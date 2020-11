بازی جیمز باند از سوی سازندگان هیتمن معرفی شد

استودیوی بازی‌سازی IO Interactive، سازنده‌ی مجموعه بازی‌های «هیتمن»، ساخت یک بازی بر اساس مجموعه‌ی جیمز باند را شروع کرده است. طبق خبری که این استودیوی بازی‌سازی اعلام کرده، بازی جیمز باند آن‌ها که فعلا با نام موقت Project 007 شناخته می‌شود، برای عرضه روی پلتفرم‌های مدرن در نظر گرفته شده است.

سازندگان هیتمن به صورت مستقیم برای همکاری با مالکان حقوقی جیمز باند وارد عمل شده‌اند و این بازی، توسط استودیوی IO Interactive ساخته و هم‌چنین منتشر خواهد شد.

بازی جیمز باند سازندگان هیتمن قرار است قصه‌ای کاملا جدید در دنیای جیمز باند تعریف کند.

بازی جیمز باند استودیوی IO Interactive قرار است قصه‌ای کاملا جدید در دنیای جیمز باند تعریف کند و چگونگی تبدیل شدن این مامور ویژه را به شخصیت بزرگی که می‌شناسیم، به تصویر بکشد. این بازی قرار است توسط ابزار و موتور پایه‌ای که برای ساخت سه‌گانه‌ی جدید هیتمن استفاده شده‌اند، یعنی موتورپایه‌ی Glacier ساخته شود.

هاکان ابراک، مدیر استودیوی بازی‌سازی IO Interactive، در پی اعلام این خبر پیغامی منتشر کرده و در آن نوشته است: «هر از گاهی هم در صنعت ما، آنچه باید سر جای خود می‌نشیند. ساخت یک بازی جیمز باند کاملا جدید موضوعی بسیار بزرگ است و من کاملا معتقدم که در IO Interactive و البته با همکاری شرکت‌های EON و MGM می‌توانیم تجربه‌ای بسیار خاص به طرفدارانمان ارایه دهیم. تیم ما نسبت به این موضوع بسیار هیجان‌زده است و تمام خلاقیت خود را در ساخت بزرگترین بازی که در تاریخ استودیوی‌مان ساخته، برای این بازی جیمز باند به کار خواهد گرفت.»

به جرات می‌توانیم بگوییم که سازندگان هیتمن این ظرفیت را دارند تا یک بازی جیمز باند، بارها بهتر و جذاب‌تر از فیلم‌های اخیر این مجموعه به طرفداران تحویل دهند. برخلاف ساخته‌های اخیر مجموعه‌ی جیمز باند، سه‌گانه‌ی هیتمن تمام و کمال یک مامور ویژه و یک جاسوس به تمام معنا را به تصویر می‌کشد.

استودیوی بازی‌سازی IO Interactive توانایی خود را در ساخت بهترین گیم‌پلی جاسوسی و مخفی‌کاری به خوبی ثابت کرده است و سپردن وظیفه‌ی ساخت یک بازی جیمز باند به آن‌ها، بهترین تصمیمی بوده که مالکان حقوقی این مجموعه می‌توانستند اتخاذ کنند.

قسمت سوم سه‌گانه‌ی جدید هیتمن برای عرضه در سال آینده‌ی میلادی در نظر گرفته شده و مطمئنا ساخت این بازی جیمز باند هم رسما کلید نخورده است، در نتیجه نباید به این زودی‌ها منتظر نمایش این بازی باشیم.

می‌توانید در ادامه تیزر کوتاهی که برای اعلام این همکاری منتشر شده است را ببینید.

دانلود mp4

The post بازی جیمز باند از سوی سازندگان هیتمن معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala