وب‌سایت آرشیو‌های اینترنت اعلام کرده که به کمک یک شبیه‌ساز مخصوص بازی‌های فلش را نجات می‌دهد و در آرشیو خود قرار می‌دهد. البته قرار نیست تمام بازی‌های فلش در این آرشیو موجود باشند اما انتظار داریم مهم‌ترین بازی‌های ساخته شده با استفاده از فلش در این مجموعه حاضر شوند.

در سال‌های اولیه‌ی همه‌گیر شدن اینترنت، نرم‌افزار ماکرومدیا فلش به فرصتی طلایی برای تولید کنندگان محتوا تبدیل شده بود. این نرم‌افزار به افراد اجازه‌ی ساخت بازی‌ها و انیمیشن‌ها، بدون نیاز به دانش فنی عمیق و فراوان می‌داد. به لطف فلش و سایت‌هایی مانند Newgrounds افراد بسیاری موفق شدند استعداد خود را شکوفا کنند و آثار بامزه‌ای خلق کنند. با وجود این که بسیاری از تولید کنندگان محتوا با استفاده از فلش، خلق آثار خود را به عنوان سرگرمی شروع کردند، مسیر زندگی آن‌ها تغییر داده شد و این افراد به طور حرفه‌ای وارد دنیای تولید محتوا شدند.

با ظهور نسخه‌ی پنجم HTML کم‌کم فلش کنار رفت و رونق قبلی خود را از دست داد. البته در کنار امکانات HTML و زبان برنامه‌نویسی جاوااسکریپت که اجازه‌ی خلق بازی‌هایی وب‌محور را می‌دهند، دسترسی به موتورهای توسعه‌ی بازی‌های ویدیویی بسیار راحت‌تر شده و این موتور‌ها پیچیدگی گذشته را ندارند. آخرین ضربه بر پیکر فلش امنیت پایین این بستر است که خطرات فراوانی ایجاد می‌کند.

این اتفاقات باعث شدند که دیگر نیازی به فلش وجود نداشته باشد؛ تا حدی که توسعه‌دهندگان مرورگرهای اینترنتی رسما تصمیم گرفته‌اند تا پایان سال جاری میلادی پشتیبانی خود را از فلش به طور کامل به پایان برسانند. البته افول فلش نباید باعث شود فراموش کنیم که بازی‌های خاطره‌انگیز و مهمی با استفاده از این پلتفرم ساخته شده‌اند. اتمام کامل پشتیبانی از فلش یعنی دفن شدن حجم عظیمی از آثار قدیمی تولید‌کنندگان جوان و پرذوق.

وب‌سایت آرشیو‌های اینترنت که در حوزه‌ی نگه‌داری از آثار و پدیده‌های قدیمی فعالیت دارد در جدیدترین حرکت خود تصمیم گرفته تا این مجموعه از تاریخ اینترنت را از نابودی نجات دهد. این وب‌سایت مجموعه‌ای از مهم‌ترین بازی‌های و انیمیشن‌های تاریخ فلش را در آرشیو خود جمع‌آوری کرده؛ طوری که برای اجرای این مجموعه نیازی به پشتیبانی مرورگر از فلش وجود نداشته باشد.

همان‌طور که گفتیم پشتیبانی از فلش به طور رسمی رو به اتمام است و برای اجرای بازی‌های فلش نیاز به استفاده از ابزار‌های مخصوص است. ابزاری که توسط وب‌سایت آرشیو‌های اینترنت استفاده می‌شود پروژه‌ای متن‌باز است که «رافل» (Ruffle) نام دارد. در حقیقت رافل یک شبیه‌ساز برای اجرای فایل‌های فلش در محیطی ایمن است. این شبیه‌ساز هنوز در حال توسعه است و اجرای صد درصد فایل‌های فلش توسط آن ممکن نیست.

استفاده از رافل چندان سخت‌نیست و تمام دارندگان‌ وب‌سایت‌ها می‌توانند این شبیه‌ساز را به وب‌سرور خود اضافه کنند تا فایل‌های فلش بدون نیاز به افزونه‌های اصلی فلش اجرا شوند. حتی می‌توان از این شبیه‌ساز به شکل آفلاین استفاده کرد. البته نسخه‌ی آفلاین شبیه‌ساز رافل هنوز فقط از طریق رابط متنی قابل اجرا است و رابط کاربری گرافیکی ندارد. توسعه‌دهندگان این شبیه‌ساز اعلام کرده‌اند که رابط کاربری گرافیکی در آینده به نسخه‌ی آفلاین رافل اضافه خواهد شد.

همین حالا می‌تواند با استفاده از مجموعه‌ی وب‌سایت آرشیو‌های اینترنت به تعداد زیادی از بازی‌های فلش دسترسی پیدا کنید. البته با توجه به مجموعه‌ی بسیار بزرگ بازی‌های فلش این آرشیو هنوز کامل نیست و در شرایط توسعه قرار دارد.

لینک مجموعه بازی‌های فلش جمع‌آوری شده توسط وب‌سایت آرشیو‌های اینترنت

