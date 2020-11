همان‌طور که انتظار می‌رفت بازی گوست ریکون: بریک‌پوینت هم روی کنسول‌های ایکس باکس سری ایکس/ سری اس و پلی‌استیشن ۵ از طریق ویژگی پشتیبانی بازی‌های نسل قبل قابل‌‌اجرا خواهد بود. یوبیسافت هم این خبر را تائید و جزییات اجرای بازی روی این کنسول‌های نسل نهمی را اعلام کرده است.

یوبیسافت به‌تازگی از جزییات بهبودهای بازی Ghost Recon: Breakpoint در کنسول‌های نسل نهمی سونی و مایکروسافت سخن گفته است. طبق گفته‌ی یوبی‌سافت، بازی گوست ریکون: بریک‌پوینت در دو کنسول پلی‌استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/ سری اس در دو حالت مختلف که یکی با محوریت کارایی و نرخ فریم و دیگری با محوریت رزولوشن است، اجرا خواهد شد. در حالت اول، بازی روی هر دو کنسول ایکس باکس سری ایکس و پلی‌استیشن ۵ با رزولوشن ۱۰۸۰p و نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهد شد. در حالت رزولوشن، بازی با رزولوشن ۴K اجرا خواهد شد اما نرخ فریم آن روی هر دو کنسول ۳۰ فریم بر ثانیه خواهد بود. همچنین نسخه‌ی ایکس باکس سری اس هم فقط یک تنظیمات دارد و در این کنسول بازی با رزولوشن ۱۴۴۰ و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه اجرا خواهد شد.

برخلاف دو بازی Assassin’s Creed Valhalla و Watch Dogs Legion که یوبیسافت نسخه‌ی نسل بعدی و کاملاً بهینه‌شده‌ای را برای این دو کنسول معرفی و عرضه کرده است، بازی گوست ‌ریکون : بریک‌پوینت از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد کنسول‌های نسل بعد بهره نخواهد برد و به‌صورت ویژه برای آن‌ها بهینه‌سازی نشده است. این بازی صرفاً از ویژگی پشتیبانی بازی‌های نسل قبل بهره خواهد برد.

همچنین یوبیسافت اعلام کرده که تمامی دارندگان بازی گوست ریکون: بریک‌‌پوینت به تمامی محتوای خریداری‌شده قبلی خود نظیر آیتم‌های موجود در پروفایل‌ دسترسی خواهند داشت و همه‌ی این‌ها بدون قیمت اضافی به کنسول نسل نهمی دارندگان بازی منتقل خواهد شد. دارندگان پلی‌استیشن ۴ می‌توانند محتویات خود را در نسخه‌ی پلی‌استیشن ۵ و دارندگان ایکس باکس وان هم می‌توانند این محتوا را در نسخه‌ی ایکس باکس سری ایکس/ سری اس تجربه کنند.

بازی گوست ریکون: بریک‌پوینت شروع بسیار بدی داشت و با واکنش‌های منفی طرفداران مواجه شد. هرچند پس از عرضه یوبیسافت به‌ درخواست طرفداران بعضی از ویژگی‌های خواسته‌شده را به بازی اضافه کرده است. اخیراً هم در تاریخ ۱۹ آبان به‌روزرسانی ۳.۰۳ بازی منتشر شده که تغییرات نسبتاً بزرگی را در بازی ایجاد کرده است.

