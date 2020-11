در روزهای گذشته مشخص شده بود که شرکت تیک-تو قصد دارد که شرکت کدمسترز را تصاحب کند. اکنون تیک-تو به‌صورت رسمی اعلام کرده که با کدمسترز به‌ توافق رسیده است و انتظار دارد که قرارداد آن‌ها برای خرید شرکت در سه‌ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۱ نهایی شود. با توجه به اطلاعات اعلام‌شده، تیک-تو توانسته با هزینه‌ی ۹۹۴ میلیون دلاری (۷۵۹ میلیون پوندی) با کدمسترز به توافق دست یابد و این خرید را انجام دهد.

هرچند پس از ابراز علاقه‌ی تیک-‌تو به این خرید انتظار داشتیم که چنین چیزی محقق شود اما توافق به‌دست‌آمده سریع‌تر از چیزی که فکر می‌کردیم انجام و به‌صورت عمومی اعلام شد. استراوس زلنیک، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره‌ی تیک‌-تو در بیانیه‌‌ای رسمی اعلام کرده است: «ما بسیار خرسندیم که انجام این معامله‌ی توصیه‌شده و پیشنهادی را با هیئت‌مدیره‌ی کدمسترز اعلام کنیم. کدمسترز پیشینه‌ی مشهور و شناخته‌شده‌ای در خلق برخی از دوست‌داشتنی‌ترین و موفق‌ترین بازی‌های مسابقه‌ای (ماشین‌سواری) دارد و ما باور داریم که چیزی که آن‌ها ارائه می‌دهند، می‌تواند مکمل بسیار خوبی برای بخش بازی‌های ورزشی ما باشد و در طولانی‌مدت باعث افزایش رشد شرکت ما شود. علاوه بر این، ما مشتاقانه به تیم ارشد مدیریتی و توسعه‌ی کدمسترز برای پیوستن به خانواده‌ی تیک-تو خوش‌آمد می‌گوییم و می‌خواهیم چشم‌اندازمان را برای ارائه بالاترین کیفیت تجربه‌ی سرگرمی به اشتراک بگذاریم و این هدف را در نظر داریم که به نوآورترین، خلاق‌ترین و کارآمدترین شرکت صنعت تبدیل شویم.»

گرهارد فلورین، رئیس هیئت‌مدیره‌ی کدمسترز هم افزوده: «با موقعیت پیشرو و پیشتازمان در بازی‌های ورزشی، هیئت‌مدیره‌ی کدمسترز اکیداً باور دارد که شرکت از قابلیت‌های گسترده‌ی تیک-تو منفعت خواهد برد و در نتیجه باعث پیشرفت کدمسترز در درازمدت خواهد شد. در رابطه با پیشنهاد این معامله به سهامداران، هیئت‌مدیره‌ی کدمسترز باور دارد که این معامله به‌ نفع همه‌ی ذی‌نفعان و سهامداران شرکت خواهد بود.»

تیک-‌تو عقیده دارد که ترکیب تیک-تو و شرکت کدمسترز در کنار هم مکمل بسیار خوبی است و همین قضیه یکی از دلایل مهم تصاحب کدمسترز توسط تیک-تو بوده است. تیک-تو اعتقاد دارد که با توجه به قدرت نفوذ خود در بازار جهانی و زیرساخت‌های بازاریابی و همچنین تجربه‌ در توسعه‌ی محصولات با کیفیت می‌تواند در عملکرد آثار کدمسترز تأثیرگذار باشد. به این ترتیب کار این دو شرکت به‌گونه‌ای توسط این معامله تکمیل شود.

آن‌ها فکر می‌کنند که از نظر استراتژی و مالی هم این اقدام منطقی و جذاب است. آن‌ها با تصاحب شرکت کدمسترز به استودیوهای خلاق این شرکت و آثار تحسین‌شده‌ی مسابقه‌ای آن‌ها دسترسی پیدا می‌کند و این باعث می‌شود فهرست دارایی‌ها و بازی‌های مهم تیک‌-تو بیش‌تر شود. همچنین به باور آن‌ها این قضیه می‌تواند تنوع بیش‌تری به فهرست بازی‌های تیک-تو ببخشد و بازی‌های ماشین‌سواری با کیفیتی را به لیست آثار آن‌ها اضافه کند. همچنین آن‌ها یکی از دیگر دلایل این معامله را سود مالی برای هر دو شرکت دانسته‌اند که با گسترش شرکت و افزایش سود آن محقق خواهد شد.

قرار است فرانک ساگنیر، مدیر ارشد اجرایی کدمسترز و رشید وراچیا، مدیر ارشد مالی کدمسترز، در کنار تیم ارشد مدیریت اجرایی کدمسترز با حفظ جایگاه خود بعد از تصاحب شرکت به کار خود ادامه دهند و به هدایت تیم کدمسترز در ساختار جدیدش در قالب بخشی از تیک‌-تو کمک کنند.

شرکت کدمسترز اخیراً با عرضه‌ی Dirt 5 و جلب نظر منتقدان، توانسته موفقیت دیگری را در بازی‌های مسابقه‌ای به نام خود ثبت کند. به نظر می‌رسد بازار خرید استودیوها و شرکت‌های کوچک و بزرگ در صنعت بازی‌های ویدیویی داغ شده است و مسیر تصاحب شرکت‌های کوچک‌تر توسط شرکت‌های بزرگ‌تر شروع شده است. در حال حاضر نمی‌توان درباره‌ی نتیجه خرید کدمسترز توسط تیک-تو نظر قطعی داد و باید منتظر ماند. بااین‌حال، طبق بیانیه‌ی رسمی منتشرشده، هر دو شرکت برنامه‌های مشخصی با این کار داشته‌اند و به نظر آن‌ها این معامله برای هر دو شرکت منفعت‌هایی را خواهد داشت.

شرکت کدمسترز چند استودیو بازی‌سازی و تعدادی از معروف‌ترین سری بازی‌های مسابقه‌ای ماشین‌سواری را در فهرست آثار خود دارد. آثاری مثل سری Dirt، سری F1، سری Project CARS و همین‌طور سری بازی Grid همگی بخشی از فهرست آثار این شرکت به‌حساب می‌آیند. این آثار همراه با استودیو‌های سازنده‌ی آن‌ها پس از نهایی شدن این قرارداد به دارایی‌های تیک-تو اضافه خواهند شد. جالب است بدانید که کدمسترز نوامبر سال قبل Slightly Mad Studios (استودیو سازنده‌ی سری بازی پروجکت کارز) را تصاحب و به مجموعه‌ استودیوهای خود اضافه کرده بود.

