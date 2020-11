فهرست کامل فروش کپکام منتشر شد؛ مانستر هانتر ورلد و رزیدنت اویل ۷ در صدر

هرچند این هفته با تایید خبر سرقت اطلاعات زیادی از سرورهای کپکام هفته‌ی ناخوشایندی برای این شرکت بود، اما از آن‌طرف جدیدترین آمار فروش کپکام هم اعلام شد تا حداقل این موفقیت را در این هفته تجربه کنند.

کپکام با انتشار لیست “عناوین پلاتینیوم“، از بازی‌هایی که مرز یک میلیون نسخه فروش را پشت سر گذاشته‌اند، پرده‌برداری کرد. این لیست، آمار فروش کپکام را تا تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۹ به حساب آورده است.

از برجسته‌ترین نکات لیست آمار فروش کپکام می‌توان به فروش ۶.۶ میلیون نسخه‌ای بازی «مانستر هانتر ورلد: آیسبورن» روی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان اشاره کرد. از ۱۰ تیر (زمان آمار فروش قبلی) تا ۹ مهر این بازی حدود ۸۰۰ هزار نسخه فروش کرده است. همچنین فروش بازی «مانتسر هانتر: ورلد» روی پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان و کامپیوترهای شخصی به ۱۶.۴ میلیون نسخه رسیده است. در این چند ماه، بای ۳۰۰ هزار نسخه دیگر فروش داشته است.

بازی رزیدنت اویل ۷ هم توانسته فروش ۸.۳ میلیون نسخه‌ای را تجربه کند. در این ماه‌های اخیر ۴۰۰ هزار نسخه به فروش بازی اضافه شده است. با این آمار، هم‌اکنون بازی رزیدنت اویل ۷ پرفروش‌ترین نسخه در این سری بوده است. فروش نسخه‌ی ریمیک دو بازی رزیدنت اویل ۲ و رزیدنت اویل ۳ هم به ترتیب به ۷.۵ و ۳ میلیون نسخه رسیده است.

بازی استریت فایتر ۵ هم توانسته تاکنون روی پلی‌استیشن ۴ و کامپیوترها بیش از ۵ میلیون نسخه به فروش برساند. در این بازه‌ی چند ماهه، ۳۰۰ هزار نسخه فروش کرده است. فروش بازی دویل کرای ۵ هم به ۳.۹ رسیده است. در واقع اگر نگاهی به آمار فروش کپکام بیندازیم، می‌بینیم که ۱۰۲ بازی این شرکت توانسته‌اند فروش بالغ بر ۱ میلیون نسخه را تجربه کنند.

می‌توانید به‌صورت کامل در زیر آمار فروش کپکام را مشاهده کنید.

رتبه نام بازی پلتفرم تاریخ عرضه میزان فروش ۱ Monster Hunter: World پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر ژانویه ۲۰۱۸ ۱۶.۴ میلیون نسخه ۲ RESIDENT EVIL 7 biohazard پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر ژانویه ۲۰۱۷ ۸.۳ میلیون نسخه ۳ Resident Evil 5 پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ مارس ۲۰۰۹ ۷.۷ میلیون نسخه ۴ Resident Evil 6 پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ اکتبر ۲۰۱۲ ۷.۶ میلیون نسخه ۵ Resident Evil 2 پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر ژانویه ۲۰۱۹ ۷.۵ میلیون نسخه ۶ Monster Hunter World: Iceborne پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر سپتامبر ۲۰۱۹ ۶.۶ میلیون نسخه ۷ Street Fighter II اس ان‌ای‌اس (SNES) ژانویه ۱۹۹۲ ۶.۳ میلیون نسخه ۸ Street Fighter V پلی‌استیشن ۴، کامپیوتر فوریه ۲۰۱۶ ۵.۰ میلیون نسخه ۹ Resident Evil 2 پلی‌استیشن ۱ ژانویه ۱۹۹۸ ۴.۹ میلیون نسخه ۱۰ Monster Hunter Freedom 3 پی‌اس‌پی (PSP) دسامبر ۲۰۱۰ ۴.۹ میلیون نسخه ۱۱ Monster Hunter Generations ۳ دی‌ اس (۳DS) نوامبر ۲۰۱۵ ۴.۳ میلیون نسخه ۱۲ Monster Hunter 4 Ultimate ۳ دی اس (۳DS) اکتبر ۲۰۱۴ ۴.۲ میلیون نسخه ۱۳ Monster Hunter 4 ۳ دی اس (۳DS) سپتامبر ۲۰۱۳ ۴.۱ میلیون نسخه ۱۴ Street Fighter II Turbo اس‌ان‌ای‌اس (SNES) ژوئیه ۱۹۹۳ ۴.۱ میلیون نسخه ۱۵ Monster Hunter Generations Ultimate ۳ دی اس، نینتندو سوییچ مارس ۲۰۱۷ ۳.۹ میلیون نسخه ۱۶ Devil May Cry 5 پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر مارس ۲۰۱۹ ۳.۹ میلیون نسخه ۱۷ Monster Hunter Freedom Unite پی‌اس‌پی مارس ۲۰۰۸ ۳.۸ میلیون نسخه ۱۸ Resident Evil 3 Nemesis پلی‌استیشن ۱ سپتامبر ۱۹۹۹ ۳.۵ میلیون نسخه ۱۹ Street Fighter IV پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ فوریه ۲۰۰۹ ۳.۴ میلیون نسخه ۲۰ Dead Rising 2 پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر سپتامبر ۲۰۱۰ ۳.۱ میلیون نسخه ۲۱ Devil May Cry 4 پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ ژانویه ۲۰۰۸ ۳.۰ میلیون نسخه ۲۲ Resident Evil 3 پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر آوریل ۲۰۲۰ ۳.۰ میلیون نسخه ۲۳ Resident Evil پلی‌استیشن ۳ نوامبر ۲۰۱۴ ۲.۸ میلیون نسخه ۲۴ Dead Rising 3 ایکس‌باکس وان نوامبر ۲۰۱۳ ۲.۸ میلیون نسخه ۲۵ Resident Evil پلی‌استیشن ۱ مارس ۱۹۹۶ ۲.۷۵ میلیون نسخه ۲۶ Resident Evil 0: HD Remaster پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ۴، ایکس باکس وان، کامپیوتر ژانویه ۲۰۱۶ ۲.۶ میلیون نسخه ۲۷ Resident Evil Revelations 2 پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر مارس ۲۰۱۵ ۲.۶ میلیون نسخه ۲۸ Monster Hunter 3 Ultimate ۳ دی‌اس دسامبر ۲۰۱۱ ۲.۶ میلیون نسخه ۲۹ Resident Evil: Operation Raccoon City پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ مارس ۲۰۱۲ ۲.۵ میلیون نسخه ۳۰ DmC Devil May Cry پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ ژانویه ۲۰۱۳ ۲.۵ میلیون نسخه ۳۱ Monster Hunter Freedom 2 پی‌اس‌پی فوریه ۲۰۰۷ ۲.۴ میلیون نسخه ۳۲ Dino Crisis پلی‌استیشن ژوئیه ۱۹۹۹ ۲.۴ میلیون نسخه ۳۳ Resident Evil 5: Gold Edition پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ فوریه ۲۰۱۰ ۲.۳ میلیون نسخه ۳۴ Resident Evil 4 پلی‌استیشن ۲ دسامبر ۲۰۰۵ ۲.۳ میلیون نسخه ۳۵ Resident Evil 6 پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان مارس ۲۰۱۶ ۲.۲ میلیون نسخه ۳۶ Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ فوریه ۲۰۱۱ ۲.۲ میلیون نسخه ۳۷ Devil May Cry پلی‌استیشن ۲ اوت ۲۰۰۱ ۲.۱۶ میلیون نسخه ۳۸ Onimusha 2: Samurai’s Destiny پلی‌استیشن ۲ مارس ۲۰۰۲ ۲.۱ میلیون نسخه ۳۹ Dragon’s Dogma: Dark Arisen پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ آوریل ۲۰۱۳ ۲.۱ میلیون نسخه ۴۰ Onimusha: Warlords پلی‌استیشن ۲ ژانویه ۲۰۰۱ ۲.۰۲ میلیون نسخه ۴۱ Resident Evil Revelations پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، وی یو (Wii U)، کامپیوتر مه ۲۰۱۳ ۲.۰ میلیون نسخه ۴۲ Lost Planet 2 پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ مه ۲۰۱۰ ۲.۰ میلیون نسخه ۴۳ Resident Evil 4 Wii edition وی (Wii) مه ۲۰۰۷ ۲.۰ میلیون نسخه ۴۴ Resident Evil 4 پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان اوت ۲۰۱۶ ۲.۰ میلیون نسخه ۴۵ Super Street Fighter II اس‌ ان‌ای‌اس ژوئن ۱۹۹۴ ۲.۰ میلیون نسخه ۴۶ Monster Hunter Tri وی (Wii) اوت ۲۰۰۹ ۱.۹ میلیون نسخه ۴۷ Super Street Fighter IV پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ آوریل ۲۰۱۰ ۱.۹ میلیون نسخه ۴۸ Resident Evil 5 پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان ژوئن ۲۰۱۶ ۱.۹ میلیون نسخه ۴۹ Street Fighter X Tekken پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ مارس ۲۰۱۲ ۱.۸ میلیون نسخه ۵۰ Dead Rising ایکس‌باکس ۳۶۰ اوت ۲۰۰۶ ۱.۸ میلیون نسخه ۵۱ Devil May Cry 2 پلی‌استیشن ۲ ژانویه ۲۰۰۳ ۱.۷ میلیون نسخه ۵۲ Street Fighter II’ Special Champion Edition مگا درایو سپتامبر ۱۹۹۳ ۱.۶۵ میلیون نسخه ۵۳ Ghosts’n Goblins ‌ان‌ای‌اس ژوئن ۱۹۸۶ ۱.۶۴ میلیون نسخه ۵۴ Lost Planet Extreme Condition ایکس‌باکس ۳۶۰ دسامبر ۲۰۰۶ ۱.۶ میلیون نسخه ۵۵ Marvel vs. Capcom: Infinite پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر سپتامبر ۲۰۱۷ ۱.۶ میلیون نسخه ۵۶ Resident Evil 4 گیم‌کیوب ژانویه ۲۰۰۵ ۱.۶ میلیون نسخه ۵۷ Onimusha 3: Demon Siege پلی‌استیشن ۲ فوریه ۲۰۰۴ ۱.۵۲ میلیون نسخه ۵۸ Mega Man 2 ان‌ای‌اس دسامبر ۱۹۸۸ ۱.۵۱ میلیون نسخه ۵۹ Devil May Cry 4 Special Edition پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، ژوئن ۲۰۱۵ ۱.۵ میلیون نسخه ۶۰ Street Fighter 30th Anniversary Collection پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، کامپیوتر مه ۲۰۱۸ ۱.۵ میلیون نسخه ۶۱ Okami HD پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، دسامبر ۲۰۱۷ ۱.۵ میلیون نسخه ۶۲ Ultra Street Fighter IV پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر اوت ۲۰۱۴ ۱.۵ میلیون نسخه ۶۳ Final Fight اس‌ ان‌ای‌اس دسامبر ۱۹۹۰ ۱.۴۸ میلیون نسخه ۶۴ Resident Evil Outbreak پلی‌استیشن ۲ دسامبر ۲۰۰۳ ۱.۴۵ میلیون نسخه ۶۵ Dead Rising 2 Off The Record پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ اکتبر ۲۰۱۰ ۱.۴ میلیون نسخه ۶۶ DuckTales: Remastered پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، وی یو نوامبر ۲۰۱۳ ۱.۴ میلیون نسخه ۶۷ Dragon’s Dogma: Dark Arisen پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، اکتبر ۲۰۱۷ ۱.۴ میلیون نسخه ۶۸ Marvel vs. Capcom 2:

New Age Of Heroes پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ ژوئیه ۲۰۰۹ ۱.۴ میلیون نسخه ۶۹ Resident Evil Code: Veronica X پلی‌استیشن ۲ مارس ۲۰۰۱ ۱.۴ میلیون نسخه ۷۰ Resident Evil گیم‌کیوب مارس ۲۰۰۲ ۱.۳۵ میلیون نسخه ۷۱ Mega Man Battle Network 4 گیم‌بوی ادونس دسامبر ۲۰۰۳ ۱.۳۵ میلیون نسخه ۷۲ Dragon’s Dogma پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ مه ۲۰۱۲ ۱.۳ میلیون نسخه ۷۳ Monster Hunter Freedom پی‌اس‌پی دسامبر ۲۰۰۵ ۱.۳ میلیون نسخه ۷۴ Resident Evil 4: Ultimate HD Edition کامپیوتر فوریه ۲۰۱۴ ۱.۳ میلیون نسخه ۷۵ Resident Evil: The Umbrella Chronicles وی نوامبر ۲۰۰۷ ۱.۳ میلیون نسخه ۷۶ Super Street Fighter IV 3D Edition ۳ دی‌اس فوریه ۲۰۱۱ ۱.۳ میلیون نسخه ۷۷ Mega Man 11 پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، نینتندو سوییچ، اکتبر ۲۰۱۸ ۱.۳ میلیون نسخه ۷۸ Remember Me پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر ژوئن ۲۰۱۳ ۱.۳ میلیون نسخه ۷۹ Devil May Cry 3 پلی‌استیشن ۲ فوریه ۲۰۰۵ ۱.۳ میلیون نسخه ۸۰ Resident Evil 0 گیم‌کیوب نوامبر ۲۰۰۲ ۱.۲۵ میلیون نسخه ۸۱ Resident Evil 4 پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ (فروش دیجیتالی) مارس ۲۰۱۲ ۱.۲ میلیون نسخه ۸۲ Dino Crisis 2 پلی‌استیشن ۱ سپتامبر ۲۰۰۰ ۱.۲ میلیون نسخه ۸۳ Ultimate Marvel vs. Capcom 3 پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ نوامبر ۲۰۱۱ ۱.۲ میلیون نسخه ۸۴ Devil May Cry HD Collection پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ مارس ۲۰۱۲ ۱.۲ میلیون نسخه ۸۵ Resident Evil Director’s Cut Dual Shock پلی‌استیشن ۱ اوت ۱۹۹۸ ۱.۲ میلیون نسخه ۸۶ Mega Man X اس‌ ان‌ای‌اس دسامبر ۱۹۹۳ ۱.۱۶ میلیون نسخه ۸۷ Resident Evil Code: Veronica دریم‌‌کست فوریه ۲۰۰۰ ۱.۱۴ میلیون نسخه ۸۸ Commando ان‌ای‌اس سپتامبر ۱۹۸۶ ۱.۱۴ میلیون نسخه ۸۹ Resident Evil Director’s Cut پلی‌استیشن ۱ سپتامبر ۱۹۹۷ ۱.۱۳ میلیون نسخه ۹۰ Mega Man Legacy Collection پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان اوت ۲۰۱۵ ۱.۱ میلیون نسخه ۹۱ Dead Rising 4 ایکس‌باکس وان، کامپیوتر دسامبر ۲۰۱۶ ۱.۱ میلیون نسخه ۹۲ DMC Devil May Cry Definitive Edition پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان مارس ۲۰۱۵ ۱.۱ میلیون نسخه ۹۳ Super Street Fighter IV Arcade Edition پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰ ژوئن ۲۰۱۱ ۱.۱ میلیون نسخه ۹۴ Bionic Commando پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، کامپیوتر ژوئن ۲۰۰۹ ۱.۱ میلیون نسخه ۹۵ Dead Rising پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان سپتامبر ۲۰۱۶ ۱.۱ میلیون نسخه ۹۶ Super Ghouls’n Ghosts اس ان‌ای‌اس اکتبر ۱۹۹۱ ۱.۰۹ میلیون نسخه ۹۷ Mega Man 3 ان‌ای‌اس سپتامبر ۱۹۹۰ ۱.۰۸ میلیون نسخه ۹۸ Final Fight 2 اس ان‌ای‌اس مه ۱۹۹۳ ۱.۰۳ میلیون نسخه ۹۹ Ultimate Marvel vs. Capcom 3 پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان مارس ۲۰۱۷ ۱.۰ میلیون نسخه ۱۰۰ Strider پلی‌استیشن ۳، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس ۳۶۰، ایکس‌باکس وان، کامپیوتر فوریه ۲۰۱۴ ۱.۰ میلیون نسخه ۱۰۱ Street Fighter Alpha 3 پلی‌استیشن ۱ دسامبر ۱۹۹۸ ۱.۰ میلیون نسخه ۱۰۲ Devil May Cry 3 Special Edition پلی‌استیشن ۲ فوریه ۲۰۰۶ ۱.۰ میلیون نسخه

