همچون اونجرز، از آن استقبال کنند و آن را بخرند. بلکه عملکرد کلی و کیفی بازی و همین‌طور پشتیبانی از آن، در اشتیاق و علاقه‌ی طرفداران نقش بسزایی دارد. درحالی‌که بازی مارول اونجرز چنین عملکرد ناامیدکننده‌ای داشته، استودیو اینسامنیاک گیمز با بازی «مرد عنکبوتی» یکی دیگر از شخصیت‌های مارول را با عملکردی موفقیت‌آمیز منتشر کرد و رکوردهای فروش انحصاری‌های سونی را هم در زمان عرضه‌ی خود شکست.

چندی پیش هم اعلام شد که عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعد Avengers عقب افتاد که این خبر خود باعث شد تا برخی از طرفداران نگران و ناراحت شوند. هرچند این احتمال هم وجود دارد که کریستال داینامیکس و اسکوئر انیکس بخواهند با نسخه‌ی نسل‌ بعدی بازی بازی اونجرز کمی فرصت بخرند تا وضع اثر را بهبود دهند.

