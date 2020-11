یکی از مواردی که در هر نسل علاقه‌مندان به بازی‌هایی ویدیویی دوست دارند که شاهد آن باشند، خلق و عرضه‌ی مجموعه‌های جدید توسط توسعه‌دهندگان بازی‌های ویدیویی است. در نسل هشتم، سونی یکی از ناشرانی بود که موفق شد چند مجموعه‌ی تازه و البته موفق را خلق کند که موردت وجه طرفداران نیز قرار گرفت. اکنون جیم‌ رایان، مدیر بخش سرگرمی‌های تعاملی سونی، از ریسک‌‌های ساخت مجموعه‌های جدید سخن گفته است.

جیم رایان در جریان مصاحبه‌‌ی اخیر خود این قضیه را بسیار پر ریسک خطاب کرده است. او در گفتگوی خود با GQ در مورد موضوعاتی نظیر اضافه‌ شدن استودیو اینسامنیاک به جمع استودیوهای سونی که در سال قبل انجام شد و همین‌طور ریسک کار روی بازی‌های کاملاً جدید صحبت کرده است. رایان در این خصوص می‌گوید: «ما در دوره‌ی نسل پلی‌استیشن ۴ سرمایه‌گذاری‌های ارگانیک زیادی را انجام داده‌ایم. با خرید استودیو اینسامنیاک گیمز آن را به استودیوهای داخلی خود اضافه‌ کردیم. ما در حال ساخت‌ بازی‌های فوق‌العاده‌ای هستیم و در آینده هم قصد داریم به ساخت این آثار ادامه دهیم.»

جیم رایان در ادامه برای توضیح بیش‌تر حرف‌هایش در مورد بازی‌های بزرگ این شرکت بیان می‌کند: «نکته‌‌ای که در مورد چنین بازی‌های بلاک‌باستری وجود دارد، این است که این آثار به عرضه و فروش بزرگی نیاز دارند. این روز‌ها، چنین بازی‌هایی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار هزینه در بر دارند و برای اینکه بتوان این کار را انجام داد و مجموعه‌های جدیدی را هم خلق و وارد بازار کرد – که کار بسیار پر ریسک و خطری است و ما ۴ بار در دوران پلی‌استیشن ۴ آن را انجام دادیم- شما باید عرضه‌ و فروش بزرگی برای آن بازی در بازار داشته باشید.»

او همچنین برای شرح چگونگی ایجاد تعادل میان مجموعه‌ها جدید و سری بازی‌های محبوب قدیمی و همین‌طور به‌صورت کلی مدیریت این قضیه در پلی‌استیشن می‌گوید که آن‌ها برای ایجاد تعادل میان آثار جدید و قدیمی شناخته‌شده در فهرست بازی‌های خود بسیار عمیق و بسیار با دقت فکر می‌کنند. رایان اشاره می‌کند: «ما یک سازمان و بخش مدیریتی داریم که در هرکدام از استودیوها مستقر است و یکی از کارهایی که ما در آن بخش به آن توجه داریم، نگاه کردن به فهرست بازی‌هایمان و برقراری تعادل بین ساخت سری‌ بازی‌های محبوب قدیمی‌‌مان همچون گاد او وار و آنچارتد و همین‌طور ایجاد تحولات با ساخت آثار جدیدی همچون هورایزن زیرو داون و گوست او سوشیما است. ما بسیار عمیق و با دقت به آن فکر می‌کنیم.»

این خبر با مصاحبه‌‌ی دیگر جیم رایان هم که به‌نوعی از قیمت ۷۰ دلاری بازی‌های استودیوهای داخلی سونی حمایت کرده بود و آن را خوب دانسته بود، جور درمی‌آید. جیم رایان در آن مصاحبه اشاره کرده بود که هزینه‌ی ساخت بازی‌های بزرگ، مثل آثاری که استودیوهای داخلی سونی خلق می‌کنند، بسیار زیاد است و در این‌ سال‌ها نیز بسیار افزایش یافته است. به همین خاطر با سال‌های گذشته قابل‌مقایسه نیست و آن‌ها این قیمت را برای بازی‌های بزرگشان معقول می‌دانند.

سونی در این نسل چندین مجموعه‌ی‌ جدید را خلق کرده است که البته رایان فقط به ۴ بازی پرخرج از آن‌ها اشاره کرد وگرنه آثار جدید و کوچک‌تری هم مثل بازی‌های دریمز استودیو مدیا مولکول یا حتی بازی Concrete Genie استودیو Pixelopus در نسل هشتم توسط استودیوهای داخلی سونی ساخته شده است. این نسل هم تاکنون دو بازی Returnal و Destruction AllStars آثار کاملاً جدیدی هستند که برای کنسول نسل نهمی سونی معرفی شده‌اند. با این حال، منظور جیم رایان آثار بلاک‌باستر و پرهزینه‌ای مثل هورایزن یا گوست او سوشیما بوده است. مشخص است که با موفقیت چنین آثاری در نسل هشتم، برخی از استودیوهای سونی به ساخت دنباله‌ی این بازی‌ها فکر می‌کنند اما این احتمال هم وجود دارد که در این میان کار مجموعه‌های جدید هم در حال حاضر در استودیوها بزرگ سونی جریان داشته باشد. هیچ اطلاعات دقیقی وجود ندارد اما این احتمال وجود دارد که ناتی داگ یکی از گزینه‌هایی باشد که بتوانیم آن را در حال ساخت مجموعه‌های جدید برای پلی‌استیشن ۵ در نظر بگیریم. هرچند تاکنون هیچ‌چیزی مشخص نشده و باید در ادامه منتظر اطلاعات بیش‌تر از سوی استودیوهای داخلی سونی بمانیم.

منبع: Eurogamer

The post جیم رایان: سرمایه‌گذاری روی مجموعه‌های جدید ریسک زیادی دارد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala