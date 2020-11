مدتی پیش اعلام شد پنج قسمت اول سری بازی‌های پنج شب با فردی در تاریخ ۲۹ نوامبر (۹ آذر) به کنسول‌ها راه پیدا خواهند کرد. حالا مشخص شده که قرار است این بازی‌ها، نسخه‌ای فیزیکی نیز داشته باشند که این نسخه در تاریخ ۱۲ ژانویه (۲۳ دی) برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ منتشر می‌شود. همچنین تهیه‌کننده‌ی این سری از عرضه‌ی نسخه‌ی جدید این بازی به شکل فیزیکی برای پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ در تاریخ ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) خبر داده.

سری بازی‌های پنج شب با فردی در چند سال گذشته اینترنت را در طوفان خود غرق کرده کرده‌اند. این بازی‌ها بازی‌کن را در موقعیت‌هایی پراسترس در مقابل ربات‌هایی قاتل قرار می‌دهد که با وجود ظاهر گول‌زننده‌ی خود، بسیاری را زهره‌ترک کرده‌اند. هر نسخه‌ از این سری ماجرا و شرایط مخصوص به خود را دارد اما می‌توان گفت نقطه‌ی اشتراک این بازی‌ها ناتوانی بازی‌کن در حرکت آزادانه و مقابله با ربات‌ها هستند؛ و صد البته، تعداد بسیار زیادی از ترس‌های ناگهانی (Jump Scares) در این بازی‌ها وجود دارند.

پیش از این، پنج نسخه از این بازی‌ها عرضه شده‌اند. البته تا به حال تمام این بازی‌ها تنها روی کامپیوترهای شخصی و گوشی‌های هوشمند در دسترس بوده‌اند. در این شرایط تصمیم بر این شده تا تمام این بازی‌ها برای کنسول‌های نسل هشتم منتشر شوند که افراد بیش‌تری بتوانند این بازی‌ها را تجربه کنند. اکثر دارندگان کنسول‌ها، خرید نسخه‌ی فیزیکی از بازی‌ها را به نسخه‌ی دیجیتالی ترجیح می‌دهد. به همین دلیل تهیه‌کننده‌ی این بازی اعلام کرده که قرار است نسخه‌ی فیزیکی‌ای از این بازی‌ها تحت عنوان «مجموعه‌ی مرکزی» (Five Nights at Freddy’s: Core Collection) عرضه شود.

سال گذشته جدیدترین نسخه‌ی بازی‌های پنج شب با فردی به اسم «نیازمند کارمند جدید» (Five Nights at Freddy’s: Help Wanted) برای پلتفرم واقعیت مجازی عرضه شد. البته نسخه‌ی واقعیت مجازی پنج شب با فردی بازی جدیدی نیست. این بازی در حقیقت بازسازی پنج نسخه‌ی قبلی این سری در فضایی سه‌بعدی و مناسب برای استفاده به شکل واقعیت مجازی است. گرافیک تمام قسمت‌های قبلی از سری بازی‌های پنج شب با فردی از تصاویری دوبعدی تشکیل شده‌اند و از نظر فنی سه‌بعدی محسوب نمی‌شوند. در این نسخه‌ی جدید، تمام محیط‌ها و شخصیت‌های بازی دوباره به شکل سه‌بعدی طراحی شده‌اند.

نسخه‌ی واقعیت مجازی این سری علاوه بر کامپیوتر‌های شخصی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ عرضه شده. مشخصا کنسول پلی‌استیشن ۴ با قدرت مناسب و هدست واقعیت مجازی خود مشکلی در اجرای بازی به شکل مشخص شده ندارد؛ اما کنسول نینتندو سوییچ از این ویژگی‌ها محروم است و نمی‌تواند این بازی را همانند پلی‌استیشن ۴ اجرا کند. در اصل نسخه‌ی سوییچ این بازی روی صفحه‌های مسطح اجرا می‌شود و فقط از گرافیک سه‌بعدی این بازی جدید بهره می‌برد. قرار است در آینده این دو نسخه از بازی پنج شب با فردی نیز به شکل فیزیکی عرضه شوند.

نسخه‌ی فیزیکی مجموعه بازی پنج شب با فردی روز ۲۹ نوامبر (۹ آذر) به شکل دیجیتالی و روز ۱۲ ژانویه (۲۳ دی) به شکل فیزیکی برای کنسول‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد. همچنین نسخه‌ی واقعیت مجازی این سری در تاریخ ۱۵ دسامبر (۲۵ آذر) به شکل دیسکی برای پلی‌استیشن ۴ و نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

منبع: Gematsu

