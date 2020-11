کنسول پلی‌اسیتشن ۵ می‌تواند مدت‌زمانی که یک بازی توسط کاربر بازی شده را ثبت کند و نشان دهد. مدت‌زمان بازی کردن بازی‌هایی که نسخه‌ی پلی‌اسیتشن ۴ نیز دارند نیز با این مقدار جمع می‌شوند.

تنها چند روز تا ورود کنسول پلی‌استیشن ۵ به بازار مانده و هرروز جزییات بیش‌تری از قابلیت‌های آن می‌شنویم. یکی از امکانات جذابی که بازی‌کنان دوست دارند در حساب کاربری خود داشته باشند و به آن افتخار کنند، مدت‌زمانی است که یک بازی را بازی کرده‌اند. تمام شرکت‌هایی که فروشگاه فروش بازی دارند، از مایکروسافت و نینتندو گرفته تا استیم و اوریجین این مدت‌زمان را ثبت می‌کنند و به بازی‌کن نشان می‌دهند. دارندگان کنسول پلی‌استیشن ۴، تنها کسانی که از این قابلیت محروم بودند، محسوب می‌شوند.

رابط کاربری PS5؛ انقلابی بزرگ در تجربه‌ی کاربری

شرکت سونی تغییرات زیادی در رابط و تجربه‌ی کاربری پلی‌استیشن ایجاد کرده تا خریداران کنسول پلی‌استیشن ۵ از قابلیت‌های بیش‌تری بهره‌مند باشند. یکی از این قابلیت‌های اضافه شده، نشانگری برای نمایش مدت‌زمان تجربه‌ی بازی توسط بازی‌کن در حساب کاربری او است. بالاخره کاربران کنسول پلی‌استیشن نیز می‌توانند زمان بازی کردن خود را داشته باشن.

کنسول پلی‌استیشن ۵ قابلیت اجرای بازی‌های پلی‌استیشن ۴ را دارد. نکته‌ی جالب این‌جاست که مدت‌زمان اجرای بازی روی کنسول پلی‌استیشن ۴، برای بازی‌هایی که روی پلی‌استیشن ۴ نیز در دسترس هستند با مدت‌زمان بازی کردن روی کنسول پلی‌استیشن ۵ جمع و نمایش داده می‌شود؛ یعنی شرکت سونی تمام این مدت، مدت‌زمان بازی کردن بازی‌های پلی‌استیشن ۴ را محاسبه و ذخیره کرده است اما در دسترس بازی‌کنان قرار نداده. این ماجرا باعث عصبانیت برخی از دارندگان پلی‌استیشن ۴ شده. این عمل سونی از نظر حفظ حریم خصوصی کاربران قابل بحث است زیرا شرکت سونی بدون اجازه‌ی آن‌ها اطلاعات جمع‌آوری کرده. البته بعید نیست که در یک بند کوچک از توافق‌نامه‌ی طومار پیکر پلی‌استیشن ۴ این موضوع بیان و توسط تمام بازی‌کنان تایید شده باشد.

کنسول پلی‌استیشن ۵ روز ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) عرضه خواهد شد. اگر به کسب اطلاعات بیش‌تر در مورد این کنسول علاقه دارید می‌توانید مقاله‌ی مربوط را که در آن پلی‌استیشن ۵ تمام و کمال بررسی شده با لینک پایین بخوانید.

خیزش نسل نهم؛ پلی‌استیشن ۵

