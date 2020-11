همیشه میان گیمرهای کنسول و گیمرهای کامپیوترهای شخصی بحث‌ها و دعواهای عجیب و بامزه‌ای وجود داشته است، با این حال این بحث‌ها همواره زیرمجموعه‌هایی هم داشته‌اند؛ یکی از زیرمجموعه‌های این دعواهای معروف به مقایسه‌‌ی کنترلرهای کنسول‌ها در برابر ماوس و کیبورد باز می‌گردد. حال طبق آماری که منتشر شده، به نظر می‌رسد که گیمرهایی که با کامپیوتر به تجربه‌ی بازی‌ می‌پردازند، علیرغم بازی با ماوس و کیبورد، بیش از گذشته با کنترلرهای بازی آشتی کرده‌اند.

طبق گزارش‌های جدید، مشخص شده که در این دو سال اخیر تعداد بازیکنانی که در استیم با کنترلر (دسته) به تجربه‌ی بازی‌ها پرداخته‌اند، دو برابر شده است؛ اتفاقی که باتوجه به به پشتیبانی بیش‌تر دسته‌های کنسولی در کامپیوترها در این سال‌های اخیر، بی‌ربط نبوده است. به‌تازگی در نوشته‌ای در بلاگ استیم اعلام شده که از این پس استیم در بازی‌های مختلف از کنترلر دوال‌سنس کنسول پلی‌استیشن ۵ پشتیبانی خواهد کرد اما فارغ از این خبر، اطلاعات جالبی هم در مورد آمار استفاده‌ی کنترلرها در استیم گفته شده است. در بخشی از این مطلب نوشته شده که در بازی‌هایی که بیش‌تر بر اساس کنترلر طراحی شده‌اند، بیش از ۶۰ درصد بازیکنان با این کنترلرها به تجربه‌ی بازی‌ها می‌پردازند و نکته‌ی جالب اینجاست که اخیراً بیش‌تر از دسته‌های کنسول‌های پلی‌استیشن استفاده شده است برخلاف قبلاً که استفاده از دسته‌ی کنسول ایکس باکس ۳۶۰ یا ایکس باکس وان رایج‌تر بوده است.

ولو درباره‌ی این موضوع در مطلب وبلاگ خود نوشته: «در دو سال اخیر، میانگین روزانه‌ی تعداد بازیکنانی که بازی‌های درون استیم را با کنترلر بازی می‌کنند، دو برابر شده است. در بازی‌هایی که بیش‌تر با محوریت کنترلرها طراحی شده‌اند، درصد استفاده‌ی بازیکنان از کنترلر به‌راحتی به ۶۰ درصد یا بالاتر از آن می‌رسد. در بعضی از بازی‌ها مثل بازی‌های اسکیت‌بردینگ این درصد به بیش از ۹۰ درصد هم می‌رسد. این افزایش حتی میان افرادی که از کنترلرهای کنسول‌های پلی‌استیشن استفاده می‌کنند، بیش‌تر بوده است که درصد استفاده‌ی دقیق آن در این دو سال اخیر از ۱۰.۹ درصد به ۲۱.۶ درصد در تمامی بازی‌های استیم رسیده است.»

در اوایل سال هم در خبر دیگری اعلام شده بود که بازی‌هایی که از کنترلرها پشتیبانی می‌کنند، فهرست بازی‌های پرفروش استیم در ماه ژوئیه را تصاحب کرده‌‌اند. باتوجه به اینکه اکنون استیم از کنترلر دوال‌سنس کنسول پلی‌استیشن ۵ پشتیبانی می‌کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که این آمار حتی در آینده بیش‌تر هم شود. البته، استیم در حال حاضر فقط از برخی از ویژگی‌های دوال‌سنس استفاده می‌کند که غالباً این ویژگی‌ها در کنترلر دوال‌شاک هم دیده می‌شدند. ویژگی‌هایی همچون لرزش‌های دسته، نشانه‌گیری ژیروسکوپی، صفحه‌ی لمسی و همینطور ‌ال‌ای‌دی‌های کنترلر، بدون نیاز به کار اضافه توسط توسعه‌دهندگان در استیم قابل استفاده خواهند بود. با این حال در حال حاضر این کنترلر در استیم از ویژگی‌های منحصربه‌فردی همچون ماشه‌های تطبیق‌پذیر بهره نخواهد برد. در حال حاضر دو ویژگی‌ منحصر به‌فرد «بازخورد لمسی» و «ماشه‌های تطبیق‌پذیر» فقط در بعضی از بازی‌های کنسول پلی‌استیشن ۵ قابل استفاده است.

در حال حاضر مشخص نیست که در آینده این ویژگی هم در استیم پشتیبانی شود یا خیر اما بدون شک اگر پشتیبانی از این دو ویژگی تحسین‌شده‌ی دوال‌سنس به استیم اضافه شود، می‌تواند درصد استفاده‌ی بازیکنان از کنترلر دوال‌سنس را در این پلتفرم بسیار افزایش دهد.

