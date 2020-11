کارگردان و خالق مجموعه بازی‌های «کینگدام هارتس» به تازگی و در قالب یک مصاحبه از چگونگی ادامه‌ی این مجموعه صحبت کرده است. طبق گفته‌ی «تتسویا نومورا»، ساخت دنباله‌ای که برای کینگدام هارتس در نظر دارند هنوز آغاز نشده و احتمالا باید در پایان نسل جدید کنسول‌ها، منتظر عرضه‌ی آن باشیم.

کارگردان کینگدام هارتس: «می‌خواهم دنیای بازی را کاملا دگرگون و قصه‌ای جدید تعریف کنم.»

شماره‌ا‌ی جدید در مجموعه بازی‌های کینگدام هارتس به تازگی وارد بازار شده است. بازی Kingdom Hearts: Melody of Memory در سبک ریتمیک و دکمه‌زنی ساخته شده و بازی‌کننده‌ها در آن به نواختن موسیقی‌های مختلف مجموعه‌ی کینگدام هارتس مشغول می‌شوند. به مناسبت عرضه‌ی این بازی، تتسویا نومورا مصاحبه‌ای با نشریه‌ی دنگکی (Dengeki) ژاپن داشته است. نومورا در این مصاحبه کمی هم از قسمت بعدی مجموعه‌ی کینگدام هارتس صحبت کرده.

طبق گفته‌ی نومورا، احتمالا قسمتی جدید از کینگدام هارتس را برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری خواهند ساخت، ولی هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

کارگردان مجموعه بازی‌های کینگدام هارتس در مصاحبه‌ی خود با اشاره به این موضوع که داستان مجموعه با Kingdom Hearts III به پایان رسید، می‌گوید که هنوز چند خط داستانی فرعی هستند که تمام نشده باقی مانده‌اند. با این حال، او اضافه می‌کند که بیشتر علاقه دارد تا قصه‌ای جدید و دنیایی کاملا تازه خلق کند.

نومورا در این باره گفته است: «تصمیم دارم تا چند خط داستانی که باز باقی مانده‌اند را تمام کنم، ولی هم‌چنین می‌خواهم تا کمی روند همیشگی را تغییر دهم. می‌خواهم دنیای بازی را کاملا دگرگون و قصه‌ای جدید تعریف کنم. اما آن قصه‌های ناتمام را هم می‌خواهم به پایان برسانم.»

او ادامه داده است که قرار نیست دوباره شخصیت‌های مرده را زنده کنند: «فکر نمی‌کنم که دیگر در هیچ جا دوباره با ضد قهرمان مجموعه برخورد کنید. البته که تاثیری که او در داستان گذاشته، باقی خواهد ماند و می‌توانید این تاثیر را حتی در داستان Kingdom Hearts: Memory of Melody ببینید.»

در پاسخ به این سوال که چه مقدار از آینده‌ی یک بازی را به هنگام ساخت آن، در نظر می‌گیرند، نومورا پاسخ داده است: «معمولا وقتی روی ساخت یک بازی کار می‌کنم، دنباله‌ی آن را همان حین توسعه در ذهن دارم. وقتی مشغول ساخت قسمت اول کینگدام هارتس بودم، به Kingdom Hearts: Chain of Memories هم فکر می‌کردم. زمانی هم که می‌خواستم کینگدام هارتس ۲ را بسازم، این ایده را داشتم که یک شخصیت اصلی جدید داشته باشیم، ولی ایده‌ی نهایی و شخصیت راکسس (Roxas) را در ذهن نداشتم.»

درباره‌ی کنسول‌های نسل بعد و قسمت بعدی کینگدام هارتس، نومورا گفته است: «اگر قرار باشد یک کینگدام هارتس جدید برای کنسول‌های نسل بعد بسازیم، آن را زمانی می‌سازیم که شرکت‌های متعددی بازی‌های نسل بعدشان را ساخته و عرضه کرده‌اند. در نتیجه، آنچه می‌سازیم باید بسیار خوب باشد و بتواند با دیگر ساخته‌ها رقابت کند.»

نومورا سریعا اضافه می‌کند که هیچ برنامه‌ی قطعی برای ساخت یک کینگدام هارتس جدید ندارند: «البته که این کاملا فرضی است و ما هم هیچ حرفی از ساخت یک کینگدام هارتس جدید برای پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس نزده‌ایم.»

تتسویا نومورا و تیم او امسال بازسازی فاینال فانتزی ۷ را برای پلی‌استیشن ۴ عرضه کردند؛ یک بازسازی که از همه نظر مورد تحسین و تمجید چه منتقدان و چه بازی‌کننده‌ها قرار گرفته است. پروژه‌ی فعلی نومورا، ساخت ادامه‌ی بازسازی فاینال فانتزی ۷ است و با توجه به آنچه از او و روند بازی‌سازی‌اش می‌شناسیم، انتظار نداریم تا به این زودی‌ها از قسمت بعدی کینگدام هارتس بشنویم.

با تمام این اوصاف، تتسویا نومورا مصاحبه‌ی خود را به این شکل پایان رسانده است: «سال ۲۰۲۲ سالگرد ۲۰ سالگی مجموعه‌ی کینگدام هارتس است. تمام تلاش ما این است تا در این سال خبرهای خوبی را آماده کنیم، در نتیجه از شما می‌خواهم تا آن زمان صبر کنید.»

