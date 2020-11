مدیر بخش ایکس‌باکس شرکت مایکروسافت، فیل اسپنسر اخیرا مصاحبه‌ای با وب‌سایت گیم‌اسپات داشته. در این مصاحبه راجع به موضوعات مختلفی حول محور ایکس‌باکس بحث می‌شود. هنگامی که خبرنگار وب‌سایت گیم‌اسپات از فیل اسپنسر در مورد بازی الدن رینگ سوال می‌پرسد، ذوق و شوق فیل اسپنسر برای این بازی از طریق تعاریف او نمایان می‌شود.

الدن رینگ، بازی جدید در دست ساخت افسانه‌ی زنده و مغز متفکر پشت استودیوی «فرام‌سافت‌ور» (FromSoftware)، هیدتاکا میازاکی است. به جرات می‌توانیم بگوییم هیدتاکا میازاکی به وسیله‌ی شاخص‌ترین اثر خود، یعنی دارک سولز روی تعداد زیادی از بازی‌های ویدیویی دهه‌ی گذشته تاثیر داشته. از سمت دیگر، خود آثار این نابغه داستان‌هایی اسطوره‌محور و چندلایه‌ای دارند؛ طوری که می‌توانیم بگوییم ساخته‌های میازاکی در میان آثار سطح بالای هنری دنیا جایگاه مخصوص به خودشان را به دست آورده‌اند.

با وجود این که بازی قبلی میازاکی، یعنی «سکیرو» (Sekiro) بسیار زیبا بود، داستان این بازی در مقایسه با دارک سولز چندان عظمتی نداشت؛ اما ظاهرا برای ساخت سکیرو تمام تلاش خود را نکرده. او در این میان مشغول به ساخت یک بازی در حد و اندازه، یا حتی بزرگ‌تر از دارک سولز بوده. مقیاس ساخت الدن رینگ به قدری بزرگ است که سازنده‌ها برای خلق داستان پس‌زمینه‌ی این بازی از جرج آر. آر. مارتین، نویسنده‌ی کتاب‌های نغمه‌ی آتش و یخ که منبع الهام سریال «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones)‌ هستند، کمک گرفته‌اند. کنار هم قرار گرفتن دو نام هیدتاکا میازاکی و جرج آر. آر. مارتین کافی است تا سرعت تپش قلب هر طرفدار داستان‌های فانتزی و حماسی، اوج بگیرد.

هنوز اطلاعات زیادی از بازی الدن رینگ نداریم. دانش ما در حدی است که می‌دانیم دنیای این بازی به شکل جهان باز طراحی شده. تنها چیزی مهمی که به طور رسمی از این بازی به دست ما رسیده، یک تریلر کوتاه است که سال پیش منتشر شد. به همین دلیل طرفداران بازی‌های استودیوی فرام سافت‌ور برای هرگونه اطلاعات کوچکی از بازی الدن رینگ، به معنای واقعی کلمه تشنه هستند.

در جدیدترین مصاحبه‌ی وب‌سایت گیم‌اسپات با فیل اسپنسر راجع به موضوعات مختلف صحبت‌هایی رد و بدل شده‌اند اما در میان آن‌ها یک سوال خاص، چند قطره‌ی باارزش از اطلاعات جدید به دانسته‌های ما از الدن رینگ اضافه می‌کند. هنگامی که از فیل اسپنسر سوال می‌شود که چه مقدار از بازی الدن رینگ را شخصا دیده فیل اسپنسر پاسخ می‌دهد که این مقدار قابل توجهی بوده. حقیقتا فیل اسپنسر حتی مقدار قابل توجهی هم الدن رینگ بازی کرده. این که توسعه‌ی بازی الدن رینگ تا حدی جلو رفته که بخشی از آن قابل بازی بوده، می‌تواند خبر بسیار خوشی برای دوست‌داران این بازی باشد.

هنگامی که از فیل اسپنسر درخواست اطلاعات بیش‌تر می‌شود، او از پاسخگویی با جزییات اجتناب می‌کند و صرفا لب به توصیف شکوه بازی می‌گشاید:

نمی‌توانیم بیش‌تر از این‌ها چیزی بگویم؛ به عنوان کسی که در دهه‌ی گذشته تمام بازی‌های میازاکی را بازی کرده، الدن رینگ به وضوح بلندپروازانه‌ترین بازی ساخته شده به دست میازاکی است. حقیقتا بازی‌های قبلی او را دوست دارم اما دیدن مکانیک‌های گیم‌پلی و چیز‌هایی که این بار در حال انجام شدن هستند، در کنار پس‌زمینه‌ی داستانی که توسط شخص دیگری انجام شده من را عاشق تمام این چیزهای جدید کرده. خیلی این موضوع را دوست دارم که میازاکی خود را به چالش می‌کشد. او یکی از دوست‌های خوب من محسوب می‌شود و با این اثر جدید، در حال بسط دادن افق‌های توانایی خود است. به نظر من این چیزهای اتفاقات خوبی هستند.

این که میازاکی هدف بزرگی برای خود انتخاب کرده، تا حدی که توانایی‌های او که با قدرت به همگان اثبات شده‌اند، به چالش کشیده شوند حقیقتا اتفاق بزرگی است. در ادامه‌ی مصاحبه، فیل اسپنسر از تجربه‌ی خود از این بازی در حضور میازاکی سخن می‌گوید:

وقتی که بازی کردن را شروع کردم میازاکی مجبور شد اتاق را ترک کند. او نمی‌خواست که… فکر کنم به این دلیل است که من بازی‌کن خوبی نیستم. بعد از تجربه‌ی بازی و هنگامی که میازاکی بازگشت با او گفت‌وگویی در مورد بازی داشتم. او برای کاری که انجام می‌دهد شوق بسیار بالایی دارد. این دقیقا چیزی است که در مورد کار کردن با او و داشتن این آثار روی ایکس‌باکس، دوست دارم.

از ادبیات فیل اسپنسر می‌توان متوجه شد که هم‌چنان با اثری چالش برانگیز از فرام‌سافت‌ور طرف هستم. پیش از این بیان شد که فیل اسپنسر تمام بازی‌های دیگر میازاکی را بازی کرده و این موضوع که الدن رینگ توانسته او را به چالش بکشد یک اتفاق قابل توجه و برای طرفداران این بازی خوش‌آیند است.

اولین اطلاعات و جزییات گیم‌پلی Elden Ring به بیرون درز کردند

الدن رینگ جدیدترین اثر استودیوی فرام‌سافت‌ور است که حتی پلتفرم‌های مقصد و سال عرضه‌ی آن مشخص نیستند. تمام اطلاعاتی که از این بازی داریم در چند شایعه و چنین مصاحبه‌هایی کلی خلاصه می‌شوند. در ادامه تریلر معرفی این بازی را برای شما قرار می‌دهیم. بد نیست دوباره نگاهی به آن داشته باشید؛ ممکن است با تماشای مجدد، چیز‌های جدیدی در این تریلر پیدا کنید.

