پلی‌استیشن ۵ چند روزی است که در آمریکا و ژاپن منتشر شده و امروز هم بالاخره در اروپا و سایر نقاط جهان عرضه شد. از آن‌طرف هم ایکس باکس سری ایکس/ اس در سراسر جهان منتشر شده است. در حال حاضر که هنوز آمار فروش کلی یا آمار فروش این کنسول‌ها در آمریکا و انگلستان مشخص نشده می‌توانیم با نگاهی به آمار فروش کنسول‌های نسل نهم در ژاپن به بررسی عملکرد هرکدام از آن‌ها بپردازیم.

بر اساس آمار منتشر شده توسط فامیتسو، پلی‌استیشن ۵ در ۴ روز آغازین خود در ژاپن (۲۲ تا ۲۵ آبان) توانسته ۱۱۸ هزار و ۸۵ کنسول به فروش برساند و ایکس باکس سری ایکس و ایکس باکس سری اس هم در مجموع توانسته‌اند ۲۰ هزار و ۵۳۴ دستگاه در شش روز اول خود در ژاپن (۲۰ تا ۲۵ آبان) فروش داشته کنند.

اگر بخواهیم فروش ابتدایی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس در ژاپن را با فروش اولیه پلی‌استیشن ۴ و ایکس باکس وان مقایسه کنیم، باید بگوییم که عملکرد کنسول‌های هر دو شرکت کمتر از کنسول‌های قبلی بوده است که البته دلایل قانع‌کننده و متفاوتی برای عملکرد هر کنسول وجود دارد. بر اساس داده‌های فامیتسو پلی‌استیشن ۴ در دو روز آغازین فروشش در ژاپن توانسته بود ۳۲۲ هزار و ۸۳ کنسول به فروش برساند و ایکس باکس وان هم در ۴ روز ابتدایی ۲۳ هزار و ۵۶۲ دستگاه به فروش رسانده بود. هر دو کنسول نسل فعلی در مقایسه ضعیف‌تر عمل کرده‌اند.

البته قبل از تحلیل دلایل عملکرد ضعیف کنسول‌های نسل نهم در ژاپن باید گفت که تمامی کنسول‌های پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ اس در بازار ژاپن به فروش رفته‌اند و یکی از دغدغه‌های اصلی موجودی کم دستگاه‌ها بوده است. فروش کم ایکس باکس سری ایکس/ اس در ژاپن شاید چندان غیرمنتظره نباشد و این را از قبل هم انتظار داشتیم، چراکه در طول این چند نسل ثابت شده که ژاپن بازار مطمئن و خوبی برای ایکس باکس نیست و کنسول‌ها و بازی‌های مایکروسافت هیچ‌گاه نتوانسته‌اند توفیق زیادی را در این کشور به دست آورند.

از آن‌طرف اوضاع برای سونی کمی عجیب‌تر است. هرچند سونی در این سال‌های اخیر نتوانسته با فروش نینتندو سوییچ در ژاپن مقابله کند و حتی کمی از توجه خود را از ژاپن دور کرده اما به‌هرحال ژاپن یکی از اولویت‌ها و بازارهای مهم سونی و پلی‌استیشن است. مهم‌ترین دلیل فروش کم پلی‌استیشن ۵ در ژاپن عدم موجودی دستگاه‌های بیش‌تر در این کشور بوده زیرا در همان ساعت‌های آغازین تمامی موجودی اختصاص داده‌شده به ژاپن به فروش رفته است. البته این اتفاق در نسل‌های قبل هم رخ داده و امری طبیعی است اما این سؤال پیش می‌آید که چرا سونی با دانستن این امر، سهم بیش‌تری از کنسول‌ها را به ژاپن اختصاص نداده است؟

در پاسخ باید به این نکته یادآور شد که پلی‌استیشن ۴ پس از عرضه در آمریکا، با تأخیر چندماهه‌ای در ژاپن وارد بازار شد و این فرصت برای سونی مهیا بود تا موجودی بیش‌تری از کنسول مهیا کند و برای ژاپن اختصاص دهد. این در حالی است که این بار سونی خواسته طرفداران ژاپنی پلی‌استیشن هم‌زمان با طرفداران غربی به کنسول دسترسی داشته باشند اما همین دلیل باعث شده تا سونی مجبور شود سهم کمتری را به ژاپن اختصاص دهد و تعداد بیش‌تری از کنسول‌ها را برای آمریکا مهیا کند؛ زیرا سونی می‌داند که اکنون بزرگ‌ترین بازار این کشور در آمریکا و اروپا است. البته، سونی و مایکروسافت قول داده‌اند که به‌زودی موجودی کنسول‌ها را افزایش و به کشورهای مختلف از جمله ژاپن اختصاص ‌دهند. با توجه به پیش‌فروش‌های سریع انجام‌شده این قضیه برای سونی بیش‌تر توجیه‌پذیر است.

در باب فروش دیجیتالی هم بازی مرد عنکبوتی: مایلز مورالز بیش‌ترین فروش را بین بازی‌های پلی‌استیشن ۵ در ژاپن داشته است. البته فروش این بازی هم در کشور ژاپن زیاد نبوده و فقط توانسته ۱۸ هزار و ۶۴۰ نسخه فروش کند. پس از این بازی، بازسازی دیمونز سولز با فروش ۱۸ هزار و ۶۰۷ نسخه‌ای پرفروش‌ترین بازی پلی‌استیشن ۵ بوده است. در رابطه با ایکس باکس سری ایکس/ اس فروش اکثر بازی‌ها به‌صورت دیجیتالی است و به همین خاطر در این آمار ذکر نشده‌اند.

