بالاخره بعد از مدت‌ها شایعه، شرکت الکترونیک آرتز رسما عرضه‌ی بازسازی سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت را تحت عنوان Mass Effect Legendary Edition تایید کرد. این بازسازی بهبودهای گرافیکی متعددی دارد و در پاییز سال ۲۰۲۱ برای کنسول‌های نسل هشتم و کامپیوتر‌های شخصی منتشر خواهد شد.

سه قسمت اول بازی‌های سری مس افکت از بهترین نقش‌آفرینی‌های علمی‌-تخیلی تاریخ هستند. این بازی‌ها توسط استودیوی بایوویر، زمانی که این استودیو پشت سر هم بازی‌های باکیفیت خلق می‌کرد، ساخته شده‌اند. سری بازی‌های مس افکت بازی‌کن را در یکی از عمیق‌ترین دنیاهایی که میان بازی‌های ویدیویی پیدا می‌شود، غرق می‌کند. دوران اوج استودیوی بایوویر به تاریخ پیوسته. چند اثر اخیر این استودیو مشکلات فراوانی داشتند که نسخه‌ی چهارم سری بازی‌های سری مس افکت یکی از این آثار است؛ طوری که بسیاری از طرفداران ترجیح می‌دادند چنین اثری خلق نمی‌شد و تمام ذهنیت آن‌ها از دنیای عظیم مس افکت در سه بازی اول خلاصه می‌شد.

بازسازی مس افکت چقدر واقعی است؟

بازی‌های سه‌گانه‌ی اصلی سری مس افکت جای به‌خصوصی در قبل گیمر‌های دنیا دارند. چند ماه پیش شایعه‌ای مبنی بر این که بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت در دست ساخت است، پخش شد. این شایعه حتی اشاره می‌کرد خبر ساخت این بازسازی در روز مس افکت، یعنی ۷ نوامبر به طور رسمی اعلام می‌شود. ۷ نوامبر به دلیل این که شخصیت اصلی سری بازی‌های مس افکت موفق به دریافت رتبه‌ی N7 (یکی از رتبه‌های نظامی ارتش نژاد انسان‌ها) شده، به روز مس افکت تبدیل شده. بعد از رسیدن روز مس افکت متوجه شدیم این شایعه صحت دارد و شرکت الکترونیک آرتز به طور رسمی بازسازی سه قسمت اول سری مس افکت را تایید کرد.

بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت تقریبا هر چیزی که از یک بازسازی انتظار داریم را در خود دارد. بازی‌های مس افکت ۱، مس افکت ۲ و مس افکت ۳ با تمام محتواهای اضافه‌ی خود در این بسته وجود دارند. نسخه‌ی بازسازی شده‌ی این بازی‌ها دارای بافت‌های بروزرسانی‌شده، نورپردازی بهتر، مدل‌های سه‌بعدی پرجزییات‌تر، جلوه‌های ویژه‌ی باکیفیت‌تر و قابلیت‌های گرافیکی جدید است. این بازی‌ها با وضوح‌های تصویر‌های باکیفیت مانند ۴K و نرخ فریم‌های بالا نیز اجرا خواهند شد. البته بخش چند نفره‌ی مس افکت ۳ در این بسته وجود نخواهد داشت.

بسته‌ی بازسازی سه‌گانه‌ی اصلی مس افکت در بهار ۲۰۲۱ برای پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. کنسول‌های پلی‌اسیتشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس و اس هم می‌توانند با ارتقاهایی مخصوص به خودشان این سه‌گانه را اجرا کنند. جزییات بیش‌تر راجع به این سه‌گانه در سال ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد.

شرکت الکترونیک آرتز تیزر کوتاهی برای معرفی بازسازی سه‌گانه‌ی مس افکت منتشر کرده که در ادامه می‌توانید آن را ببینید.

دانلود mp4

منبع: وب‌سایت الکترونیک آرتز

