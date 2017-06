طی چند وقت اخیر، روند گسترش بازی‌های برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان نسبت به قبل کندتر شده بود که ظاهراً باری دیگر سرعت به خود گرفته است. به‌تازگی، مایکروسافت خبر از راه یافتن پنج بازی جدید به برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل کنسول ایکس‌باکس وان داده است. در حال حاضر، عناوین Wolf of the […]

طی چند وقت اخیر، روند گسترش بازی‌های برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل ایکس‌باکس وان نسبت به قبل کندتر شده بود که ظاهراً باری دیگر سرعت به خود گرفته است. به‌تازگی، مایکروسافت خبر از راه یافتن پنج بازی جدید به برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل کنسول ایکس‌باکس وان داده است.

در حال حاضر، عناوین Wolf of the Battlefield: Commando 3 ،Radiant Silvergun ،Blazing Angels: Squadrons of WWII ،Cyber Troopers Virtual-On OT و از همه مهم‌تر، بازی زیبا و عالی Assassin’c Creed: Brotherhood از طریق برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل، در دسترسِ ایکس‌باکس وان هستند.

طبق روال همیشگی این برنامه، اگر بازی‌های مورد نظرتان را برای ایکس‌باکس ۳۶۰ خریداری کرده باشید، قادر به دریافت رایگان آن‌ها از بخش بازی‌های کنسول ایکس‌باکس وان خود خواهید بود. در غیر این صورت، باید به وب‌سایت ایکس‌باکس مراجعه کنید و آن‌ها را خریداری نمایید.

پنج بازی جدید برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل، اولین اضافات ماه ژوئن آن محسوب می‌شوند. پیش از این، در ماه مه شاهد افزوده شدن Assassin’s Creed 3 و چند عنوان دیگر به این برنامه بودیم.

با وجود اینکه شاید در ماه جاری برنامه‌ی پشتیبانی از نسل قبل به خوبی گذشته عمل نکرده باشد، ولی در E3 2017 مایکروسافت اعلام کرد که قصد ارائه‌ی عناوین ایکس‌باکس اورجینال برروی ایکس‌باکس وان از طریق این برنامه را دارد و Crimson Skies و Fuzion Frenzy را به‌عنوان بازی‌های اولیه معرفی نمود.

منبع متن: gamefa