جمعی از طرفداران بازی درایور ۲ دست به کار شده‌اند و این بازی را که در اصل برای پلی‌استیشن ۱ ساخته شده، به مقصد کامپیوترهای شخصی پورت کرده‌اند. این پورت از بازی بهبودهای کوچکی دارد و باگ‌های بازی اصلی در آن رفع شده.

سری بازی‌های درایور از آن سری‌هایی است که گذشته‌ای پر شکوه داشته اما حالا کنار رفته و کم‌تر کسی در مورد آن خبر دارد. اولین نسخه‌ی این سری برای کنسول پلی‌استیشن ۱ ساخته شده و به جای این که مانند دیگر بازی‌های ماشین‌سواری هم‌دوره‌اش مسابقاتی جدی ارایه دهد، روی تعقیب و گریز‌های پلیسی تمرکز کرده. این بازی دنباله‌ای دریافت کرد که یکی از بلندپروازانه‌ترین بازی‌های پلی‌استیشن ۱ به حساب می‌آید.

بازی درایور ۲ پیاده شدن از ماشین و سوار یک ماشین دیگر شدن را روی کنسول نسل پنجمی سونی ممکن کرده. بسیاری از بازی‌های امروزی به بازی‌کن اجازه‌ی انتخاب و استفاده از ماشین‌ها را به شکل آزادانه می‌دهند اما این ویژگی در یک بازی پلی‌استیشن ۱ انقلابی محسوب می‌شود. البته دو قسمت اول سری بازی‌های جی‌تی‌ای نیز روی کنسول پلی‌استیشن ۱ این امکان را در خود داشتند؛ اما محیط سه‌بعدی بازی درایور ۲ در مقابل محیط دوبعدی دو قسمت اول بازی‌های جی‌تی‌ای، این بازی را انقلابی‌تر جلوه می‌دهد. اولین قسمت سری جی‌تی‌ای که همانند بازی درایور ۲ در محیطی تماما سه‌بعدی قرار دارد، مربوط به کنسول پلی‌استیشن ۲ است.

البته تمام ویژگی‌های مثبت بازی درایور ۲ در پیاده شدن از ماشین خلاصه نمی‌شوند و این بازی همان گیم‌پلی پرهیجان تعقیب و گریز بازی اول را همراه با قابلیت‌هایی مانند دوربین سینمایی در خود دارد.

با این توصیفات بازی درایور ۲ در مقابل پلتفرم خود بازی بزرگی محسوب می‌شود. متاسفانه مقیاس بزرگ این بازی، اجرای آن را از نظر فنی روی پلی‌استیشن ۱ سخت کرده. این‌جاست که تیمی از طرفداران این بازی به سرپرستی شخصی به نام SoapyMan، وارد کار شده‌اند و تمام بازی را به طور کامل برای کامپیوترهای شخصی پورت کرده‌اند. این پورت با نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه بدون مشکل روی کامپیوترهای شخصی اجرا می‌شود.

شاید برای شما سوال باشد که وقتی می‌توان بازی‌های پلی‌استیشن ۱ را به سادگی با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز اجرا کرد، چرا باید سراغ ساخت یک نسخه‌ی کامپیوتری رفت. پاسخ این سوال به آزادی سازندگان در تغییر نسخه‌ی کامپیوتری این بازی ربط دارد. سازندگان نسخه‌ی کامپیوتری بازی درایور ۲ تمام کدهای بازی را از پایه و اساس مهندسی معکوس کرده‌اند و بازی را با استفاده از کد‌های قبلی از نو ساخته‌اند. این موضوع به آن‌ها اجازه‌ی رفع باگ‌های بازی اصلی و اضافه کردن قابلیت‌های جدید می‌دهد. کدهای این نسخه از بازی درایور ۲ به طور کامل متن باز هستند و تمام علاقه‌مندان می‌توانند ویژگی‌های جدیدی به آن اضافه کنند.

البته برای این که از نظر قانونی مشکلی پیش نیاید این نسخه‌ از بازی که منتشر شده منابع خود بازی را در بر ندارد. برای این که بتوانید این نسخه از بازی را تجربه کنید باید فایل‌های بازی اصلی را از روی دیسک بازی پلی‌استیشن به کامپیوتر خود انتقال دهید. همچنین می‌توان فایل ایمیج این بازی را به شکل غیرقانونی دانلود کرد و در کنار این نسخه از بازی قرار داد.

نسخه‌ی کامپیوتری بازی درایور ۲ که ReDriver2 نام دارد را می‌توانید همین حالا از صفحه‌ی گیت‌هاب مربوط به آن دانلود و از آن استفاده کنید. البته این نسخه از بازی هنوز در حال توسعه است و جای کار دارد.

در ادامه می‌توانید تریلری را که سازنده‌های نسخه‌ی کامپیوتری بازی درایور ۲ از این بازی منتشر کردند، ببینید.

