شرکت بتزدا اعلام کرد که بازی دث‌لوپ که اثر جدید استودیوی آرکین است در تاریخ ۲۱ می (۳۱ اردیبهشت) برای پلتفرم‌های پلی‌اسیتشن ۵ و کامپیوترهای شخصی عرضه خواهد شد. همچنین جزییات آیتم‌های مخصوص پیش‌خرید و نسخه‌ی ویژه‌ی این بازی مشخص شدند.

بازی دث‌لوپ جدیدترین ساخته‌ی سازنده‌های بازی «دیس‌آنرد» (Dishonored) است. در این بازی، بازی‌کن در نقش «کلت» (Colt) که یک قاتل حرفه است و در یک حلقه‌ی زمانی یک‌روزه به دام افتاده، بازی را تجربه می‌کنند. تنها راه رهایی، از بین بردن هشت هدف مشخص شده در مدت یک‌روزه‌ی حلقه است. گیم‌پلی این بازی بی‌شباهت به دیس‌آنرد نیست. البته این بازی بیش‌تر اکشن است تا مخفی کاری و سرعت بالاتری از دیس‌آنرد دارد. در این میان قاتلی دیگر به نام «جولیانا» (Julianna) سد راه کلت می‌شود که این موضوع چالشی جداگانه برای کلت است.

گرافیک این بازی هم مانند دیس‌آنرد به جای تلاش برای واقع‌گرایی، سبک هنری ویژه‌ای دارد که محیط‌های برگرفته از دهه‌ی شصت میلادی را با زیبایی مخصوص به خودش به تصویر می‌کشد. موسیقی دهه‌ی شصتی این بازی هم مانند بقیه‌ی قسمت‌ها، پرانرژی است و بد نیست برای لذت بردن از آن، نگاهی به تریلر‌های بازی بیاندازید.

بازی دث‌لوپ در اصل قرار بود یکی از عناوین انحصاری پلی‌استیشن ۵ باشد که هم‌زمان با عرضه‌ی این کنسول منتشر می‌شوند؛ اما ظاهرا روند توسعه‌ی این بازی به کندی پیش می‌رود و قرار است حدود شش ماه دیرتر از زمان اولیه عرضه شود. مانند بسیاری از بازی‌های جدید، این بازی از نظر کنسولی در انحصار پلی‌استیشن ۵ است و هم‌زمان با این کنسول برای کامپیوتر‌های شخصی عرضه خواهد شد. این مسیر جدید که توسط جمع کثیری از توسعه‌دهندگان بازی‌ها انتخاب شده، کمک بزرگی به در دسترس بودن بازی‌ها برای دامنه‌ی وسیع‌تری از بازی‌کنان می‌کند.

اگر اخبار اخیر دنیای بازی‌های ویدویی را دنبال کرده باشید از خریده شدن شرکت بتزدا به طور کامل توسط شرکت مایکروسافت خبر دارید. همان‌طور که می‌بینیم شرکت مایکروسافت به وعده‌ی خود مبنی بر حفظ قرارداد انحصاری بودن دث‌لوپ برای کنسول پلی‌اسیشتن ۵ عمل کرده. این قرارداد پیش از خریداری شدن بتزدا تنظیم شده بود. دث‌لوپ در تاریخ مشخص شده تنها برای پلی‌اسیتشن ۵ و کامپیوترهای شخصی عرضه می‌شود و خبری از نسخه‌ی ایکس‌باکس نیست.

مایکروسافت به طور کامل مجموعه‌ی بتسدا را خرید

سازنده‌های بازی دث‌لوپ هم‌زمان با اعلام تاریخ عرضه‌ی این بازی، پیش‌خرید بازی دث‌لوپ را روی فروشگاه‌های پلی‌استیشن و بتزدا شروع کرده‌اند. این بازی نسخه‌ی استیم هم دارد و هنوز پیش‌خرید نسخه‌ی استیم شروع نشده. به گفته‌ی سازنده‌ها پیش‌خرید نسخه‌ی استیم نیز به زودی شروع خواهد شد.

بازی‌کنانی که بازی دث‌لوپ را پیش‌خرید کنند، آیتم‌های مخصوصی درون بازی به عنوان جایزه دریافت می‌کنند. بسته‌ی ویژه‌ی افرادی که بازی دث‌لوپ را پیش‌خرید کرده‌اند از یک پوسته‌ی مخصوص برای شخصیت کلت، یک جواهر که شخصیت بازی را قوی‌تر می‌کند و یک اسلحه‌ی سرد مخصوص تشکیل شده. البته اسلحه‌ی موجود در این بسته فقط برای دارندگان نسخه‌ی پلی‌اسیتشن ۵ این بازی در دسترس است.

جزییات نسخه‌ی لوکس بازی دث‌لوپ هم منتشر شده‌اند. این نسخه، ۸۰ دلار قیمت دارد و ۲۰ دلار از نسخه‌ی اصلی گران‌تر است. در صورت پیش‌خرید کردن نسخه‌ی لوکس بازی دث‌لوپ، آیتم‌هایی که برای پیش‌خرید کردن نسخه‌ی معمولی بازی در نظر گرفته شده بودند در کنار آیتم‌های مخصوص این نسخه‌ به بازی‌کن اهدا می‌شوند. نسخه‌ی لوکس بازی دث‌لوپ سه اسلحه‌ی مخصوص این نسخه، پوسته‌های ویژه برای شخصیت‌های کلت و جولیانا، ساندترک‌های بازی و دو جواهر (سوا از جواهر نسخه‌ی پیش‌خرید بازی) را در خود دارد.

سازندگان بازی دث‌لوپ همچنین از تصویر روی قاب بازی برای هر دو نسخه‌ی معمولی و لوکس این بازی پرده‌برداری کرده‌اند که در ادامه آن‌ها را برای شما قرار داده‌ایم.

بازی دث‌لوپ در تاریخ ۲۱ می (۳۱ اردیبهشت) برای پلی‌اسیتشن ۵ و کامپیوترهای شخصی از طریق استیم و فروشگاه بتزدا عرضه خواهد شد. با توجه به تصاحب شدن بتزدا توسط شرکت مایکروسافت بعید نیست مدتی بعد این بازی برای کنسول ایکس‌باکس هم عرضه شود. هم‌اکنون می‌توان بازی دث‌لوپ را برای پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر پیش‌خرید کرد.

در ادامه می‌توانید تریلر جدید بازی دث‌لوپ را که مرتبط با اعلام تاریخ عرضه‌ی این بازی است، ببینید.

