بالاخره به زمان انتشار ایکس باکس سری ایکس/ سری اس در انگلستان رسیدیم و طبق انتظار قبلی، با عرضه‌ی کنسول‌های جدید و آثاری همچون بازی اساسینز کرید: والهالا بازار تحولاتی به خود دیده و هفته‌ی مهمی را پشت سر گذاشته است.

نه‌تنها این هفته بازار رونق تازه‌ای پیدا کرد، بلکه شاهد شگفتی‌هایی هم بوده‌ایم. بازی اساسینز کرید: والهالا توانسته فروش بسیار بالایی را ثبت کند و باعث شود تا پس از ۱۳ سال اثری از سری کال او دیوتی در هفته‌ی اول عرضه‌اش در انگلستان در رتبه‌ی اول لیست قرار نگیرد. این احتمالاً شگفت‌انگیزترین آمار این هفته بوده است. البته، این نکته را هم باید در نظر گرفت که بازی اساسینز کرید والهالا چند روز زودتر منتشر شده است. بازی Assassin’s Creed Valhalla در تاریخ ۲۰ آبان و هم‌زمان با عرضه ایکس باکس سری ایکس منتشر شد درحالی‌که بازی Call of Duty: Black Ops Cold War در تاریخ ۲۳ آبان منتشر شده است. این یعنی اساسینز کرید فرصت بیش‌تری برای فروش داشته اما به‌هرحال، باز هم فروش بسیار بالایی را تجربه کرده و توانسته شگفتی بزرگ این هفته لقب بگیرد. هرچند همان‌طور که قبلاً هم در گزارش‌های قبلی گفته بودیم، وضع امسال کمی متفاوت است و به خاطر ویروس کووید ۱۹ عملکرد فروش بسیاری از بازی‌ها به‌صورت دیجیتالی بوده است. به همین خاطر نمی‌توان به‌طور مطمئن گفت آمار وضع کلی فروش بازی‌ها به چه شکلی بوده است.

در واقع، اگر بخواهیم آمار کال او دیوتی جدید را دقیق‌تر بررسی کنیم باید گفت که چندی پیش در بیانیه‌ای که اکتیویژن بلیزارد اعلام کرده بود، از نظر فروش دیجیتالی، این نسخه رکورد جدیدی به‌عنوان پرفروش‌ترین بازی فرنچایز در روز عرضه را به نام خود ثبت کرده است. باید در اواخر هفته منتظر باشیم تا آمار فروش دیجیتالی بازی را ببینیم اما می‌توانیم انتظار عملکرد بسیار خوبی را داشته باشیم.

از نظر فیزیکی، بازی Assassin’s Creed Valhalla هفته‌ی بسیار موفقی را سپری کرد. فروش فیزیکی این نسخه نسبت به نسخه‌ی قبلی دو برابر بوده است. ۴۲ درصد فروش بازی روی پلی‌استیشن ۴ و ۱۸ درصد فروش بازی روی پلی‌استیشن ۵ بوده است و این درحالی است که پلی‌استیشن ۵ هنوز در انگلستان عرضه نشده است. ۴۰ درصد باقی‌مانده، مربوط به فروش روی کنسول‌های ایکس باکس است که شامل کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس/ سری اس و همین‌طور ایکس باکس وان می‌شود. از آنجایی که برای تفکیک فروش فقط از نام ایکس باکس استفاده شده، به‌صورت دقیق مشخص نیست که هر کدام از کنسول‌های ایکس باکس (ایکس باکس وان و ایکس باکس سری ایکس/سری اس) به‌صورت مجزا چند درصد فروش این بازی را به خود اختصاص داده‌اند.

برخلاف اساسینز کرید، بازی Call of Duty: Black Ops Cold War نسبت به نسخه‌ی سال قبل فروش فیزیکی ضعیف‌تری داشته و با ۶۴ درصد کاهش فروش مواجه شده است. بااین‌حال، هم باید منتظر عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ در هفته‌ی آینده بمانیم و هم اینکه فروش نسخه‌ی دیجیتالی آن را در نظر بگیریم، چراکه این احتمال وجود دارد فروش نسخه‌ی دیجیتالی این قضیه را تا حدودی برگرداند. البته، از تأثیر بازی کال او دیوتی: وارزون هم نباید چشم‌پوشی کرد. ۳۹ درصد فروش این نسخه روی کنسول پلی‌استیشن ۴، ۳۴ درصد روی ایکس باکس وان، ۱۷ درصد روی پلی‌استیشن ۵ و ۹ درصد هم روی ایکس باکس سری ایکس/ اس بوده‌اند.

عرضه‌ی اساسینز کرید، کال او دیوتی و همین‌طور دو کنسول نهمی ایکس باکس، از دلایل اصلی و مهم رونق بازار در این هفته بوده‌اند. بااین‌وجود، هرچند که پلی‌استیشن ۵ در انگلستان هنوز عرضه نشده، اما بازی‌هایش در این هفته به‌صورت فیزیکی برای خرید در دسترس بودند و اتفاقاً عملکرد بسیار خوبی را هم از خود نشان داده‌اند. پس از نسخه‌های جدید اساسینز کرید و کال او دیوتی، بازی مرد عنکبوتی: مایلز مورالز در رتبه‌ی سوم لیست قرار گرفته است. فروش فیزیکی این بازی در هفته‌ی اول خود ۵۶ درصد از بازی Marvel’s Spider-Man کمتر بوده است. ۷۱ درصد فروش فیزیکی بازی برای کنسول پلی‌استیشن ۵ و ۲۹ درصد آن برای پلی‌استیشن ۴ بوده است.

بااین‌حال، باید چند نکته را در نظر گرفت. اول اینکه با توجه به وضع کنونی آمار دیجیتالی بازی‌ها عموماً بیش‌تر است و فروش دیجیتالی در این آمار محسوب نشده و دوم اینکه پلی‌استیشن ۵ چند روز دیگر در انگلستان منتشر خواهد شد و احتمالاً هفته‌ی بعد فروش این بازی بیش‌تر خواهد شد و می‌توانیم تصویر بهتری از فروش این بازی را دریافت کنیم.. البته، این را هم باید در نظر گرفت که این نسخه در واقع به‌نوعی نسخه‌ی فرعی و کوتاه‌تری نسبت به Marvel’s Spider-Man است.

علاوه بر بازی مرد عنکبوتی: مایلز مورالز، دیگر بازی‌های پلی‌استیشن ۵ هم قبل از عرضه‌‌ی این کنسول عملکرد خوبی را ثبت کرده‌اند. بازی Demon’s Souls در رتبه‌‌ی ششم، Sackboy: A Big Adventure در رتبه‌ی سیزدهم و Godfall هم در رتبه‌ی شانزدهم لیست پرفروش‌ترین بازی‌های انگلستان قرار گرفته‌اند. دو بازی دیمونز سولز و گادفال فقط برای پلی‌استیشن ۵ عرضه شده‌اند اما سکبوی برای پلی‌استیشن ۴ هم عرضه شده است.. هرچند، ۸۹ درصد فروش این بازی روی پلی‌استیشن ۵ بوده است.

بازی Yakuza: Like A Dragon که این هفته در انگلستان منتشر شد، توانست در مکان بیستم جدول قرار گیرد. ۶۵ درصد فروش فیزیکی بازی روی کنسول پلی‌استیشن ۴ و ۳۵ درصد روی کنسول‌های خانواده‌ی ایکس باکس بوده‌اند. جالب است بدانید که نسخه‌ی کنسول‌های نسل نهم این بازی در انحصار زمانی کنسول ایکس باکس سری ایکس/اس است و با چند ماه تأخیر برای پلی‌استیشن ۵ منتشر خواهد شد. بااین‌حال، به نظر می‌رسد که این بازی نتوانسته فروش خوبی را در هفته‌ی عرضه کنسول سری ایکس تجربه کند و از آن‌طرف اغلب فروشش روی پلی‌استیشن ۴ بوده است.

همچنین به‌واسطه‌ آمدن کنسول‌های نسل نهم، بازی NBA 2K21 دوباره وارد جدول شده و در رتبه‌ی سی‌ویکم قرار گرفته است. در واقع، فروش این بازی نسبت به هفته‌ی قبل با ۱۸۵ درصد افزایش مواجه شده است. ۶۳ درصد فروش این هفته‌ی بازی مربوط به پلی‌استیشن ۵ و ۱۴ درصد مربوط به ایکس باکس سری ایکس/اس بوده است. همچنین بازی FIFA 21 هم از رتبه‌ی اول به رتبه‌ی چهارم سقوط کرده و نسبت به هفته‌ی قبل با ۲۴ درصد کاهش فروش مواجه شده است. هنوز نسخه‌ی نسل نهمی فیفا ۲۱ عرضه نشده است.

در مجموع، در هفته‌ی سپری شده بیش از ۷۹۰ هزار نسخه بازی فیزیکی در انگلستان به فروش رفت و این یعنی نسبت به هفته‌ی قبل با رشد ۹۶ درصدی فروش رو‌به‌رو بوده‌ایم. علیرغم عملکرد خوب ایکس باکس سری ایکس و سری اس که به گفته‌ی فیل اسپنسر موفق‌ترین شروع تاریخ ایکس باکس در انگلستان بوده، نکته‌ی جالب‌توجه که به‌صورت جزئی هم برای برخی از بازی‌ها مشخص بوده، عملکرد فروش نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ بعضی از آثار بوده است. در واقع به‌صورت کلی هم بخواهیم در نظر بگیریم، ۱۹ درصد فروش و ۲۵ درصد سود فروش بازی‌ها برای پلی‌استیشن ۵ بوده، درحالی‌که این کنسول هنوز در انگلستان عرضه نشده است. همه می‌دانیم که سونی در اروپا بازار بزرگ‌تری نسبت به ایکس باکس دارد و این قضیه می‌تواند به ما امید دهد که هفته‌ی آینده حتی بازار پررونق‌تری را شاهد باشیم و حتی شاهد رکوردشکنی‌هایی حداقل در بحث فروش سخت‌افزار داشته باشیم.

شما می‌توانید ده بازی پرفروش این هفته را در پایین مشاهده کنید.

Assassin’s Creed Valhalla Call of Duty: Black Ops Cold War Marvel’s Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Demon’s Souls Super Mario 3D All-Stars Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (نسخه‌ی سوییچ) Watch Dogs: Legion

