اخیراً بازی‌های آنلاین رایگان زیادی عرضه‌ شده‌اند که سازندگان آن‌ها با شیوه‌های دیگری مثل پرداخت درون برنامه‌ای به سودآوری آن‌ها چشم داشته‌اند. به‌تازگی شرکت تیک تو هم اعلام کرده که برای عرضه بازی‌های آنلاین رایگان در بعضی از بازه‌های زمانی تمامی احتمالات را رد نمی‌کند.

یکی از نمونه‌های بارز عرضه بازی‌های آنلاین رایگان توسط شرکت‌های بزرگ، بازی‌ Call of Duty Warzone و بخش آنلاین بازی Call of Duty Modern Warfare شرکت اکتیویژن است که به‌صورت رایگان عرضه شده و برای همه کاربران در دسترس قرار گرفته است. در جریان گزارش سه‌ماهه دوم مالی شرکت تیک تو، تحلیلگری از مدیر شرکت پرسید که آیا آن‌ها قصد دارند در آینده چنین روشی را برای بخش آنلاین بازی‌هایی مثل GTA یا NBA 2K انجام دهند؟

در کنار بازار بازی‌های رایگان، تیک-تو هم‌چنین به بازار موبایل هم فکر می‌کند.

استراوس زلنیک، مدیر شرکت تیک تو، در پاسخ به این سؤال گفت: «ببینید، ما با فکر باز به مسائل نگاه می‌کنیم و در عین حال بالاترین کیفیت و تجربه را در صنعت ارائه می‌دهیم و گمان‌ می‌کنیم که بازی‌هایمان بیش از قیمت در نظر گرفته‌شده برای آن‌ها، ارزش دارند. همچنین، معمولاً محتوای اضافه بازی‌های آنلاین و پشتیبانی‌ از آن‌ها را به‌صورت رایگان انجام می‌دهیم که خود ارزش بالایی دارند.»

زلنیک اشاره می‌کند که تیک تو گاهی اوقات در تخفیف‌ها بازی‌هایش را بسیار ارزان یا حتی گاهی رایگان عرضه می‌کند؛ مثل رایگان شدن بازی Grand Theft Auto V برای فروشگاه اپیک استور.

استراوس زلنیک در ادامه صحبت‌های خود گفت: «البته، راک‌استار قرار است جی تی ای آنلاین را که نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ منتشر خواهد شد، به‌عنوان یک تجربه مستقل برای نسل‌ بعد عرضه کند و این بازی در سه ماه اول عرضه‌اش برای کاربران پلی‌استیشن ۵ رایگان خواهد بود. بنابراین، همان‌طور که گفتم، ما با ذهن باز به این شیوه‌ی تجاری فکر می‌کنیم و من تمامی احتمالات را رد نمی‌کنم، گاهی بعضی از آثار می‌توانند در بازه‌هایی رایگان شوند.»

هرچند در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که زلنیک چنین چیزی را به‌صورت تائید کرده باشد، اما با توجه به صحبت‌های او، احتمال تحقق چنین خواسته‌ای در شرایط مختلف بعید نیست. همان‌طور که جی تی ای آنلاین قرار است برای پلی‌استیشن ۵ مدتی رایگان شود. زلنیک اشاره کرد که چنین موقعیتی را دوست دارد که ۱۰۰ درصد مردم ارزش کارهای آن‌ها را درک کنند و ارزش هزینه آن‌ها را درک کنند. دقیقاً مثل جی تی ای آنلاین که ۷ سال موفق را سپری کرده و همچنان قرار است امسال دوباره به رکوردشکنی خود ادامه دهد.

همچنین از استراوس زلنیک پرسیده شد که آیا تیک تو قصد دارد بازی‌هایی را از آثار بزرگ خود برای موبایل خلق و از آن طریق هم کسب درآمد کند؟ دقیقاً مثل کاری که اکتیویژن با عرضه‌ی موفق کال آو دیوتی موبایل انجام داد و موفق شد با آن بازی به رقمی بیش از ۳۰۰ میلیون بار دانلود دست یابد. زلنیک در پاسخ به این سؤال، باز هم احتمال چنین چیزی را رد نکرده اما آن را وابسته به مهیا شدن ایده‌های خلاقانه برای ساخت بازی و نشان دادن توانایی کامل خودشان دانسته است.

همچنین در بخشی از صحبت‌ها، مشخص شد که بازی NBA 2K21 تاکنون بیش از ۵ میلیون نسخه به فروشگاه‌ها فرستاده است و با عرضه‌ی نسخه‌ی نسل بعد در هفته‌های بعد، این انتظار می‌رود که آمار فروش بازی بیش‌تر هم شود. بازی جی تی ای ۵ هم به فروشی بالغ‌ بر ۱۳۵ میلیون نسخه و رد دد ردمپشن ۲ هم به فروشی بیش از ۳۴ میلیون نسخه رسیده‌ است. در کنار این‌ها، مدتی است که اعلام شده تیک تو به دنبال خرید شرکت کدمسترز، سازنده‌ی آثاری همچون Dirt و F1 است.

