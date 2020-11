بازی رایگان Genshin Impact توانسته تا در نخستین ماه عرضه، توانسته تا بیشترین میزان درآمد را بین تمام بازی‌های اپ‌استور و پلی‌استور در دنیا داشته باشد. طبق آمار و ارقام منتشر شده، این بازی در اکتبر ۲۰۲۰ درآمدی برابر با ۲۳۹ میلیون دلار از اپ‌استورهای موبایل داشته است.

موسسه‌ی آماری «سنسور تاور» که این ارقام را ارایه داده، گفته که از درآمد ۲۳۹ میلیون دلاری بازی Genshin Impact، حدود ۳۱ درصد مربوط به کشور چین، ۲۴.۵ درصد مربوط به ژاپن و ۱۹ درصد مختص ایالات متحده بوده است. البته که موسسه‌ی سنسور تاور، فقط درآمد حاصل از دو استور موبایل گوگل‌پلی استور و اپ‌استور اپل را محاسبه می‌کند؛ در حالی که بازی گنشین ایمپکت روی اپ‌استورهای داخلی چین هم به صورت جداگانه عرضه شده است.

بعد از بازی گنشین ایمپکت، در لیست پردرآمدترین بازی‌های موبایل اکتبر ۲۰۲۰، به ترتیب بازی‌های Honor of Kings و پابجی موبایل قرار دارند؛ که اتفاقا هر دو هم ساخته‌ی شرکت چینی تنسنت هستند. بازی پوکمون گو هم با قدرت، مثل همیشه در لیست وجود دارد و این بار حتی توانسته در ماه گذشته، به رتبه‌ی چهارم فروش برسد.

نقد و بررسی بازی Genshin Impact

درآمد ۲۳۹ میلیون دلاری بازی گنشین ایمپکت، فقط مختص اپ‌استورهای اصلی موبایل بوده، در حالی که این بازی روی پلتفرم‌های دیگر مثل کامپیوتر و پلی‌استیشن ۴ هم عرضه شده و توانسته روی آن پلتفرم‌ها هم موفقیت بسیار بزرگی داشته باشد؛ طوری که احتمالا شرکت سازنده‌ی بازی یعنی miHoYo در ماه نخست عرضه‌ی گنشین ایمپکت، درآمدی بسیار خوب از این بازی رایگان داشته است.

بازی گنشین ایمپکت، یک نقش‌آفرینی اکشن محیط باز است که بازی‌کننده‌ها در آن، می‌توانند با خرید بسته‌های مختلف، شخصیت‌های تازه‌ای دریافت کنند. بازی از نظر روند بسیار خوب از آب درآمده و برای لذت بردن در آن، نه نیازی به شخصیت جدید است و نه نیازی به پرداخت‌های درون برنامه‌ای یا خرید بسته‌های مختلف.

گنشین ایمپکت از پرهزینه‌ترین پروژه‌های صنعت بازی چین است و با بودجه‌ای صد میلیون دلاری ساخته شده؛ با این حال، این بودجه در کمتر از دو هفته پس از عرضه، به طور کامل بازگشت.

در حال حاضر و با اینکه تنها یک ماه از عرضه‌ی بازی می‌گذرد، چند روزی است که آپدیت بزرگ جدیدی برای گنشین ایمپکت منتشر شده؛ این آپدیت کوئست‌های داستانی و شخصیت‌های کاملا جدیدی به بازی اضافه می‌کند و مکانیک‌های جدیدی دارد. بازی همچنین پشتیبانی از پلی‌استیشن ۵ را در قالب همین آپدیت اضافه کرده و این نسخه، با کیفیت ۴K و سرعت ۶۰ فریم اجرا می‌شود.

بازی Genshin Impact به صورت رایگان برای دانلود روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، کامپیوتر، اندروید و iOS موجود است.

منبع: SensorTower

