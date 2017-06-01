تخفیفات گلد این هفتهی ایکس باکس وان و ۳۶۰ مشخص شد. اگر شما از طرفداران Dead or Alive یا فورزا هستید این فرصت مناسبی برای شماست. تخفیفات Xbox One CONTENT TITLE CONTENT TYPE DISCOUNT NOTES ۲Dark* Xbox One Game ۵۰% DWG Castle Invasion: Throne Out* Xbox One Game ۳۳% DWG Crypt of the Serpent King* […]
تخفیفات گلد این هفتهی ایکس باکس وان و ۳۶۰ مشخص شد. اگر شما از طرفداران Dead or Alive یا فورزا هستید این فرصت مناسبی برای شماست.
تخفیفات Xbox One
تخفیفات Xbox 360
|CONTENT TITLE
|CONTENT TYPE
|DISCOUNT
|NOTES
|Alien Breed 2: Assault
|Arcade
|۷۵%
|DWG
|Alien Breed 3: Descent
|Arcade
|۷۵%
|DWG
|Alien Breed Episode 1
|Arcade
|۷۵%
|DWG
|The Escapists
|Games On Demand
|۷۵%
|DWG
منبع متن: gamefa