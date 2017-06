بازی‌های ویدئویی صرفاً به‌عنوان یک سرگرمی شناخته می‌شدند اما طی سال‌های اخیر، The Last of Us و The Witcher 3 و عناوین بسیار دیگری، توانسته‌اند که این دید و تفکر را با داستان‌سرایی خلاقانه و فوق العاده‌ی خود تغییر دهند. از طرفی دیگر، بازی‌هایی مانند GTA با گیم‌پلی نوآورانه‌ی خود در این امر شریک بوده‌اند. […]

بازی‌های ویدئویی صرفاً به‌عنوان یک سرگرمی شناخته می‌شدند اما طی سال‌های اخیر، The Last of Us و The Witcher 3 و عناوین بسیار دیگری، توانسته‌اند که این دید و تفکر را با داستان‌سرایی خلاقانه و فوق العاده‌ی خود تغییر دهند. از طرفی دیگر، بازی‌هایی مانند GTA با گیم‌پلی نوآورانه‌ی خود در این امر شریک بوده‌اند.

در حال حاضر، دنیای بازی‌های ویدئویی و بازی‌سازی از همیشه گسترده‌تر است، اما آیا با این وجود، همچنان یک سرگرمی محسوب می‌شود یا می‌توان آن را به‌عنوان یک فرم هنر به حساب آورد؟ این سوال سال‌هاست که مدام تکرار می‌شود و به‌تازگی، کارگردان Wolfenstein 2: The New Colossus یعنی Jens Matthies، در گفت و گو با وب‌سایت Metro GameCentral نیز نظر خود درباره‌ی این موضوع را به اشتراک گذاشته است:

نمی‌دانم. من بعضی مواقع با خود فکر می‌کنم که آیا این راهی ارزشمند برای گذرندان وقتم است؟ اما سوال بزرگ‌تر اینجاست که آیا این کار آنقدر ارزش دارد که من یک هنرمند به حساب بیایم؟ البته به سختی می‌توانید بگویید که هنر بی‌معنی است و ما بازی‌سازی را داریم که به‌عنوان پایین‌ترین فرم هنر شناخته می‌شود. من بازی‌سازی را بالاترین فرم هنر می‌دانم زیرا فرم‌های دیگر هنر را نیز در بر می‌گیرد. به عقیده‌ی من، بازی‌سازی بهترین و عالی‌ترین فرم هنر در حال حاضر است. بله، من فکر می‌کنم که معنی و مفهومی در بازی‌سازی وجود دارد؛ حداقل به اندازه‌ی هرچیز دیگری که انسان‌ها می‌سازند. در مدیوم بازی‌های ویدئویی پتانسیل بسیاری وجود دارد که هنوز کشف نشده است.

علاوه بر این، Matthies گفته است که شخصیت‌های The New Colossus دارای کش و قوس‌ها و لحظات مهم و هیجانی مخصوص خود هستند:

همان‌طور که گفتم، ما تقریباً آزادی کامل در خلاقیت و نوآوری داریم… اما بخشی از این به رشد شخصیت‌ها در طول نسخه‌ی اول مربوط می‌شود. در پایان نسخه‌ی اول ما شخصیت‌های بسیاری داریم که البته در این نسخه‌ی جدید نیز رشد می‌کنند. پس ما با تمامی این شخصیت‌ها برخورد می‌کنیم و از این موضوع اطمینان می‌یابیم که همه‌ی آن‌ها کش و قوس‌ها و لحظات جالب خود را دارند. من فکر می‌کنم که این موضوع، طبیعتاً باعث می‌شود که اطلاعات و ایده‌های بیشتری را پوشش دهیم. سپس، همان‌طور که می‌دانید، هرچقدر که صحنه‌های بیشتری را خلق می‌کنید و می‌نویسید، واقعاً به آن‌ها متصل می‌شوید و می‌خواهید که کاملاً آن‌ها را تحقق بخشید.

طبق گفته‌ی سازندگان، در Wolfenstein 2: The New Colossus تنها با تیراندازی سر و کار نخواهید داشت و باید به مدت سه ساعت، میان‌پرده‌های این عنوان را تماشا کنید.

از اخبار مرتبط با Wolfesntein 2: The New Colossus می‌توان به معرفی کمیک و نسخه‌ی کلکسیونی آن اشاره کرد. همچنین کارگردان این بازی در E3 2017 گفته بود که امکان عرضه‌ی نسخه‌های بیشتری از آن وجود دارد و در کل، تیم سازنده قصد ارائه‌ی یک سه‌گانه را دارد.

Wolfesntein 2: The New Colossus در ۲۷ اُکتبر مصادف با ۵ آبان، برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان انتشار خواهد یافت.

منبع متن: gamefa