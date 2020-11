گزارش؛ تولید سریال تلویزیونی The Last of Us توسط HBO چراغ سبز گرفت

اوایل سال جاری، این خبر پخش شد که ایده‌ی تولید سریال تلویزیونی The Last of Us که نویسندگی آن بر عهده‌ی Neil Druckmann و Craig Mazin خواهد بود قرار است به حقیقت بپیوندد. امروز، خبری اساسی درمورد فرایند ساخت در فضای مجازی منتشر شده.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، شبکه HBO و Warner Media طی مصاحبه‌ای مطبوعاتی که اخیراً انجام شده به صورت رسمی اعلام کردند که ساخت سریال The Last of Us سفارش داده شده است. با اینکه قبلاً به HBO پیشنهاد شده بود که ساخت این سریال را گردن بگیرد، با اعلام این خبر رسمی، حالا مطمئن هستیم قدم‌های بعدی ساخت به زودی استارت می‌خورند.

همانطور که پیش‌تر نیز می‌دانستیم، Mazin و Druckmann نویسندگان و تهیه کنندگان اصلی این سریال در کنار Carolyn Strauss که سابقه‌ی کار روی سریال‌های Game of Thrones و Chernobyl را دارد خواهند بود. آقای Evan Wells از کارمندان استودیوی Naughty Dog و در کنار ایشان Asad Qizilbash و Carter Swan از PlayStation Productions نیز در روند تولید همکاری خواهند کرد. به صورت کلی این سریال توسط سه کمپانی Sony Pictures، PlayStation Productions و Naughty Dog ساخته می‌شود.

با تمام این اوصاف، هنوز مشخص نشده که تعداد قسمت‌ها یا تاریخ احتمالی پخش قرار است در چه محدوده‌ای باشد اما حالا که سفارش رسمی توسط مقامات HBO داده شده، می‌توانیم مطمئن باشیم که اخبار بعدی با سرعت بیشتری منتشر خواهند شد.

درمورد محتوای سریال؛ گفته می‌شود که داستان حول محور اتفاقات اولین نسخه‌ی The Last of Us جریان داشته باشد. پس اگر تصمیمات نویسندگان درمورد Part II چنگی به دلتان نزد، لازم نیست نگران روایت داستان شبکه‌ی HBO باشید.

