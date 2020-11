به گفته‌ی شرکت الکترونیک آرتز (EA)، قرار است نسخه‌ی جدید سری بازی‌های مس افکت ساخته شود. البته این قسمت جدید در مراحل ابتدایی ساخت قرار دارد و جزییاتی از آن منتشر نشده.

سری بازی‌های مس افکت آثاری خوش‌ساخت در سبک نقش‌آفرینی هستند. البته تنها سه قسمت اول این سری کیفیت بالایی دارند. جدیدترین نسخه‌ی این سری، لکه‌ی ننگی بر مجموعه بازی‌های محبوب مس افکت محسوب می‌شود. تمام بازی‌های سری مس افکت توسط استودیوی بایوویر ساخته شده‌اند. استودیوی بایوویر زمانی یکی از غول‌های ساخت بازی‌های نقش‌آفرینی محسوب می‌شد اما مدتی است که اصلا حال و روز خوبی ندارد. دو اثر اخیر این استودیو، یعنی «مس افکت: آندرومدا» و «آنتم» بازخورد بسیار بدی از طرف بازیکنان و منتقدان دریافت کردند.

بازسازی سه‌گانه‌ی Mass Effect به طور رسمی تایید شد

شرکت الکترونیک آرتز به مناسبت روز مس افکت که ۷ نوامبر است، از نسخه‌ی جدید سری بازی‌های مس افکت و بازسازی سه‌گانه‌ی اصلی این سری رونمایی کرده. البته هیچ جزییاتی از نسخه‌ی جدید بازی مس افکت وجود ندارد. مدیر استودیوی بایوویر بیان کرده این بازی توسط یکی از تیم‌های کهنه‌کار این استودیو در حال ساخت است.

قسمت جالب ماجرا این‌جاست که استودیوی بایوویر همین حالا در حال ساخت نسخه‌ی جدید سری بازی‌های «عصر اژداها» است. هنوز حتی اسم نسخه‌ی جدید عصر اژدها مشخص نشده و نمی‌دانیم این بازی در چه زمانی عرضه خواهد شد اما استودیوی بایوویر ساخت یک بازی جدید را کلید زده. این که نسخه‌ی جدید سری‌های عصر اژدها و مس افکت بتواند استودیوی بایوویر را نابود کند یا به روزهای اوج بازگرداند اصلا مشخص نیست. البته با توجه به این که نسخه‌ی جدید عصر اژدها دو سال پیش معرفی شده، احتمالا این بازی زودتر عرضه شود و اصلا معلوم نیست برای انتشار نسخه‌ی جدید مس افکت نیاز است چند سال صبر کنیم.

قسمت بعدی Dragon Age نشانه‌ای از پیشرفت ندارد

تنها چیزی که در کنار جملات الکترونیک آرتز از نسخه‌ی جدید سری بازی‌های مس افکت داریم یک تصویر است که می‌توانید آن را با کیفیت اصلی ببینید.

منبع: وب‌سایت الکترونیک آرتز

The post مس افکت هنوز زنده است؛ قسمت جدید Mass Effect معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala