به‌تازگی در جریان گزارش جدید مالی سگا خبری اعلام شده که می‌توانستیم انتظار آن را داشته باشیم. بر اساس این گزارش، مشخص شده که شرکت سگا قصد دارد تعداد بیش‌تری از بازی‌های ساخته‌شده شرکت آتلوس را برای پلتفرم‌های دیگر منتشر کند. این تصمیم احتمالاً پس از موفقیت بسیار خوب پورت بازی Persona 4 Golden روی کامپیوترهای شخصی گرفته شده است.

در بخشی از گزارش مالی اخیر شرکت سگا که چندی پیش و در تاریخ ۶ آبان منتشر شد، هاروکی ساتومی، رئیس و مدیرعامل شرکت Sega Sammy اعلام کرده که آن‌ها علاقه دارند تا بازی‌های بیش‌تری از آتلوس را برای پلتفرم‌های مختلف عرضه کنند. در قسمتی از این گزارش که توسط سایت Gematsu ترجمه شده، هاروکی ساتومی می‌گوید: «درباره‌ی استیم، اگرچه ما اخیراً به‌صورت فعال بازی‌های آتلوس را برای کامپیوترهای شخصی منتشر نکرده‌ایم، اما گمان می‌کنیم که پتانسیل بسیاری در آن بازار وجود دارد و به همین خاطر مدتی پیش پورتی از بازی Persona 4 Golden را عرضه کردیم که استقبال طرفداران از آن پورت بسیار بیش‌تر از انتظاراتمان بود. به این دلیل، امیدواریم که بتوانیم در آینده آثار بیش‌تری را از فهرست بازی‌های آتلوس برای پلتفرم‌های دیگر هم عرضه کنیم؛ چه در قالب پورت‌های مستقیم و عادی یا حتی به شکل ریمستر یا ریمیک.»

پرسونا ۴ روی کامپیوتر عرضه شد

پورت نسخه‌ی کامپیوترهای شخصی بازی Persona 4 Golden در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ (۱۳ ژوئن) برای استیم منتشر شد. همان‌طور که گفته شد، استقبال از این پورت بسیار بالا بود و توانست در مدت کمی به محبوبیت زیادی روی استیم دست پیدا کند تا سگا و شرکت آتلوس از اهمیت بازار بازی‌ها روی کامپیوتر شخصی بیش‌تر آگاه شوند. این بازی موفق شد در ماه اول عرضه‌اش روی استیم بیش از ۵۰۰ هزار نسخه فروش داشته باشد. Persona 4 Golden همچنین توانست در استیم بازخوردهای بسیار خوبی از سوی طرفداران پیدا کند. این قضایا باعث شد که خواسته‌ طرفداران از شرکت آتلوس این باشد که به روند انتشار بازی‌هایش برای استیم ادامه دهد. از همین رو سگا در ماه اوت ۲۰۲۰ اعلام کرد که به دنبال این است که تعداد این پورت‌ها برای کامپیوترهای شخصی دو برابر شود که دقیقاً با گزارش مالی جدید و گفته‌های اخیر مدیر شرکت همخوانی دارد.

بازی تحسین‌شده‌ی Persona 4 Golden در واقع پورت نسخه‌ی بهبودیافته‌ و کامل‌تری از بازی «پرسونا ۴» کنسول پلی‌استیشن ۲ است. این نسخه، ابتدا در سال ۲۰۱۲ برای کنسول دستی پلی‌استیشن ویتا عرضه شد و بعد در ژوئن ۲۰۲۰ راه خود را به‌سوی کامپیوترهای شخصی باز کرد.

در میان بازی‌های شرکت آتلوس، یکی از آثاری که بیش‌ترین درخواست را داشته، بازی Persona 5 است که ابتدا در سال ۲۰۱۷ برای پلی‌استیشن ۳ و پلی‌استیشن ۴ در غرب منتشر شد و در اوایل ۲۰۲۰ هم نسخه‌ی کامل‌تر که محتوای داستانی بیش‌تری هم دارد، با نام Persona 5 Royal برای پلی‌استیشن ۴ منتشر شد. البته، دارندگان کنسول پلی‌استیشن ۵ هم می‌توانند یا از طریق قابلیت پشتیبانی بازی‌های نسل قبل یا از طریق پلی‌استیشن پلاس کالکشن بازی «پرسونا ۵» را روی این کنسول نسل نهمی تجربه کنند. عملکرد و فروش فعلی این بازی بسیار خوب بوده اما حدس این قضیه دشوار نیست که اگر این بازی برای کامپیوترهای شخصی عرضه شود، می‌تواند موفقیت‌های بیش‌تری را به ارمغان بیاورد. البته، علاوه بر استیم، شانس عرضه‌ی این بازی روی نینتندو سوییچ هم بسیار بالاست. هرچند به‌صورت دقیق مشخص نیست و ممکن است منظور سگا عرضه‌ی آثار دیگری بوده باشد.

علاوه بر بازی Persona 4 Golden، سگا در این سال‌ها بازی‌هایی نظیر Vanquish، Bayonetta، Yakuza و Valkyria Chronicles را برای کامپیوترهای شخصی منتشر کرده و نتایج مثبتی را هم دریافت کرده است.

