شرکت سگا طی یک گزارش اعلام کرده که قصد دارد بخش آرکید خود را به فروش برساند. این تصمیم به دلیل ضررهای ناشی از بیماری کرونا بر این بخش از شرکت سگا اتخاذ شده.

بر خلاف این که در مملکت ما تصور اکثر افراد از سگا در سونیک و کنسول سگا جنسیس خلاصه می‌شود، این شرکت کسب‌و‌کار بزرگی در بازار آرکید دارد. آرکید‌ها همان دستگاه‌های بازی ویدیویی بزرگ سکه‌خور هستند که در مراکز مخصوص‌شان و شهربازی‌ها پیدا می‌شوند. این دستگاه‌ها در کشور ژاپن طرفداران بسیاری دارند و همان‌طور که گفتیم شرکت سگا سهم قابل توجهی از این بازار دارد.

همان‌طور که می‌دانید ویروس کووید-۱۹ فعالیت همه را در مکان‌های عمومی محدود و بسیاری را خانه‌نشین کرده. یکی از کسب‌وکار‌هایی که به طور جدی تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته، کسب‌وکار کلوپ‌های آرکید است. بخش آرکید شرکت سگا هم در این وضعیت دچار ضرر‌های فراوان شده. کساد بودن بازار، شرکت سگا را مجبور کرده تا هزینه‌های خود را در حدود ۱۴۰ میلیون دلار کاهش دهد. به گفته‌ی شرکت سگا بعد از بررسی گزینه‌های متفاوت برای سازگار شدن با شرایط فعلی، در نهایت این شرکت تصمیم به فروش بخش آرکید خود گرفته.

البته قرار نیست تمام بخش آرکید شرکت سگا به فروش برسد و سگا قصد دارد ۸۵ درصد سهام این بخش را به فروش برساند. به گفته‌ی شرکت سگا قرار است این سهام به شرکت Genda فروخته شود و انتقال آن هزینه‌ای در حدود ۱۹۰ میلیون دلاری در پی دارد.

امسال تحت تاثیر فراگیر شدن بیماری کرونا، مرکز‌های آرکید مهمی از شرکت سگا تعطیل شدند و در نهایت سگا تصمیم به فروش این قسمت از شرکت خود گرفته. البته با وجود این که بخش بزرگی از سهام این شرکت به فروش رفته، برند سگا در این مراکز آرکید باقی می‌ماند.

سونی: آماده‌ی خرید استودیوهای بیشتر هستیم

بعد از فروش بخش آرکید، تمرکز اصلی سگا روی بخش نرم‌افزاری این شرکت خواهد بود. شرکت‌های سونی و مایکروسافت در چند وقت گذشته علاقه‌ی خود را به خرید استودیوهای دیگر نشان داده‌اند. بعید نیست این ماجرا به خریده شدن سگا توسط یکی از این شرکت منجر شود و عناوین سگا را به لیست انحصاری‌های این کنسول‌ها اضافه کند.

