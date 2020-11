شرکت «کویی تکمو» (Koei Tecmo) اعلام کرد که قرار است دو قسمت بازی نیوه به همراه محتوای اضافه‌ی این دو بازی برای پلی‌استیشن ۵ در روز ۵ فوریه (۱۷ بهمن) عرضه شوند. البته می‌توان این دو بازی را به شکل جداگانه هم، تحت عنوان نسخه‌های بازسازی شده‌ی این بازی برای پلی‌استیشن ۵ خریداری کرد. نسخه‌ی کامل قسمت دوم بازی نیوه برای پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر‌های شخصی نیز در همین روز عرضه خواهد شد.

بازی نیوه جدیدترین ساخته‌ی استودیوی «تیم نینجا» (Team Ninja) است که ساخت بازی‌های سری «نینجا گایدن» (Ninja Gaiden) و «زنده یا مرده» (Dead or Alive) را در کارنامه‌ی خود دارد. بازی نیوه که در نگاه اول بی‌شباهت به سری بازی‌های دارک سولز نیست. البته تفاوت‌های بسیاری میان این دو بازی وجود دارند؛ مانند دنیای بازی نیوه که در ژاپن باستان جریان دارد. بازی نیوه با اضافه کردن ویژگی‌های فراوان به فرمول سری بازی‌های سولز، موفق به ایجاد شکافی میان خود و این بازی‌ها شده؛ طوری که می‌توان گفت بازی نیوه صرفا یک تقلید محض از سری بازی‌های دارک سولز نیست.

سازنده‌های بازی نیوه، از انتشار نسخه‌ی بازسازی شده‌ی هر دو قسمت این بازی برای کنسول پلی‌استیشن ۵ خبر داده‌اند. این دو نسخه از بازی، تمام محتوای اضافه‌ی بازی‌های اصلی را در بر دارند. البته این نسخه‌ها از نظر ظاهری تفاوت چندانی با نسخه‌ی اصلی بازی ندارند و ارتقای ظاهری آن‌ها در وضوح تصویر ۴K خلاصه می‌شود. در کنار وضوح تصور ارتقا یافته روی پلی‌استیشن ۵، می‌توان این بازی را با نرخ فریمی تا سقف ۱۲۰ فریم برثانیه نیز تجربه کرد. جزییات این که چه انتخاب‌هایی برای نرخ فریم بازی وجود دارد گفته نشده ولی احتمالا بازی‌کنان بتوانند میان دو حالت فول اچ‌دی و ۱۲۰ فریم بر ثانیه یا ۴K و ۶۰ فریم بر ثانیه یکی را انتخاب کنند.

نسخه‌های بازسازی شده‌ی سری نیوه علاوه بر قدرت بالای پلی‌استیشن ۵، از ویژگی‌های این کنسول نیز استفاده می‌کنند. این نسخه‌ها می‌توانند با به کار گیری حافظه‌ی اس‌اس‌دی پرسرعت کنسول پلی‌استیشن ۵، سرعت بارگذاری بسیار سریعی داشته باشند. همچنین قابلیت‌های ویژه‌ی کنترلر پلی‌استیشن ۵ یا همان دوال‌سنس و صدای سه‌بعدی این کنسول، در این بازی‌ها پیاده‌سازی شده‌اند. به گفته‌ی سازنده‌های این بازی، استفاده از صدای سه‌بعدی برای تمام دستگاه‌های پخش صدا ممکن نیست و تنها هدست‌های مورد تایید می‌توانند از این قابلیت استفاده کنند.

می‌توان نسخه‌های بازسازی شده‌ی بازی نیوه را به شکل جداگانه خریداری کرد یا این که با خرید بسته‌ی مخصوص سری نیوه، هر دو بازی را با قیمت کم‌تری به دست آورد. البته تمام توجه سازندگان بازی صرف دارندگان پلی‌استیشن ۵ نیست. پیش از این، نسخه‌ی کامل قسمت اول بازی نیوه برای کنسول پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترهای شخصی عرضه شده بود. حالا نسخه‌ی کامل قسمت دوم این بازی هم در راه این دو پلتفرم است. نسخه‌ی کامپیوتری این بازی از قابلیت‌هایی که انتظار می‌رود در نسخه‌ی مخصوص کامپیوتر یک بازی موجود باشند، بهره‌مند است. این نسخه از بازی علاوه بر نرخ فریم ۱۲۰ فریم بر ثانیه و وضوح تصویر ۴K، از نمایشگرهای فوق‌عریض و تکنولوژی اچ‌دی‌آر پشتیبانی می‌کند.

به گفته‌ی شرکت سونی ارتقا دادن نسخه‌ی پلی‌استیشن ۴ بازی‌های نیوه به نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ ممکن است. کسانی که نسخه‌ی کامل بازی‌ها را داشته باشند به نسخه‌ی بازسازی شده‌ی کامل دست پیدا می‌کنند. همچنین افرادی که نسخه‌های پایه‌ی این بازی‌ها را داشته باشند نیز به نسخه‌ی پایه‌بازی بازسازی شده‌ی بازی خود روی کنسول پلی‌استیشن ۵ همراه با بسته‌های الحاقی‌ای که تا به حال برای این بازی خریداری کرده‌اند، دسترسی خواهند داشت.

مشخصا دارندگان نسخه‌ی دیسکی بازی‌های نیوه تنها می‌توانند بازی خود را روی نسخه‌ی دیسک‌خور کنسول پلی‌استیشن ۵ اجرا کنند. لازم به ذکر است پیشرفت‌های بازی‌کنان روی کنسول نسل قبلی به طور کامل به کنسول نسل جدید انتقال پیدا می‌کند. همچنین بازی‌کنان هر دو کنسول می‌توانند با دارندگان کنسول دیگر به طور آنلاین این بازی را تجربه کنند.

نسخه‌ی کامل بازی نیوه ۲ برای پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر‌های شخصی و نسخه‌ی بازسازی هر دو بازی و مجموعه‌ی آن‌ها برای کنسول پلی‌استیشن ۵، همگی در روز ۵ فوریه (۱۷ بهمن) عرضه خواهند شد.

در ادامه می‌توانید تریلر نسخه‌ی بازسازی شده و مجموعه‌ی بازی‌های نیوه برای پلی‌استیشن ۵ را ببینید.

دانلود mp4

همچنین تریلری برای نسخه‌ی کامل قسمت دوم بازی نیوه که از طریق فروشگاه استیم برای کامپیوترهای شخصی عرضه می‌شود، منتشر شده که می‌توانید آن را هم ببینید. بر اساس این تریلر کسانی که این نسخه از بازی را خریداری کنند یک کلاه ویژه جایزه خواهند گرفت.

دانلود mp4

