جمعه سیاه 2020 در همین نزدیکی است و Sony لیست تخفیف‌هایی که به مناسبت این اتفاق برای PlayStation تدارک دیده به اشتراک گذاشته. امسال خبری از باندل‌های سخت‌افزاری جذاب نیست، چرا که Sony قصد ندارد در دوران این پاندمیک مردم را وادار به در صف ایستادن در فروشگاه‌ها کند. با اینحال، تخفیف‌های جالبی برای طرفداران در نظر گرفته شده؛ از جمله Ghost of Tsushima، عنوانی که مدت زیادی از انتشار آن نمی‌گذرد، The Last of Us Part II، نسخه سوم سری Watch Dogs با تحت عنوان Legion، بازی ورزشی NBA 2K21 و Star Wars: Squadrons.

به گزارش پردیس گیم و به لطف wccftech، در ادامه می‌توانید لیست کامل تخفیف‌هایی که سونی برای امسال آماده کرده مشاهده کنید؛ (قیمت‌ها به دلار هستند)

علاوه بر این Sony برای سرویس PlayStation Plus نیز تخفیف 25% در اشتراک 12 ماهه و همچنین 20% تخفیف 3 ماهه برای PlayStation Now در نظر گرفته.

تمامی این تخفیف‌ها تا 10 آذر ماه ادامه خواهند داشت. نظر شما چیست؟ کدام یک از بازی‌ها این لیست برایتان وسوسه برانگیز محسوب می‌شود؟ شاید اگر فرصت تجربه کردن Ghost of Tsushima و The Last of Us Part II را نداشته‌اید، اکنون زمان مناسبی باشد.

منبع متن: pardisgame