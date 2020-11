مایکروسافت در پی خرید استودیوهای ژاپنی است

بر اساس گزارش‌های جدید منتشرشده، به نظر می‌رسد که تصمیم مایکروسافت برای گسترش استودیو‌های داخلی خود و خرید استودیوهای ژاپنی، چه کوچک یا بزرگ، جدی است.

سایت بلومبرگ در گزارش اخیر خود ادعا کرده که مایکروسافت به سراغ چند استودیو ژاپنی رفته و با آن‌ها مذاکره‌هایی را انجام داده است. البته مشخص نیست که مایکروسافت با کدام استودیوها مذاکره داشته یا نتیجه‌ی آن مذاکرات چه بوده است. در قبل هم گزارش‌هایی منتشر شده بود که مایکروسافت چندین بار با استودیو پلاتینیوم گیمز مذاکره‌هایی داشته اما توافقی حاصل نشده و پلاتینیوم گیمز قصد فروش نداشته است. هرچند نتیجه‌ی مذاکرات انجام‌شده اخیر مشخص نیست، اما به همین خاطر چیز عجیبی نیست که بشنویم مایکروسافت علاقه به خرید استودیوهای ژاپنی دارد. فیل اسپنسر هم از علاقه‌ی خود به این موضوع گفته بود و همچنین جرمی هینتون، مدیر بخش اجرایی ایکس باکس در آسیا، اعلام کرده بود که مایکروسافت همیشه آماده‌ی مذاکره با استودیو و خالقانی است که گزینه‌ی خوبی برای آن‌ها به‌حساب می‌آیند. بااین‌حال، هینتون چیزی از تصاحب استودیوهای خاصی در آینده نزدیک نگفته بود ولی با این خبر احتمال آن بیش‌تر شده است.

این‌طور که گزارش‌ها خبر می‌دهند، یکی از این استودیوها کوئی تکمو بوده که البته به نظر می‌رسد بحث در مورد تصاحب یا خرید آن‌ها نبوده است. ظاهراً هیساشی کویناما، رئیس کوئی تکمو، اعلام کرده که اگر توجه مایکروسافت به بازار ژاپن همچنان ادامه داشته باشد، علاقه دارد بازی‌های بیش‌تری را برای ایکس باکس منتشر کند.

هیدکی یاسودا، تحلیلگر ژاپنی، باور دارد که ایکس باکس این شانس را دارد که ژاپن را بعد از آمریکا به بزرگ‌ترین بازار خود تبدیل کند. البته این به تصمیم‌های آینده مایکروسافت بستگی دارد. از آن‌طرف، یاسودا ادعا کرده که توجه سونی به ژاپن کمتر شده و در حال محو شدن است و طرفداران هم در حال متوجه شدن آن هستند. البته، در مقاله‌ی بلومبرگ اشاره شده که مایکروسافت به‌زودی نخواهد توانست جایگاه سونی را در ژاپن تصاحب کند و پشت سر نینتندو قرار بگیرد اما به نظر می‌‌رسد که تغییرات و تحولات آن‌ها در حال شروع شدن است. یاسودا می‌گوید که همیشه یک موج بزرگ از تغییرات، با تغییرات کوچک‌تری آغاز می‌شود.

فیل اسپنسر، مدیر ایکس‌باکس، از خرید استودیو و انحصاری‌ها می‌گوید

با توجه به این گزارش، پوشیده نیست که مایکروسافت علاقه‌مند به گسترش بازار خود در ژاپن است و به این منظور علاقه‌ای هم به خرید استودیوهای ژاپنی دارد. اگرچه، تاکنون جزییات مذاکره‌ی مایکروسافت با این استودیوها اعلام نشده است. حتی این احتمال وجود دارد که مایکروسافت این مذاکره‌ها را برای آوردن بازی‌های بیش‌تر روی گیم‌پس انجام داده باشد. یکی از سختی‌های کار مایکروسافت برای خرید استودیوهای بزرگ یا کوچک ژاپنی این است که کار سختی برای متقاعد کردن آن استودیوها برای رها کردن نینتندو و سونی خواهد داشت. نینتندو در حال حاضر در بازار ژاپن یکه‌تازی می‌کند و بخش اعظمی از فروش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را به خود اختصاص داده است و بعد از آن هم سونی با فاصله‌ای نسبتاً زیاد قرار دارد. همین قضیه کمی کار مایکروسافت را برای مذاکره با استودیو‌های ژاپنی سخت‌تر می‌کند؛ زیرا عدم عرضه‌ی بازی‌های استودیوهای ژاپنی برای نینتندو سوییچ، می‌تواند بخش زیادی از بازار آن‌ها را با لطمه مواجه کند. مایکروسافت می‌تواند با ارائه‌ی سرویس ایکس‌کلاود در ژاپن امید خوبی به بازار آنجا داشته‌ باشد؛ چراکه می‌تواند خیل عظیمی از کاربران گوشی‌های هوشمند را به جمع کاربران خود اضافه کند.

لازم به ذکر است که مایکروسافت چندی پیش با خرید شرکت بتسدا و استودیو‌های داخلی‌اش توانست استودیو ژاپنی Tango Gameworks، خالق سری بازی The Evil Within، را هم تصاحب کرده تا اکنون یک استودیو ژاپنی در میان استودیوهای فرست پارتی خود داشته باشد. مایکروسافت با استودیوهای داخلی فعلی‌اش، قدرتمندتر از همیشه می‌تواند به پشتیبانی از کنسول‌های خود به ویژه‌ کنسول‌های نسل بعدی ایکس باکس سری ایکس/ سری اس بپردازد.

