Uncharted: Golden Abyss ممکن از روزی برای PlayStation 4 عرضه شود. هر چند که هنوز افتادن چنین اتفاقی رسمی نشده‌است اما ناتی داگ از رد این شایعه خودداری کرده‌است. بازی Uncharted: Golden Abyss در سال ۲۰۱۲ به عنوان انحصاری PS Vita عرضه شد و داستان قبل از Drake’s Fortune را تعریف می‌کرد. آرنه میر، مدیر […]

Uncharted: Golden Abyss ممکن از روزی برای PlayStation 4 عرضه شود. هر چند که هنوز افتادن چنین اتفاقی رسمی نشده‌است اما ناتی داگ از رد این شایعه خودداری کرده‌است.

بازی Uncharted: Golden Abyss در سال ۲۰۱۲ به عنوان انحصاری PS Vita عرضه شد و داستان قبل از Drake’s Fortune را تعریف می‌کرد. آرنه میر، مدیر ارتباطات ناتی داگ، در مصاحبه با Finder از احتمال ریمستر شدن این بازی برای عرضه بر روی PS4 گفت:

فکر می‌کنم این اتفاق غیرممکن نباشد. ریمستر شدن این بازی به طور کامل دست ما نیست. در نمایشگاه Eurogamer از شوهی یوشیدا در این خصوص پرسیدم، چرا که او در این خصوص تصمیم نهایی را می گیرد. نمی‌توان پاسخ قاطع “نه” داد. این بحث در رسانه‌ها زیاد مطرح نمی‌شود اما دلیلی برای این که این اتفاق رخ ندهد، نمی‌بینم.

با صحبت های میر و برنامه ناتی داگ برای عرضه بازی‌های Uncharted: The Lost Legacy و The Last of Us Part II به نظر می‌رسد که فعلا ریمستر Uncharted: Golden Abyss در برنامه های ناتی داگ جایی ندارد اما باید صبر کرد و دید که در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

در حال حاضر هواداران سری Uncharted می‌توانند با The Lost Legacy، که در ماه آگوست عرضه می‌شود، خود را سرگرم کنند.

منبع متن: gamefa