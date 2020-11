شرکت «دیوالور دیجیتال» (Devolver Digital)، مالک سری بازی‌های سام ماجراجو در حساب توییتر خود اعلام کرد که قرار است مجموعه‌ی این بازی‌ها به عنوان یک بسته در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۷ آبان) به کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ بیاید. البته خبری از تمام بازی‌های این مجموعه نیست و تنها سه نسخه از آن‌ها در این بسته قرار دارند.

سری بازی‌های «سام جدی» (Serious Sam) که در مملکت ما به عنوان سام ماجراجو شناخته می‌شوند، بازی‌هایی اول شخص با قدمتی قابل توجه هستند. نکته‌ای که این بازی‌ها را از دیگر بازی‌های اول شخص متمایز می‌کند هرج و مرج عظیمی است که با قرار دادن بازی‌کنان تا دندان مسلح در مسیر سیلی از دشمنان ایجاد می‌شود. این بازی‌ها را می‌توان به شکل چندنفره‌ی همکاری نیز تجربه کرد که می‌تواند لحظات بسیار پرشوری برای جمع‌های دوستانه ایجاد کند.

قرار شده که نسخه‌های اچ‌دی اولین برخورد (Serious Sam HD: The First Encounter)، دومین برخورد (Serious Sam HD: The Second Encounter) و قسمت سوم بازی سام ماجراجو (Serious Sam: BFE) در یک مجموعه برای کنسول‌های نسل هشتم عرضه شوند. در میان این مجموعه خبری از قسمت دوم و چهارم این بازی نیست. این نسخه‌ها از سری بازی‌های سام ماجراجو تا به حال برای کنسول‌های نسل هشتم عرضه نشده‌ بودند و این بسته فرصتی عالی برای دارندگان این کنسول به جهت تجربه‌ی این بازی‌ها است. همچنین به لطف پشتیبانی از بازی‌های نسل قبل توسط کنسول‌های نسل نهم، عرضه‌ی این بازی‌ها برای پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان مساوی انتشار این سری برای کنسول‌های نسل جدید است.

نبود نسخه‌ی چهارم این سری در مجموعه‌ای که قرار است برای کنسلو‌های نسل هشتم عرضه شود قابل توجیه است. زمان زیادی از عرضه‌ی قسمت چهارم این سری نمی‌گذرد و عرضه‌ی آن برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان تایید شده‌؛ با این تفاسیر چندان نیازی به وجود این نسخه از سری بازی‌های سام ماجراجو در این بسته وجود ندارد و حضور نسخه‌های اولیه‌ی این بازی که بازی‌های بسیار سرگرم‌کنندای هستند منطقی است.

در کنار غیاب دو نسخه از سری، اصلی‌ترین بازی‌های موجود در این بسته، دو قسمت اول سام ماجراجو به شمار می‌روند. حقیقتا قسمت سوم این بازی چندان سرگرم کننده نیست و از طرف منتقدان و بازی‌کنان بازخورد بسیار بدی دریافت کرده. قرار دادن نسخه‌ی سوم این سری در کنار این بازی‌ها بیش‌تر شبیه به ترفندی برای افزایش قیمت این بسته است. البته دو قسمت اول این بازی به قدری سرگرم‌کننده هستند که ارزش خرید این مجموعه از بازی‌های سام ماجراجو را به خوبی توجیه کنند.

مجموعه‌ی بازی‌های سام ماجراجو در تاریخ ۱۷ نوامبر ( ۲۷ آبان) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ به قیمت ۳۰ دلار منتشر خواهند شد.

The post مجموعه بازی‌های سام ماجراجو در راه کنسول‌های نسل هشتم است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala