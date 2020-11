فروش بازی Ghost of Tsushima به بیش از ۵ میلیون نسخه رسیده است

به نظر می‌رسد که اوضاع همچنان بر وفق مراد سونی و استودیوهای داخلی‌اش است. اکنون نوبت به استودیو ساکرپانچ رسیده تا با اشتراک گذاشتن آمار فروش بازی Ghost of Tsushima همراه با طرفدارانش موفقیت این بازی را جشن بگیرد.

به‌تازگی نیویورک‌تایمز در بخشی از گزارش خود درباره‌ی عرضه‌ی کنسول پلی‌استیشن ۵ به فروش بعضی از بازی‌های سونی اشاره کرده است. در بخشی این گزارش نوشته شده که بازی Ghost of Tsushima که در ژوئیه ۲۰۲۰ منتشر شده بود، در ۴ ماه توانسته فروشی بالغ‌بر ۵ میلیون نسخه را ثبت کند. این آمار توسط شرکت سونی و استودیو ساکرپانچ هم به‌صورت رسمی تائید و اعلام شد.

در مقاله‌ی نوشته‌شده توسط نیویورک‌تایمز آمده: «سونی بخش اعظمی از موفقیت‌ خود در نسل هشتم کنسول‌های خانگی را به‌واسطه‌ی فرنچایزهای انحصاری خود کسب کرد؛ فرنچایزهای قدیمی مثل God of War (که کل سری بیش از ۵۱ میلیون نسخه فروش داشته است) و همین‌طور فرنچایزهای جدیدی مثل God of War که بیش از ۵ میلیون نسخه از زمان عرضه‌ی خود در ماه ژوئیه فروخته است.»

ساعاتی بعد هرمن هالست، مدیر استودیوهای جهانی سونی، در توییتر خود این خبر را تائید کرد و ضمن تبریک به استودیو ساکرپانچ و همین‌طور طرفداران بازی، اعلام کرد که بازی Ghost of Tsushima سریع‌ترین فروش را در میان سری بازی‌های جدید سونی در کنسول پلی‌استیشن ۴ تجربه کرده است. تا قبل از این بازی، این رکورد در اختیار بازی جدید Horizon Zero Dawn استودیو «گوریلا گیمز» بود. بااین‌حال، آن بازی در طول یک سال اول عرضه‌اش موفق شده بود بیش از ۷.۶ میلیون نسخه به فروش برساند، این در حالی‌ است که بازی «گوست آو سوشیما» فقط در ۴ ماه ۵ میلیون نسخه فروخته است.

نکته‌ی جالب دیگری که در این گزارش وجود دارد، این است که فروش سری بازی God of War هم از رقم فوق‌العاده‌ی ۵۱ میلیون نسخه عبور کرده است. اگر بخواهیم آمار قبلی فروش سری بازی «خدای جنگ» را در نظر بگیریم، شاید بتوانیم به‌نوعی استنباط کنیم که فروش نسخه‌ی اخیر این سری چیزی حدود ۲۰ میلیون نسخه بوده است. البته، این قضیه به‌صورت دقیق و رسمی منتشر نشده اما مشخص است که آخرین نسخه‌ی این سری فروش بسیار بالایی را تجربه کرده است.

قبل از این گزارش، فقط اعلام شده بود که «گوست آو سوشیما» در ۳ روز اول انتشارش ۲.۴ میلیون نسخه به فروش رسانده است اما اکنون آمار جدید نشان می‌دهد که اشتیاق طرفداران به این اثر کمتر نشده و در این مدت سیر خوبی را سپری کرده است. شاید یکی از دلایل افزایش آمار فروش بازی Ghost of Tsushima در این ماه اخیر این باشد که ساکرپانچ به‌تازگی بخش چندنفره و آنلاینی را هم به بازی اضافه کرده که توانست دوباره طرفداران را به‌سوی بازی بازگرداند و علاوه بر آن عده‌ای را هم برای بار اول به این اثر جذب کند. همچنین چندی پیش اعلام شد که این بازی اکشن ماجراجویی که شما را در نقش یک سامورایی به نام جین ساکای قرار می‌دهد، قرار است یک به‌روز رسان رایگان برای کنسول پلی‌استیشن ۵ دریافت کند. با دانلود و نصب این به‌روزرسانی، طرفداران می‌توانند این اثر را با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه در پلی‌استیشن ۵ تجربه کنند که نسبت به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ با پیشرفت همراه بوده است. تجربه‌ی بهبودیافته‌ی بازی روی پلی‌استیشن ۵ احتمالاً تأثیر مثبتی روش فروش بازی در ماه‌های آینده خواهد داشت.

The post فروش بازی Ghost of Tsushima به بیش از ۵ میلیون نسخه رسیده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala