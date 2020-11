احتمالا از قضیه‌ی هک بزرگ سرورهای کپ‌کام خبر دارید. بخش بزرگی از اطلاعات این شرکت بازی‌سازی به بیرون درز کرده‌اند و هکرها هم که مبلغ درخواستی خود را دریافت نکرده‌اند، مشغول انتشار تدریجی اطلاعات هستند. اخیرا لیست کامل برنامه‌های کپ‌کام برای بازی‌های چند سال آینده‌اش به بیرون درز کرده و بازی‌های بسیار بزرگی در این لیست به چشم می‌خورند. این‌طور که به نظر می‌رسد، کپ‌کام می‌خواهد مجموعه‌های قدیمی خود را دوباره زنده کند.

می‌دانیم که تمام اطلاعاتی که به بیرون درز کرده‌اند، واقعی‌اند. کپ‌کام چند روز پیش ضمن تایید این هک بزرگ، گفت که اطلاعات شخصی کارمندانش و برخی از اطلاعات بازی‌کننده‌ها هم تحت خطر انتشار هستند.

با این اوصاف، حتما باید به این نکته اشاره کنیم که تمام بیشتر این برنامه‌ها و بازی‌ها، مشخصا آن‌هایی که برای آینده‌ای دورتر در نظر گرفته شده‌اند، می‌توانند تغییر کنند؛ مخصوصا به خاطر بحران جهانی فعلی، احتمالا باید زمان عرضه‌ی بازی‌ها را کاملا تقریبی در نظر بگیرید.

در لیستی که به بیرون درز کرده، به برخی از بازی‌ها مشخصا با نام نهایی‌شان اشاره شده، در حالی که بیشتر نام‌ها اسم رمز هستند. با این حال، امکان پیش‌بینی اینکه این نام‌ها به چه بازی‌هایی اشاره دارند، بعضا وجود دارد.

لیست منتشر شده را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ و در صورت در اختیار داشتن اطلاعات لازم، توضیحات مربوط به بازی را هم در ادامه‌ی نام آن آورده‌ایم. در نظر داشته باشید که زمان‌های ارایه شده، به سال مالی اشاره دارند.

MH Stories 2 – سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ – بازی Monster Hunter Stories 2 که برای سوییچ رونمایی شده

DGS 12 – سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۱ – بسته‌ی ترجمه شده‌ی بازی The Great Ace Attorney برای سوییچ و پلی‌استیشن

Resident Evil Outbreak – سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۱ – شماره‌ی جدیدی از مجموعه‌ی فرعی Outbreak در رزیدنت اویل

REGOLITH – سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۱ – بازی رونمایی شده‌ی Pragmata برای پلی‌استیشن ۵

Indies 2 – سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۲

Indies 2 port – سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۲

Dragon’s Dogma 2 – سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۲ – دنباله‌ی نقش‌آفرینی اکشن Dragon’s Dogma ساخته شده توسط تیم دویل می کرای

Street Fighter 6 – سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۲ – ششمین شماره در مجموعه استریت فایتر

Rockman Match – سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۲ – احتمالا شماره‌ی جدیدی در مجموعه‌ی مگامن

Resident Evil 4 Remake – سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۲ – بازسازی رزیدنت اویل ۴ که شایعه‌ی آن بارها منتشر شده

Onimusha New Work – سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۲ – قسمتی جدید در مجموعه بازی‌های اونیموشا

MH NS G – سال ۲۰۲۲ – احتمالا بسته‌ی الحاقی Monster Hunter Rise برای نینتندو سوییچ

SHIELD G – سه‌ماهه‌ی چهارم سال ۲۰۲۲

Monster Hunter 6 – سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۳ – قسمت بزرگ بعدی مجموعه‌ی مانستر هانتر

Biohazard Apocalypse – سه‌ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۳ – بازی جدیدی در مجموعه‌ی رزیدنت اویل

Captain Commando – سه‌ماهه‌ی چهارم سال ۲۰۲۳ – مجموعه‌ی کاپیتان کماندو از بازی‌های اکشن دو بعدی قدیمی کپ‌کام است

SSF6 – سه‌ماهه‌ی چهارم سال ۲۰۲۳ – آپدیت «سوپر» استریت فایتر ۶

NEW C – سه‌ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۴

Final Fight Remake – سه‌ماهه‌ی دوم سال ۲۰۲۴ – بازسازی مجموعه بازی‌های مبارزه‌ای قدیمی فاینال فایت

Power Stone Remake – سه‌ماهه‌ی سوم سال ۲۰۲۴ – بازسازی بازی مبارزه‌ای قدیمی پاور استون

NEW B – سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۴ – احتمالا قسمت بزرگ بعدی رزیدنت اویل

Ultra SF6 – سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۴ – نسخه‌ی «اولترا» استریت فایتر ۶

Resident Evil Hank – سه‌ماهه‌ی چهارم ۲۰۲۴ – احتمالا شماره‌ای فرعی در مجموعه‌ی رزیدنت اویل

همانطور که می‌توانید در لیست ببینید، کپ‌کام می‌خواهد تعدادی از مجموعه‌های قدیمی خود را دوباره زنده کند. قسمت جدیدی از مجموعه بازی‌های اونیموشا در این لیست به چشم می‌خورد. البته اخیرا هم شاهد عرضه‌ی دوباره‌ی نسخه‌ی اصلی این سری روی کنسول‌های مدرن بوده‌ایم. اینکه کپ‌کام بخواهد یک اونیموشا جدید، با کیفیتی در حد و اندازه‌ی رزیدنت اویل‌های امروزی بسازد، اتفاقی بسیار هیجان‌انگیز به‌نظر می‌رسد. ساخت دنباله‌ی بازی Dragon’s Dogma هم چند وقت پیش کم و بیش توسط کارگردان دویل می کرای تایید شده بود.

تعداد زیادی قسمت مختلف از رزیدنت اویل در لیست به چشم می‌خورد که البته با در نظر گرفتن اینکه رزیدنت اویل مجموعه‌ی اصلی و بزرگ کپ‌کام است، این موضوع کاملا منطقی به نظر می‌رسد. نکته‌ی جالب، بازگشت مجموعه‌ی فرعی Outbreak است که روی پلی‌استیشن ۲ شاهد عرضه‌ی دو شماره از آن بودیم. بازی‌های Outbreak در عین حفظ گیم‌پلی کلاسیک رزیدنت اویل، روی همکاری چند نفره تمرکز داشتند.

ساخت بازسازی رزیدنت اویل ۴ توسط تیم سازنده‌ی بازسازی رزیدنت اویل ۳ از سوی شایعاتی بسیار قوی پیش از این تایید شده بود. بازی‌های دیگری مثل Biohazard Apocalypse یا Resident Evil Hank هم احتمالا قسمت‌های فرعی، یا حتی قسمت‌های آنلاین هستند.

در میان همین اطلاعات منتشر شده، هم‌چنین دیده‌ایم که کپ‌کام انتظار دارد تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱ میلیون نسخه از رزیدنت اویل ۸ بفروشد؛ طوری که تصور می‌کنیم بعد از رزیدنت اویل ۸ تا سال ۲۰۲۴ یا ۲۰۲۵ قسمت اصلی جدیدی از این مجموعه عرضه نشود و آن NEW B به قسمت اصلی بعدی رزیدنت اویل اشاره داشته باشد.

مشاهده‌ی استریت فایتر ۶ هم در این لیست هرگز اتفاق غریبی نیست. با این حال، اینکه کپ‌کام نمی‌خواهد بی‌خیال عرضه‌ی نسخه‌های مختلف از بازی مثل «سوپر استریت فایتر ۶» و «اولترا استریت فایتر ۶» شود، کمی عجیب به نظر می‌رسد. درز این اطلاعات به بیرون هم بسیار به ضرر کپ‌کام است. این شرکت به هنگام عرضه‌ی استریت فایتر ۵ گفت که تصمیمی برای عرضه‌ی نسخه‌های ارتقایافته از این بازی ندارند و همه چیز را در قالب آپدیت عرضه می‌کنند، ولی نهایتا دو نسخه‌ی دیگر هم از استریت فایتر ۵ عرضه کردند. کاملا واضح است که این روند برای استریت فایتر ۶ هم ادامه پیدا خواهد کرد و حالا که بسیاری این نکته را می‌دانند، ممکن است سراغ بازی اصلی نروند، چون فهمیده‌اند نسخه‌ی «سوپر» و «اولترا» در راه است.

مشاهده‌ی بازسازی دو بازی Final Fight و Power Stone در لیست بسیار غافلگیر کننده است. بازی‌های قدیمی فاینال فایت در سبک اکشن دو بعدی (عینا شبیه شورش در شهر) ساخته شده و از بازی‌های محبوب کپ‌کام به‌شمار می‌روند. نمی‌دانیم آیا کپ‌کام واقعا می‌خواهد این سری قدیمی را با کیفیتی در حد بازسازی‌های رزیدنت اویل دوباره بسازد. بازسازی Power Stone هم به عنوان یکی از بازی‌های مبارزه‌ای قدیمی کپ‌کام، حرکتی بسیار عجیب به نظر می‌رسد.

نهایتا، دوباره تکرار می‌کنیم با اینکه احتمالا با اطلاعاتی بسیار درست طرف هستیم، ولی همه‌‌ی این لیست را قطعی ندانید. با توجه به جریان فعلی درز اطلاعات، مطمئنا در روزهای آینده خبرهای بیشتری از کپ‌کام خواهیم شنید.

منبع متن: digikala