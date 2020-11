اخیرا یک فرد خوش‌ذوق دست به کار شده و یک شبیه‌ساز طراحی کرده تا تمام افراد بتوانند پلی‌استیشن ۵ رایگان داشته باشند. این شبیه‌ساز بدون توجه به نحوه‌ی تقسیم ثروت میان جهانیان، برای همگان در دسترس است.

کم‌تر از یک ماه از عرضه‌ی کنسول شرکت سونی می‌گذرد و بسیاری از افراد در حسرت داشتن این کنسول هستند. قیمت کنسول سونی به خودی خود صد دلار افزایش داشته؛ کاری هم نداریم که مشکلات اقتصادی که با قدرت سد راه شده‌اند تا هم‌وطنان مشتاق توان خرید این کنسول را نداشته باشد.

حقیقت دارد که می‌گویند محدودیت منجر به خلاقیت می‌شود. در این شرایط، یک بازی‌ساز خوش‌فکر یک بازی شبیه‌ساز ساخته که در آن می‌توان پلی‌استیشن ۵ را به دست آورد.

شبیه‌ساز پلی‌استیشن ۵ چندان چیز پیچیده‌ای نیست اما می‌تواد لحظات بسیار بامزه‌ای برای شما خلق کند. در این بازی شما می‌توانید کنسول پلی‌استیشن ۵ را سفارش دهید و بدون دردسر، درب منزل تحویل بگیرید. در ادامه باید جای مناسبی برای کنسول پیدا و مراحل نصب و استفاده از آن را دنبال کنید.

این شبیه‌ساز شوخی‌ها و اشارات بامزه‌ای در خود دارد و به بازی‌کنان آزادی عمل می‌دهد. تمام اشیای محیطی فیزیک دارند. البته فیزیک این شبیه‌ساز فاجعه‌بار است که از دید ما همین فاجعه‌بار بودن چنین تجربه‌ای را خنده‌آورتر می‌کند. با این تفاسیر اگر قصد تجربه‌ی این شبیه‌ساز را دارید، انتظار باگ‌های فراوان را داشته باشید.

پیشنهاد می‌کنیم اگر در جمع دوستانه هستید یا به طوری کلی در جستجوی تجربه‌ای جدید و بامزه هستید، سراغ شبیه‌ساز پلی‌استیشن ۵ بروید که حسابی بامزه است.

در این شرایط که داشتن پلی‌استیشن ۵ برای بسیاری از افراد به آرزویی دست‌نیافتی تبدیل شده، تجربه‌ی حس داشتن این کنسول از طریق این شبیه‌ساز ممکن است. همین حالا می‌توانید این شبیه‌ساز را به رایگان از سایت مربوط به آن دانلود کنید. در ادامه لینک آن را برای شما قرار داده‌ایم.

لینک وب‌سایت شبیه‌ساز پلی‌استیشن ۵ برای دانلود این شبیه‌ساز

