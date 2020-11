۱۰ مهمان پیشنهادی برتر مورتال کامبت

شخصیت‌ها، از مهم‌ترین ستون‌های بازی‌های مبارزه‌ای به شمار می‌روند. در تمام بازی‌های مبارزه‌ای مهم، شخصیت‌های مهمان وجود دارند تا به جذابیت مجموعه‌ی همیشگی شخصیت‌ها اضافه کنند و کمی هم دل طرفداران را شاد کنند. با توجه به این که در مملکت ما مورتال کامبت معروف‌ترین بازی مبارزه‌ای موجود به شمار می‌رود، تصمیم گرفتیم ۱۰ شخصیت مهمان پیشنهادی برای این بازی در نظر بگیریم.

شخصیت‌های مهمان خفن، به جزیی جدا نشدنی از چند نسخه‌ی اخیر سری بازی‌های مورتال کامبت تبدیل شده‌اند. در میان این شخصیت‌ها، اسم افراد بی‌کله‌ای مانند کریتوس، فردی کروگر و جوکر به چشم می‌خورد. اخیرا هم شخصیت‌هایی مثل ترمیناتور، روبوکاپ و رمبو به مورتال کامبت آمده‌اند. خود سازنده‌های این بازی هم می‌دانند هدف اصلی مخاطبان از تجربه‌ی سری بازی‌های مورتال کامبت، صرفا سرگرمی و دیدن دیوانه‌وارترین اتفاقات ممکن در بازی است، نه تجربه‌ی اثری عمیق و جدی.

کمی فکر مان را به کار انداختیم و بهترین شخصیت‌هایی که از زوایای مختلف می‌توانند وارد بازی مورتال کامبت شوند را لیست کردیم. مهم‌ترین معیارهای انتخاب شخصیت‌ها برای مهمان شدن در جشنواره‌ی خون‌فشانی بازی‌های مورتال کامبت، توانایی مبارزه و مشخصا مهم‌تر از آن، میزان خشونت شخصیت مهمان هستند.

۱۰. مایکل مایرز (هالووین)

تا به حال تمام شخصیت‌های منفی مهم فیلم‌های ترسناک کلاسیک هالیوودی بجز جیگ‌ساو، مایکل مایرز و یک شخصیت دیگر که در رده‌های بالای این لیست قرار دارد، در بازی مورتال کامبت مهمان شده‌اند. تکلیف جیگ‌ساو مشخص است زیرا هرچند خشن‌ترین شخصیت در میان این فیلم‌های ترسناک به شمار می‌رود، به هیچ‌وجه توان مبارزه ندارد؛ اما شخصیت مایکل مایرز توان مبارزه دارد و ظاهر او واقعا مورمورکننده است.

افزودن این شخصیت به سری بازی‌های مورتال کامبت می‌تواند مجموعه‌ی شخصیت‌های برگرفته از فیلم‌های ترسناک را تکمیل کند. البته به دلیل این که مایکل مایرز چندان قدرتمند نیست و قتل‌های او خشونت آن‌چنانی ندارند نتوانستم رده‌ی بالایی به این شخصیت اهدا کنیم. از معروف‌ترین حرکات این شخصیت، ظاهر شدن او به آرامی در پس‌زمینه است. این حرکت مایکل مایرز می‌تواند فیتالیتی غافلگیرکننده‌ای برای او به وجود بیاورد که در آن مایکل به آرامی در تاریکی ظاهر می‌شود و بازنده را به قتل می‌رساند.

۹. ژان-کلاد ون دام

با وجود این که فیلم‌های ژان-کلاد ون دام در مقیاس مورتال کامبت خشونت‌محور نیستند و بیش‌تر بر اساس مبارزات واقع‌گرایانه ساخته شده‌اند، ون دام ارزش بسیار بالایی برای سری بازی‌های مورتال کامبت دارد. در حقیقت پدید آمدن سری مورتال کامبت به لطف ژان-کلاد ون دام یا همان فرانکی خودمان است.

به طور خلاصه قرار بر این بوده که تیم سازنده‌ی مورتال کامبت، یک بازی با محوریت شخصیت بازیگر معروف آن زمان، ژان-کلاد ون دام بسازند. به دلایل متعدد این اتفاق ممکن نبوده اما تیم سازنده به جای عقب‌نشینی، بازی مخصوص خود را با نام مورتال کامبت خلق کردند. حتی شخصیت جانی کیج که از اولین نسخه‌ی بازی‌های مورتال کامبت حضور داشته، برگرفته از ون دام طراحی شده. بازگشت ژان-کلاد ون دام به سری بازی‌های مورتال کامبت می‌تواند برخوردی جالب را رقم بزند؛ مخصوصا مبارزه‌ای که میان او و جانی کیج رخ می‌دهد.

۸. نیو (ماتریکس)

کارهای شخصیت نیو در فیلم‌های ماتریکس چندان خشن نیست. اما دلیل نمی‌شوند به خاطر مهارت‌های مثال زدنی، نتواند در لیست ما حضور پیدا کند. این شخصیت که به لطف یادگیری کامپیوتری، قدرت‌هایی ماورایی کسب کرده می‌تواند مبارزه‌های دیدنی داشته باشد.

قابلیت‌های نیو می‌توانند به خوبی در یک بازی مبارزه‌ای جای بگیرند. در فیلم ماتریکس می‌بینیم نیو موفق می‌شود با استفاده از قدرت‌های خود گلوله‌ها را در هوا معلق کند؛ همین قابلیت می‌تواند به روشی دفاعی برای متوقف کردن مهارت‌های پرتاب‌کردنی مبارز‌ مقابل تبدیل شود. البته معروف‌ترین توانایی نیو جاخالی دادن گلوله است که با اضافه کردن این مهارت به توانایی‌های نیو در بازی مورتال کامبت، احتمالا بتوان از هر گونه حمله‌ای جاخالی داد.

فیتالیتی نیو به هر شکلی که باشد بدون شک با صحنه‌ای از چرخیدن دوربین، اطراف نیو که در هوا معلق شده همراه خواهد بود. البته توانایی‌های ماورایی نیو تنها در دنیای ماتریکس ممکن هستند و استفاده کردن از آن‌ها در دنیای واقعی خلاف قوانین فیزیک خواهند بود. به هر حال می‌دانیم که نیو حتی بیرون از دنیای ماتریکس هم می‌تواند مبارزه کند و تسلط خوبی بر هنر‌های رزمی دارد.

۷. کونان بربر

نام «کونان بربر» تمام و کمال شخصیت او را به یدک می‌کشد: او یک بربر وحشی است. دیگر چه چیزی برای حضور در بازی مورتال کامبت نیاز است؟ با وجود این که ریشه‌های این شخصیت به قبل از فیلم‌های سینمایی بر می‌گردد اما معروف‌ترین پیاده‌سازی این شخصیت برای همگان ایفای نقش آرنولد شوارتزنگر به عنوان کونان محسوب می‌شود.

البته همین حالا آرنولد به عنوان ترمیناتور به نسخه‌ی یازدهم سری بازی‌های مورتال کامبت اضافه شده اما چه اشکالی دارد این بازیگر یک حضور دیگر نیز در دنیای مورتال کامبت داشته باشد؟ کونان بربر به قدری وحشی و خشن است که می‌تواند آرنولد را دوباره به این سری اضافه کند.

تا صحبت از آرنولد و ترمیناتور است اضافه می‌کنیم واقعا دوست داشتیم سارا کانر از سری ترمیناتور را به این لیست اضافه کنیم اما به دلیل این که سارا چندان سررشته‌ای در مبارزه ندارد از افزودن او صرف‌نظر کردیم. البته این اتفاق به این معنا نیست که خبری از شخصیت‌های زن قدرتمند نخواهد بود.

۶. بئاتریکس کیدو (بیل را بکش)

کیدو از خشن‌ترین و بی‌اعصاب‌ترین زن‌هایی است که در فیلم‌های سینمایی پیدا می‌شوند؛ هر چه باشد راجع به یکی از شخصیت‌های فیلم‌های تارانتینو صحبت می‌کنیم. سعی می‌کنیم چیزی از داستان فیلم «بیل را بکش» را لو ندهیم زیرا این فیلم معرکه است و اگر آن را تا به حال ندیده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم این فیلم اکشن خونین را تماشا کنید.

کیدو از نظر خشونت و مهارت می‌تواند در سری بازی‌های مورتال کامبت بدرخشد. از شخصیتی می‌گوییم که تمام وجود او از خشم پر شده و هیچ‌چیزی جلوی انتقام او را نمی‌گیرد. این شخصیت مدت زیادی در معبد شائولین تحت نظر استاد «پای مِی» افسانه‌ای هنرهای رزمی را آموخته و می‌تواند به خوبی مبارزه کند. اگر بخش پایانی قسمت اول فیلم «بیل را بکش» را دیده باشید، خیال‌تان از توانایی‌های این شخصیت در خلق مبارزات خونین راحت می‌شود.

حضور در مورتال کامبت بدون داشتن فیتالیتی ممکن نیست و تکنیک سری کیدو برای کشتن حریف‌ها خوراک فیتالیتی است. تکنیک ضربه‌ی پنج‌انگشتی مرگ‌بارترین چیزی است که در فیلم «بیل را بکش» می‌بینیم. این حرکت با فشار دادن چند نقطه‌ی مخصوص از بدن حریف انجام می‌شود. البته تاثیر این تکنیک آنی نیست. بعد از این که طرف مقابل تنها پنج قدم حرکت کند قلبش منفجر می‌شود. البته برای مورتال کامبت‌پسند شدن این حرکت نیاز است که تغییرات جزیی در آن اعمال شود. برای مثال به جای ترکیدن قلب، تمام بالاتنه‌ی طرف مقابل منفجر شود!

۵. بلید

تا به حال سری بازی‌های مورتال کامبت تنها یک شخصیت خون‌آشام داشته‌اند. اگر قرار باشد خون‌آشام دیگری وارد این سری شود، شخصیت بلید می‌تواند یکی از بهترین انتخاب‌ها باشد. البته شخصیت بلید نیمه‌خون‌آشام محسوب می‌شود؛ یعنی نقاط ضعف خون‌آشام‌ها مانند حساسیت به نور خورشید را ندارد و قدرت‌های خون‌آشامی مانند سرعت بالا، عمر طولانی و توانایی مرمت آسیب‌های بدنی را دارد.

شخصیت بلید نه‌تنها قابلیت‌های خون‌آشامی دارد، بلکه به انواع روش‌های مبارزه نیز مسلط است. بلید می‌تواند از انواع اسلحه‌های گرم استفاده کند و در هنر‌های رزمی مختلفی مهارت دارد. البته که اسلحه‌ی اصلی این شخصیت شمشیر معروف او است. در میان ابرقهرمان‌های کمیک‌ها، بلید جزو سرد‌ترین و خشن‌ترین‌ها است و این موضوع در کنار توانایی‌های فراوان این شخصیت، او را به انتخابی مناسب برای حضور در بازی‌های مورتال کامبت می‌کند.

۴. گاتز (Berserk)

با وجود این که نقطه‌ی قوت اصلی سری مانگاهای برزرک شخصیت‌پردازی و داستان معرکه محسوب می‌شود، در این‌جا تمرکز ما روی بی‌اعصاب و خون‌خوار بودن شخصیت اصلی این مانگا، گاتز است. گاتز از شخصیت‌های بسیار مهم و تاثیر گذار در دنیای مانگا، انیمه و حتی بازی‌های ویدیویی به شمار می‌رود؛ طوری که تقریبا در هر جایی می‌توانیم رگه‌هایی از اثرات این شخصیت را ببینیم. خلاصه که حتما پیشنهاد می‌کنیم به مانگاهای برزرک سری بزنید و خود را در دنیای خشن آن غرق کنید.

بحث‌های متفرقه کافی است. باید بگوییم گاتز به خوبی در دنیای مورتال کامبت جای می‌گیرد. به اون به انواع روش‌های مبارزه مسلط است و به معنای واقعی کلمه از خشونت لذت می‌برد. گاتز از همان کودکی در دنیای سرد و بی‌رحمی بزرگ شده و زندگی او با مبارزه‌های خونین تعریف می‌شود. ظاهر و تفکرات گاتز به قدری وحشتناک است که حتی با وجود کارهای خیرخواهانه، نمی‌توانیم او را یک قهرمان حساب کنیم و گاتز را به عنوان یک ضدقهرمان (Anti hero) می‌شناسیم. نباید شمشیر عظیم گاتز را فراموش کرد که از نمادین‌ترین شمشیر‌های تاریخ به حساب می‌آید و هر چیزی را با یک حرکت به دو نیم تقسیم می‌کند.

با وجود این که تا به حال شخصیت‌های شمشیر به دست در سری بازی‌های مورتال کامبت حاضر بوده‌اند اما احساس می‌کنیم حضور گاتز به همراه شمشیری به بزرگی یک انسان در این بازی کمی ناعادلانه‌ است. البته گاتز توانایی مبارزه‌ی بدون اسلحه را نیز دارد و می‌تون برای حفظ عادلانه بودن بازی، حرکات پایه‌ای این شخصیت در مبارزات بدون شمشیر و ضربات ویژه‌ی او با استفاده از شمشیر باشند.

۳. موتوکو کوساناگی (Ghost in the Shell)

چه دلیلی دارد روبوکاپ در سری بازی‌های مورتال کامبت مهمان شود اما خبری از موتوکو نباشد؟! قهرمان مانگاها و انیمه‌ی جادویی «گوست این د شل» انتخابی بسیار خوب برای حضور در سری بازی‌های مورتال کامبت است. موتوکو سریع، خشن، سرد و نترس است. او به هنرهای رزمی تسلط دارد و همچنین می‌تواند از انواع اسلحه‌های سرد و گرم استفاده کند. می‌توانید به صحنه‌های مبارزه‌ی انیمه‌ی «گوست این د شل» رجوع کنید و ببینید که تک‌تک حرکات این شخصیت را می‌توان در بازی مورتال کامبت پیاده‌سازی کرد.

از هر نظر حضور موتوکو در سری بازی‌های مورتال کامبت ممکن و جذاب است. بعضی از شخصیت‌های این بازی توانایی نامریی شدن دارند و می‌توان این قابلیت موتوکو را نیز به بازی اضافه کرد. حتی می‌توان حضور این شخصیت را در بازی‌های مورتال کامبت به داستان «گوست این د شل» ربط داد. موتوکو وارد این مبارزات شده تا با قرار گرفتن در خطر مرگ در مقابل خشن‌ترین مبارزان جهان، حس ترس و انسان بودن را تجربه کند.

۲. اش ویلیامز (Evil Dead)

اگر به خاطر داشته باشید به هنگام معرفی مایکل مایرز، از شخصیتی با جایگاه بالاتر سخن گفتیم. حضور اش ویلیامز به قدری در این سری محتمل است که حتی شایعه‌ی آن نیز مدت‌هاست که در اینترنت می‌چرخد. شخصیت اصلی مجموعه‌ی Evil Dead که در مملکت ما با نام کلبه‌ی وحشت نیز شناخته می‌شود، بهترین مبارز لیست نیست اما واقعا می‌توان حضور او را در سری مورتال کامبت قبول کرد.

خشونت فیلم‌های Evil Dead دقیقا مثل سری مورتال کامبت به قدری افسار گسیخته است که بیش‌تر فانتزی شده تا ترسناک و این دقیقا چیزی است که باعث می‌شود دوست داشته باشیم اش را در مورتال کامبت ببینیم.

البته با وجود این که اش ویلیامز مبارز نیست اما اسلحه‌های او می‌توانند کمک خوبی در مبارزه باشند. این شخصیت به جای یک دست، اره برقی دارد که قطعا حین مبارزات منبعی سرشار برای فوران خون به سمت صفحه‌ی نمایش خواهد بود. شات‌گان اش را نیز فراموش نکنیم. حتی سازندگان بازی می‌توانند فیتالیتی اش را با شلیک شات‌گان و جمله‌ی تاریخی !This Is My Boomstick تمام کنند.

۱. دووم اسلیر

هر جا سخن از بازی‌های ویدیویی خشن است، دو نام عظیم با قدرت می‌درخشند. یکی مورتال کامبت است که همین حالا راجع به آن صحبت می‌کنیم و دیگری چیزی نیست بجز دووم. «دووم اسلیر»، «دووم مارین»، :دووم گای»،‌ «عمو دووم» یا هر چیزی که او را صدا می‌زنید، در لیگ بی‌اعصاب‌های وحشی شماره‌ی یک است.

سری دووم که از باقدمت‌ترین اکشن‌های اول شخص تاریخ به شمار می‌رود، تنها حول یک چیز ساخته شده؛ هر جنبنده‌ای که می‌بینی را منفجر کن. ستاره‌ی این سری کسی است که برای تعطیلات آخر هفته به جهنم می‌رود تا شیاطین را قلع‌وقمع کند. همچنین روایت داریم شخص شیطان قبل از خواب زیر تخت خود را چک می‌کند که خدایی ناکرده دووم اسلیر آن‌جا نباشد.

می‌دانیم که اسلحه‌های گرم تخصص اصلی دووم اسلیر هستند اما در دو نسخه‌ی اخیر بازی دووم می‌بینیم که او به راحتی می‌تواند کله‌ی هیولاها را با یک حرکت دست از جا بکند. حتی اگر با دیدگاهی فنی نگاه کنیم، سوپرشات‌گان دووم اسلیر می‌تواند حرکت متعادلی برای این شخصیت باشد؛ زیرا به ازای سرعت و قدرت بالای این اسلحه، برد آن پایین است و پس از هر شلیک باید تیرهای آن را تعویض کرد. فیتالیتی دووم اسلیر می‌تواند حالت‌های بسیاری داشته باشد. برای مثال با اره‌برقی حریف را به چند تکه‌ی نامساوی تقسیم کند یا با استفاده از BFG حریف بی‌چاره را به پودری قرمز و معلق در هوا تبدیل کند.

انتخاب اضافه: جمشید هاشم‌پور

با خودمان گفتیم چه دلیلی وجود دارد یک شخصیت از کشور خودمان هم به مورتال کامبت اضافه نشود؟ و چه کسی بهتر از مبارز بی‌نظیر کشورمان در فیلم‌های اکشن، جمشید هاشم‌پور؟

جمشید هاشم‌پور به هنر‌های رزمی مختلفی مسلط و براساس چیزی که در فیلم‌های او دیده‌ایم شکست ناپذیر است. بعید می‌دانیم اسکورپیون و ساب‌زیرو تحمل رویارویی با نگاه جدی این مبارز ایرانی، بدون منفجر شدن را داشته باشند.

نظر شما راجع به این شخصیت‌ها چیست؟ این لیست ما بود اما احتمالا شما هم شخصیت‌های در نظر داشته باشید که می‌توانند مهمان مبارزات مورتال کامبت شوند. از دید شما چه شخصیت‌هایی اضافه‌ای باید در تورنمنت مورتال کامبت حضور داشته باشند؟

