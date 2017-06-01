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تخفیفات گلد این هفته‌ی ایکس باکس وان و ۳۶۰ مشخص شد

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تخفیفات گلد این هفته‌ی ایکس باکس وان و ۳۶۰ مشخص شد.  اگر شما از طرفداران Dead or Alive یا فورزا هستید این فرصت مناسبی برای شماست. تخفیفات Xbox One CONTENT TITLE CONTENT TYPE DISCOUNT NOTES ۲Dark* Xbox One Game ۵۰% DWG Castle Invasion: Throne Out* Xbox One Game ۳۳% DWG Crypt of the Serpent King* […]

تخفیفات گلد این هفته‌ی ایکس باکس وان و ۳۶۰ مشخص شد

تخفیفات گلد این هفته‌ی ایکس باکس وان و ۳۶۰ مشخص شد.  اگر شما از طرفداران Dead or Alive یا فورزا هستید این فرصت مناسبی برای شماست.

تخفیفات Xbox One

CONTENT TITLE CONTENT TYPE DISCOUNT NOTES
۲Dark* Xbox One Game ۵۰% DWG
Castle Invasion: Throne Out* Xbox One Game ۳۳% DWG
Crypt of the Serpent King* Xbox One Game ۳۳% DWG
DEAD OR ALIVE 5 Last Round: AQUAPLUS Mashup Set Add-On ۳۰% Spotlight
DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Character: Phase 4 Add-On ۱۰۰% Spotlight
DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Core Fighters 30 Character Set Add-On ۴۰% Spotlight
DEAD OR ALIVE 5 Last Round: KOF Mashup Content Set Add-On ۳۰% Spotlight
DEAD OR ALIVE 5 Last Round: Last Round Story Mode Add-On ۳۰% Spotlight
DEAD OR ALIVE 5 Last Round: New Costume Pass 5 + Character Add-On ۳۰% Spotlight
Ethan: Meteor Hunter* Xbox One Game ۳۳% DWG
Forza Horizon 3 VIP* Add-On ۷۵% DWG
Forza Motorsport 5 VIP Membership* Xbox One Game ۸۵% DWG
Gigantic Founder’s Pack Add-On ۲۵% Spotlight
I, Zombie* Xbox One Game ۵۰% DWG
Momonga Pinball Adventures* Xbox One Game ۵۰% DWG
Overcooked* Xbox One Game ۵۰% DWG
Rock ´N Racing Bundle* Xbox One Game ۵۰% DWG
Seasons After Fall* Xbox One Game ۲۵% DWG
Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter* Xbox One Game ۵۰% DWG
Shiness: The Lightning Kingdom* Xbox One Game ۲۵% DWG
Styx: Master of Shadows + Styx: Shards of Darkness* Xbox One Game ۴۰% DWG
Styx: Shards of Darkness* Xbox One Game ۳۳% DWG
Team 17 Indie Heroes Pack* Xbox One Game ۸۰% DWG
The Escapists DLC Bundle* Add-On ۶۷% DWG
WRC 6 FIA World Rally Championship* Xbox One Game ۵۰% DWG

تخفیفات Xbox 360

CONTENT TITLE CONTENT TYPE DISCOUNT NOTES
Alien Breed 2: Assault Arcade ۷۵% DWG
Alien Breed 3: Descent Arcade ۷۵% DWG
Alien Breed Episode 1 Arcade ۷۵% DWG
The Escapists Games On Demand ۷۵% DWG

منبع متن: gamefa

سه شنبه, 06 تیر 1396
اکبری
بازدید: 10
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برخی از امکانات سامانه اس ام اس راستین:
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