بازی Sam & Max Save the World Remastered که بازسازی شده یک بازی به همین نام است، معرفی شده. قرار است این بازسازی روز ۲ دسامبر (۱۲ آذر) برای نینتندو سوییچ و کامپیوترهای شخصی عرضه شود.

سم و مکس دو شخصیت بامزه هستند که ریشه‌ی اصلی آن‌ها به دنیای کمیک استریپ باز می‌گردد. چندین بازی با محوریت این دو شخصیت در سبک ماجراجویی اشاره و کلیک ساخته شده‌اند. اولین سری بازی‌های سم و مکس توسط استودیوی بازی‌سازی لوکاس آرتز که مهم‌ترین استودیوی ساخت بازی‌های ماجرایی اشاره و کلیک محسوب می‌شود، ساخته شده‌اند. بعد از این بازی‌ها که دوبعدی بودند، سه بازی دیگر در مورد داستان‌های سم و مکس به دستان تیم «تل‌تیل گیمز» (Telltale Games) ساخته شدند. تل‌تیل گیمز همان استودیوی سازنده‌ی بازی‌های ماجرایی معروف مانند «مردگان متحرک» (The Walking Dead) و «گرگی میان ما» (The Wolf Among Us) است. این بازی‌ها جزو اولین بازی‌های استودیوی تل‌تیل محسوب می‌شوند و به افزایش محبوبیت این استودیو کمک بزرگی کرده‌اند.

بازی‌های سم و مکس میان طرفداران این سری محبوبیت بالایی دارند و حالا خبر دار شده‌ایم قرار است بازسازی بازی Sam & Max Save the World توسط استودیوی Skunkape Games ساخته شود. این بازی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی اولین بازی از سری سم و مکس استودیوی تل‌تیل گیمز است. قرار است در آینده بقیه‌ی بازی‌های سم و مکس استودیوی تل‌تیل هم باز‌سازی شوند.

بازسازی بازی Sam & Max Save the World گرافیک بهتری در مقایسه با بازی اصلی دارد. مهم‌ترین پیشرفت‌های گرافیکی این بازسازی، افزایش کیفیت نورپردازی و امکان اجرای بازی با صفحه نمایش‌های عریض هستند.می‌توان این بازسازی را با دسته تجربه کرد و موسیقی‌های جدیدی نیز همراه آن هستند. بجز این موارد، بازسازی بازی Sam & Max Save the World تفاوتی با بازی اصلی ندارد. داستان و معماهای بازی اصلی همگی سر جای خود هستند.

بازی Sam & Max Save the World Remastered در تاریخ ۲ دسامبر برای نینتندو سوییچ و کامپیوتر‌های شخصی از طریق فروشگاه‌های استیم و GOG عرضه خواهد شد.

در ادامه می‌توانید تریلر و تصاویری را که از بازی Sam & Max Save the World Remastered منتشر شده‌اند ببینید.

