تخفیفات گلد این هفته‌ی ایکس باکس وان و ۳۶۰ مشخص شد. اگر شما از طرفداران Dead or Alive یا فورزا هستید این فرصت مناسبی برای شماست. تخفیفات Xbox One CONTENT TITLE CONTENT TYPE DISCOUNT NOTES ۲Dark* Xbox One Game ۵۰% DWG Castle Invasion: Throne Out* Xbox One Game ۳۳% DWG Crypt of the Serpent King* […]

تخفیفات گلد این هفته‌ی ایکس باکس وان و ۳۶۰ مشخص شد. اگر شما از طرفداران Dead or Alive یا فورزا هستید این فرصت مناسبی برای شماست.

تخفیفات Xbox One

تخفیفات Xbox 360

منبع متن: gamefa