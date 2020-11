اولین بازی نسل بعد واقعی؛‌ نقدها و نمرات بازسازی Demon’s Souls منتشر شدند

در روز‌های گذشته شاهد عرضه‌ی بازسازی بازی دیمنز سولز، مهم‌ترین بازی پلی‌استیشن ۵ همراه با این کنسول بودیم. حالا منتقدان با کمی تاخیر نسبت به انتشار، نقد‌ها و نمرات این بازی را منتشر کرده‌اند و تمام آن‌ها بدون استثنا این بازی را ستایش کرده‌اند. حقیقتا دست‌پخت بی‌نظیر استودیوی فرام‌سافت‌ویر، تزیین شده توسط استودیوی بلوپوینت سزاوار تمام این ستایش‌ها است.

تمام افرادی که بازسازی بازی دیمنز سولز را نقد کرده‌اند چپ و راست از آن تعریف و تمجید کرده‌اند. نمره‌ی این بازی بر اساس داده‌های وب‌سایت متاکریتیک ۹۲ است؛ با یک شاهکار طرف هستیم.

بازی دیمنز سولز جرقه‌ای بر آتش عظیمی است که بسیاری از بازی‌های پس از خود را تحت تاثیر قرار داده. دقیقا در زمانی که توسعه‌دهندگان بازی‌ها تمام تلاش خود را می‌کردند تا آثاری ساده‌تر بسازند و با وسیع‌تر کردن دامنه‌ی مخاطبان، پول بیش‌تری به جیب بزنند، استودیوی فرام‌سافت‌ویر اولین اثر مهم خود را با چالشی ملال‌آور خلق و نام خود را برای همیشه جاویدان کرد.

دیمنز سولز همه‌چیز را تا حد ممکن مبهم می‌کند. حتی فهمیدن داستان که در بازی‌های دیگر در تماشای میان‌پرده‌ها و خواندن متون خلاصه می‌شود، اکتشافی شگرف محسوب می‌شود. از سوی دیگر چیز‌های بدیهی مانند ضربه زدن با شمشیر بر پیکر حریف تا حد ممکن چالش برانگیز طراحی شده‌اند تا هیچ‌گاه مغز بازی‌کن در آسودگی نباشد و بیش‌ترین سطوح غرق شدن در دنیای بازی را تجربه کند.

ظاهر دیمنز سولز که بیش‌تر از یک دهه قدمت دارد و با وجود این که برای طرفداران قدیمی این بازی دلربایی مخصوص به خود را ارایه می‌دهد، ممکن است برای نسل جدید جذابیت زیادی نداشته باشد. به همین دلیل خبره‌ترین استویدیوی بازسازی کردن بازی‌ها دست به کار شده و ظاهر این بازی را تا حدی ارتقا داده که حتی بازی‌های تراز اول امروزی هم چندان تاب مقابله با آن را ندارند.

به جرات می‌توانیم بگوییم بازسازی بازی دیمنز سولز جزو سه بازی برتر تاریخ از نظر گرافیک واقع‌گرایانه محسوب می‌شود. قسمت دوم آخرین ما، تنها تنها بازی ویدیویی‌ای است که به ذهن ما می‌رسد و گرافیک واقع‌گرایانه‌ای به این چشم‌نوازی ارایه داده. نورپردازی بازسازی بازی دیمنز سولز خیره‌کننده‌ است و اتمسفر تولید شده در محیط‌های این بازی حیرت‌انگیز هستند. تمام انیمیشن‌های بازی اصلی از نو بازسازی شده‌اند تا هر حرکت در بازی عمیقا حس می‌شود.

البته با وجود تمام جهش‌های گرافیکی، هسته‌ی مرکزی بازی اصلی دیمنز سولز تمام و کمال حفظ شده. تیم بلوپوینت کد‌های بازی اصلی را این بازسازی قرار داده‌اند و تمام اتفاقات بازسازی بازی دیمنز سولز و بازی اصلی با دقت هزارم ثانیه هم‌خوانی دارند.

در ادامه می‌توانید خلاصه‌ی برخی از نقد‌های منتشر شده از بازسازی بازی دیمنز سولز را بخوانید.

Game informer: نمره‌ی ۹.۲۴ از ۱۰

«به سختی می‌توان گفت بازی دیمنز سولز که در انحصار کنسول پلی‌اسیتشن ۵ قرار دارد، در مقایسه با بازی اصلی تغییری در خود دارد و کهنه‌کاران بی‌درنگ با آن آشنا خواهند شد. استودیوی بلوپوینت از بهبود‌ها و ارتقاهای گرافیکی گرفته تا تغییرات جزیی که تجربه‌ی بازی را بهتر می‌کنند را اعمال کرده. استودیوی بلوپوینت تصمیم درستی گرفتی و تغییری در گیم‌پلی اصلی بازی ایجاد نکرده. بازسازی هوشمندانه‌ی استودیوی بلوپوینت به فناوری‌های جدید اجازه می‌دهد این بازی که همین حالا هم محشر است اما بخش‌هایی رنگ باخته دارد، بهبود پیدا کند. گیم‌پلی قدرتمند بازی اصلی در میان تمام این چیز‌ها می‌درخشد.»

IGN: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«تیم بلوپوینت بار سنگین بازسازی کردن یک بازی ۱۱ ساله که طرفداران دو‌آتشه‌‌ای دارد را بر دوش داشتند و تصمیم گرفتند این اثر را به عنوان یک بازی از نسل جدید، از ابتدا تا انتها بازسازی کنند؛‌ و موفق شدند دقیقا همین کار را انجام دهند. بازسازی بازی دیمنز سولز یک اثر نفس‌گیر است که تجربه‌ای بسیار بهتر از نسخه‌ی پلی‌استیشن ۳ این بازی ارایه می‌کند. این اتفاق نه تنها به خاطر قدرت بالای پلی‌استیشن ۵ رخ داده، بلکه به دلیل تغییرات هوشمندانه‌ی تیم سازنده نیز هست. این تغییرات بدون قربانی کردن چالش بی‌رحمانه، غول‌آخر‌های معمامحور و سبکی که این بازی را تعریف می‌کند، بخش‌های آزاردهنده‌ی بازی اصلی را بروزرسانی می‌کنند.»

GameSpot: نمره‌ی ۹ از ۱۰

«بدون فرازونشیب، بازسازی بازی دیمنز سولز توسط استودیوی بلوپوینت یک موفقیت بی‌کم و کاست است. این بازی تجلی‌گه قابلیت‌ها و قدرت کنسول نسل جدید شرکت سونی، یعنی پلی‌استیشن ۵ است. البته مهم‌تر از همه‌چیز، بازی دیمنز سولز یک معجزه از استودیویی است که بارها به جهانیان نشان داده دست‌خط مخصوص به خودش را دارد. استودیوی بلوپوینت بازی اصلی تیم فرام‌سافت‌ویر را به شکلی کامل‌تر و غنی‌تر پیشکش کرده؛ و به این ترتیب چیزی به من داده که همیشه گمان می‌کردم ناممکن است: فرصت دوباره‌ی تجربه‌ی عشق به یک بازی سولز برای اولین بار.»

EuoroGamer: پیشنهاد شده

«چگونه می‌توان میان دو بازی که یکی از آن‌ها افسانه‌ای شکل‌یافته در دنیای بازی‌های ترازدوم و بی‌سروصدا است و یک شئ پرشکوه و قدرتمند برای بازی‌های ترازاول صلح ایجاد کرد؟ مطمعن نیستم افراد زیادی این توانایی را داشته باشند. این بازسازی یک نعره‌ی پرطنین از بهبود است. در حال حاضر مرموزی بازی اصلی دیگر وجود ندارد اما این بازسازی آن غریبگی را با نمایشی پر شکوه از عرضه در کنار کنسول جدید جایگزین کرده. بازی دیمنز سولز بسیار پرستش شده و مخلوقی مخلوط از زیبایی غریب و چالش ظالمانه محسوب می‌شود. این بازسازی شکوه و عظمت بازی اصلی را در قالب یک بازی حیرت‌انگیز اثبات می‌کند.»

Polygon: پیشنهاد شده

«روی استخوان‌های محکم بازی اصلی دیمنز سولز یک مرمت‌کاری چشم‌نواز قرار دارد. تک‌تک بافت‌های بازی دیمنز سولز با زحمت فراوان بازسازی شده‌اند؛ حتی گاهی اوقات تا حدی که بازسازی‌ها به تفسیر دوباره شبیه می‌شوند. تمام انیمیشن‌های بازی اصلی با چندین انیمیشن جدید جایگزین شده‌اند. بسیاری از نکات آزاردهنده‌ی بازی اصلی مانند مدت زمان‌های بارگذاری طولانی و عقب‌گرد‌های خسته کننده، حذف یا ملایم‌تر شده‌اند. با این توصیفات کم پیش می‌آید که بتوان تغییری را که اساس بازی را تخریب می‌کند پیدا کرد؛ زیرا همچین عملی توهین به مقدسات محسوب می‌شود.»

در ادامه می‌توانید نقد‌ها و نمراتی که نشریات مختلف به بازسازی بازی دیمنز سولز داده‌اند را ببینید.

PlayStation Universe: نمره‌ی ۱۰ از ۱۰

Game Informer: نمره‌ی ۹.۳ از ۱۰

Fextralife: نمره‌ی ۹.۳ از ۱۰

IGN: نمره‌ی ۹ از ۱۰

GameSpot: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Destructoid: نمره‌ی ۹.۵ از ۱۰

Metro GameCentral: نمره‌ی ۹ از ۱۰

GamingBolt: نمره‌ی ۹ از ۱۰

Easy Allies: نمره‌ی ۹ از ۱۰

USgamer: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

Attack of the Fanboy: نمره‌ی ۴.۵ از ۵

بازسازی بازی دیمنز سولز عرضه شده و همین حالا می‌توانید ویدیوهای آن را از یوتوب تماشا کنید. در شریط اقتصادی فعلی که غول‌آخرهای بازی دیمنز سولز را سرافکنده می‌کند، چندان نیازی به خرید کنسول چند ده میلیونی برای تجربه‌ی یک اثر چالش برانگیز وجود ندارد.

در ادامه تریلر عرضه‌ی بازسازی بازی دیمنز سولز را برای شما قرار داده‌ایم.

