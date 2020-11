نقدها و نمرات Assassin’s Creed Valhalla منتشر شدند

بازی اساسینز کرید ولهالا عرضه شده و منتقدان، نقد‌های خود را برای این بازی منتشر کرده‌اند. این بازی یکی از اولین بازی‌هایی است که برای کنسول‌های نسل نهم عرضه می‌شوند. البته این بازی نسخه‌ی نسل هشتمی نیز دارد. تقریبا تمام منتقدان از این بازی رضایت داشته‌اند و داستان و دنیای تاریخی آن را ستایش کرده‌اند.

اکثر منتقدان وب‌سایت‌های شاخص، نسخه‌ی نسل نهمی این بازی که برای کنسول ایکس‌باکس سری ایکس موجود است را بررسی کرده‌اند. بر اساس وب‌سایت متاکریتیک، میانگین نمرات نقد‌های مختلف این نسخه از بازی ۸۵ است.

شرکت یوبی‌سافت دوران تاریک خود را پشت سر گذاشته و اخیرا در حال تولید بازی‌هایی، با کیفیت بسیار بهتر نسبت به گذشته است. نسخه‌ی جدید سری اساسینز کرید در سرزمین‌های اسکاندیناوی و حول محور نبرد‌های وایکینگ‌ها ساخته شده. با وجود این که با یک شاهکار طرف نیستیم اما منتقدان از این بازی راضی هستند و می‌توان گفت با اثری خوش‌ساخت روبه‌رو هستیم.

از دید تمام منتقدان، داستان این بازی یکی از مهم‌ترین نقاط قوت آن محسوب می‌شود. البته مثل همیشه شرکت یوبی‌سافت در ساخت محیط‌هایی زیبا و تاریخی سنگ‌تمام گذاشته و دنیای این بازی، بازی‌کن را به سفری تاریخی می‌برد. مانند دیگر بازی‌های سری اساسینز کرید حجم بسیار بالایی از محتوا در این بازی وجود دارد؛ البته کیفیت این محتوا به شکل چشم‌گیری بالا رفته و این بازی را به یکی از بهترین نسخه‌های سری اساسینز کرید تبدیل کرده.

بازی اساسینز کرید ولهالا جزو بازی‌های آغاز کننده‌ی نسل نهم است و از قابلیت‌های کنسول‌های جدید استفاده می‌کند. شرکت یوبی‌سافت تصمیم گرفته همانند بازی اساسینز کرید ۴ که در شرایطی مشابه با این بازی در ابتدای نسل هشتم قرار داشت، این بازی را برای هر دو نسل جدید و قبلی عرضه کند. با وجود این که این بازی، میان‌نسلی محسوب می‌شود اما گرافیک بسیار چشم‌نوازی دارد و بسیاری از منتقدان از گرافیک زیبای آن تعریف کرده‌اند. البته مانند تمام بازی‌های شرکت یوبی‌سافت مشکلات فنی مختلفی در این بازی حاضر هستند.

میانگین نمرات این بازی در وب‌سایت متاکریتیک برای نسخه‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر‌های شخصی به ترتیب ۸۱ ، ۸۲ و ۸۵ است. طبق نمرات ارایه شده می‌توانید بگوییم بازی اساسینز کرید ولهالا اثری سرگرم‌کننده است که می‌تواند بسیاری از افراد را راضی کند. هنوز نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ این بازی منتشر نشده و نقد‌ی برای این نسخه از بازی وجود ندارد.

در ادامه می‌توانید خلاصه‌ی تعدادی از نقد‌های منتشر شده برای بازی اساسینز کرید ولهالا را بخوانید.

Game Informer: نمره‌ی ۹.۲۵ از ۱۰

«محتوا و طراحی بازی اساسینز کرید ولهالا در بهترین حالت خود میان بازی‌های این سری قرار دارند اما مشکلات فنی این بازی به شکل ناامیدکننده‌ای آشنا هستند. با وجود این که نمی‌توان منکر این ایرادات شد، هیچ‌کدام از آن‌ها به قدری بزرگ نیستند که تجربه‌ی بازی را خراب کنند. اساسیز کرید ولهالا مشکلات بازی قبلی این سری، یعنی اساسینز کرید اودیسه را رفع می‌کند و حتی فراتر می‌رود. زمانی که سراغ خط اصلی داستانی بروید و چه در صورتی که به دنبال یافتن گنج باشید، این بازی تجربه‌ای باارزش خلق می‌کند.»

PC Gamer: نمره‌ی ۹۲ از ۱۰۰

«اساسینز کرید ولهالا اساسینز کرید مورد علاقه‌ی من میان یک سری که ۲۳ بازی در خود دارد است. این بازی روی پایه و اساس عالی نقش‌آفرینی نسخه‌های اوریجینز و اودیسه بنا شده اما بهبودهایی نیز اعمال شده‌اند تا مشکلات آزاردهنده‌ی دو بازی دیگر، تکرار نشوند. حتی یک بار هم در این بازی شصت ساعته توقف اجباری برای ارتقای شخصیت وجود ندارد. این موضوع به این معنی است که شرکت یوبی‌سافت دیگر امتیازهای تجربه برای ارتقای شخصیت اصلی نمی‌فروشد.»

IGN: نمره‌ی ۸ از ۱۰

«اساسینز کرید ولهالا یک نسخه‌ی بزرگ، شاخص و بسیار زیبا برای این سری محسوب می‌شود که بالاخره دوران وایکینگ‌ها و وضعیت پرهرج‌ومرج عصر تاریک انگلستان را در قالب یک بازی از سری اساسینز کرید ارایه می‌دهد. این بازی با داستان محکم و باتمرکز خود روی خطی میان سفرهای تاریخی، تئوری‌های توطعه و فلسفه حرکت می‌کند. روش تازه‌ی پیاده‌سازی این بازی برای سیستم‌های لوت و ماموریت گیری که در تمام بازی‌های دیگر این سری حاضر بودند باعث می‌شود جلو رفتن در آن روان‌تر باشد؛ اما پیشروی در این بازی می‌توانست بهبود‌های بیش‌تری داشته باشد. همچنین حجم غیرعادی از باگ‌ها و مشکلات فنی در این بازی وجود دارند. با وجود این که ممکن است بازی اساسینز کرید ولهالا خاص‌ترین و پرداخت شده‌ترین بازی ممکن نباشد، بینش وحشیانه‌ و سخت این بازی از فعالیت‌های مردم اسکاندیناوی در بهترین شرایطی که سری اساسینز کرید بوده‌اند، قرار دارد. همچنین این بازی از قابلیت‌های کنسول‌های نسل جدید به خوبی استفاده می‌کند.»

GameSpot: نمره‌ی ۸ از ۱۰

«با وجود اتصال‌های محکم با قسمت‌های قبلی، توان بازی اساسینز کرید ولهالا چیزی بیش‌تر از ایستادن روی پای خودش است. کمی طول می‌کشد تا این بازی شروع شود اما هنگامی که برداشتن قدم‌های بلند را شروع می‌کند، حرکتی با اعتماب به نفس دارد و با قبول کردن چند ریسک کوچک روایی، به مقصد خود می‌رسد. ایوور قهرمانی خوب با هویتی که رازآلودگی پشت روایت اصلی را جلو می‌برد، است و در روایت مرکزی این داستان می‌درخشد. شخصیت‌های دیگر با همین شدت نمی‌درخشند اما می‌توان از این موضوع صرف نظر کرد زیرا گشت‌وگذار در انگلستان و جمع‌آوری تکه‌های داستان دنیای بازی واقعا لذت‌بخش است.»

USGamer: نمره‌ی ۳.۵ از ۵

«چشم‌انداز بازی اساسینز کرید ولهالا از انگلستان قرن نهم، مکانی زیبا برای گشت‌وگذار است که پر از شخصیت‌های خوب شده تا معمولی بودن شخصیت اصلی بازی، ایوور را جبران کند. در این شرایط، داستان خسته‌کننده و کش آمده‌ی اساسین‌ها و تمپلارها و نحوه‌ی طراحی بازی، مسیر اصلی را از فعالیت‌های جانبی و حواس‌پرتی‌ها انباشته می‌کنند. اساسینز کرید ولهالا یک بازی اکشن و ماجراجویی خوش‌ساخت است که به خوبی آشفتگی‌های دوره‌ی تاریخی خود را به نمایش می‌گذارد اما به دلیل سنگینی رو به افزایش میراث این سری، زمین‌گیر شده.»

Eurogamer: پیشنهاد شده

«دو سال پیش، هنگامی که بازی اساسینز کرید اودیسه را نقد می‌کردم، آن بازی را با وجود بخش‌هایی نیازمند به پرداخت، پیشنهاد کردم. حالا حین نقد بازی اساسینز کرید ولهالا حس می‌کنم در شرایطی مشابه قرار دارم. از آن زمان تا به حال، محتوای فراوانی برای بازی اودیسه منتشر شده‌اند و آن بازی بسیار بزرگ‌تر شده. چیزی شبیه به این موضوع برای بازی ولهالا رخ خواهد داد. حتی پیش از عرضه‌ی محتوای اضافه، بازی ولهالا حس یک بازی کامل را می‌دهد. این بازی حماسه‌ی یک وایکینگ است که برای رسیدن به سرنوشت خود تقلا می‌کند و تلاش او برای ارتقا دادن این سری، باعث کنار گذاشتن بعضی چیزها به ازای روایت داستانی قوی‌تر شده. اما این بازی موفق شده تا حماسه‌ی سری اساسینز کرید را در نسلی جدید ادامه دهد.»

در ادامه می‌توانید نمراتی که منتقدان دیگر نشریات و وب‌سایت‌ها به این بازی داده‌اند را ببینید.

Metro GameCentral: نمره‌ی ۷ از ۱۰

+GamesRadar: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

Game Informer: نمره‌ی ۹.۳ از ۱۰

USgamer: نمره‌ی ۳.۵ از ۱۰

VG247: نمره‌ی ۴ از ۵

IGN Italy: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

IGN Spain: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Guardian: نمره‌ی ۴ از ۵

Wccftech: نمره‌ی ۸.۵ از ۱۰

بازی اساسینز کرید ولهالا هم‌اکنون برای تمامی پلتفرم‌های بجز پلی‌استیشن ۵ منتشر شده. نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ این بازی، فردا هم‌زمان با عرضه‌ی این کنسول منتشر خواهد شد.

در ادامه می‌توانید تریلر عرضه‌ی این بازی را ببینید.

